官恩娜遭質疑使用美顏濾鏡 爆Seed堅稱清白：要包青天主持公道

現年45歲的官恩娜自從2015年嫁給中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet後，逐漸淡出娛樂圈，專心於家庭生活。最近，官恩娜獨自前往蒙古旅遊，並在社交媒體上發布了一段穿著蒙古傳統服裝的視頻，卻意外引發了網民的熱烈討論。

