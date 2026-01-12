官恩娜神隱12年驚喜上水回應復出 網民集氣求開騷引熱議

官恩娜神隱12年後驚喜現身社交平台，親自回應網民復出呼聲！這位擁有天后級實力卻未能大紅的女神級歌手，在網民集氣求開演唱會的留言下罕有「上水」，更透露內心對唱歌生涯的懷念之情。她的一句「maybe one day」瞬間點燃全網期待，究竟這位46歲美魔女會否重返樂壇舞台？