官恩娜神隱12年驚喜上水回應復出 網民集氣求開騷引熱議
網民集氣求官恩娜復出開騷
近日有網民在社交平台發文懷念官恩娜，表示「岩岩不經意聽到官恩娜首暗戀航空，回憶返晒黎，由細到大都好鐘意聽官恩娜同佢啲歌，地平線、千帆、戲中有氣、失常、乾脆俐落等等……可唔可以係呢度推到官恩娜本人出黎回應同搞返個官恩娜演唱會🥹🥹🥹🥹🙏🏻🙏🏻🙏🏻」這個充滿真情的留言迅速在網上瘋傳，大批歌迷紛紛轉發並加入集氣行列，希望能夠推動這位樂壇遺珠重新站上舞台。不少網民都慨嘆官恩娜明明擁有女神級外型和天后級實力，當年卻未能成為一線歌手實在可惜。
官恩娜驚喜上水認懷念唱歌時光
向來在社交平台不算活躍的官恩娜，竟然親自「上水」回覆網民留言，令一眾歌迷興奮不已！她在回覆中透露復出意向，表示「Thank you so much for your support. 其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面🥰 睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年❤️❤️❤️❤️❤️」這個溫暖的回應瞬間在網上引起轟動，網民紛紛截圖分享這個珍貴時刻。官恩娜的真誠回應不但展現了她對歌迷的感激之情，更透露出她內心對音樂事業的不捨和懷念。
網民獲本尊點讚興奮追問復出可能
當有網民提到《謝謝你離開》很好聽時，官恩娜更主動讚好該留言，令該名網民興奮得立即Tag她追問「呀！官恩娜like yr 我個comment，你可唔可以出嚟唱返歌？」面對這個直接的提問，官恩娜並沒有明確拒絕，反而留下了一個充滿希望的伏筆「Thank you sweetie….maybe one day 🥰🥰😊😊」。這句「maybe one day」瞬間成為網民熱議焦點，大家都在猜測這是否意味著復出有望。不少歌迷表示這個回應已經足夠令他們期待，紛紛留言表示會一直等待她重返樂壇的那一天。
網民狂讚官恩娜歌藝實力超班
官恩娜的回應引來大批網民留言讚賞，紛紛表達對她的支持和懷念。有網民留言「Ella 真係一粒滄海遺珠 唱歌把聲好聽 人又靚 千帆 失常 戲中有氣 依依 由他去 地平線 謝謝你離開 暗戀航空 首首都正野」，更有人大讚「Live 仲好聽過CD」，足見她的現場演唱實力有多強勁。另外有女網民表示「我係女，但覺得Ella真係好靚好正 難得著sexy衫都覺得佢carry得好好，唔會覺得cheap, 成個畫面好靚→例如YY concert 地平線條裙，gothic 味道得嚟好靚😍😍」特別提到她在《Concert YY黃偉文作品展》上低胸演唱《地平線》的經典造型。
官恩娜曾患面癱急流勇退做人妻
現年46歲的官恩娜在大溪地出生，2000年以模特兒身份入行，於電影《I Do戀性世代》中有份演出。2004年她正式以歌手身份出道，簽約細公司Boombeat Music，推出過《地平線》、《戲中有氣》、《暗戀航空》、《失常》、《千帆》等膾炙人口的歌曲，當然亦不得不提播足多年的《口水多過浪花》主題曲。2013年她轉投華納唱片，一度受到力捧，《乾脆俐落》、《你都不懂》、《交換角色》及《謝謝你離開》等都是高質作品，展現出她的音樂才華和演唱實力。
貝爾氏麻痹症成轉捩點結婚生B淡出
可惜好景不常，2014年官恩娜患上貝爾氏麻痹症，右半邊臉肌肉癱瘓，這個突如其來的健康問題對她的演藝事業造成重大打擊。加上翌年她與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚並誕下一仔一女，擁有幸福美滿家庭後便選擇急流勇退，專心做人妻和媽媽。她最後一首歌曲是2018年推出的《寶貝兒》，這首歌是她送給兩位子女的作品，充滿了母愛的溫暖。自此之後官恩娜便淡出幕前並神隱，專注於家庭生活，偶爾在社交平台分享生活照片。
網民熱議為何天后級實力竟然不紅
儘管官恩娜已經退出樂壇多年，但久不久就會有網民貼出她的舊片段，慨嘆她明明有女神級外型、天后級實力，為何當年竟未能成為一線歌手。特別是她2012年在《Concert YY黃偉文作品展》上低胸演唱《地平線》的片段，至今仍經常被網民回帶，大家都對她的歌唱實力讚不絕口，難以理解她為何不紅。不少樂迷都認為官恩娜是樂壇的一顆遺珠，如果當年能夠得到更好的包裝和推廣，相信她絕對有實力成為天后級歌手，這也是為何網民如此期待她能夠復出的原因。