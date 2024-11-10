官恩娜遭質疑使用美顏濾鏡 爆Seed堅稱清白：要包青天主持公道
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現年45歲的官恩娜自從2015年嫁給中法混血醫生Juan-Domingo Maurellet後，逐漸淡出娛樂圈，專心於家庭生活。最近，官恩娜獨自前往蒙古旅遊，並在社交媒體上發布了一段穿著蒙古傳統服裝的視頻，卻意外引發了網民的熱烈討論。
官恩娜遭網民質疑使用美顏濾鏡
在這段視頻中，官恩娜身著一件華麗的紅色蒙古服裝，於當地名勝古蹟間拍照留念，並騎馬遊走於廣闊的草原。然而，這段視頻卻被部分網民指責其過度使用美顏濾鏡。對此，官恩娜在社交媒體上回應批評，並於限時動態中表達了她的無奈和委屈：「俾人冤枉用美顏，要搵包青天幫我主持公道！」
爆Seed堅稱清白 要包青天主持公道
對於網民的質疑，官恩娜並未選擇沉默，而是選擇正面回應。她堅稱自己並未使用任何美顏濾鏡，並試圖以幽默回應來緩和氣氛：「我發誓我冇開美顏！不如你睇清楚先啦，你係咪講食麵嗰度啊？我用前鏡拍攝可能清晰度冇咁高。用美顏唔係咁嘅樣㗎！」然而，對方的回應卻帶有諷刺意味：「sorry 男士，你天生麗質，從來冇用美顏我錯」。
官恩娜也不甘示弱，再次在社交媒體上發聲，堅稱自己的清白，並重申自己在拍攝過程中的真實性：「唔知你係咪真心講sorry 但係我真係冇用美顏，對得住天地良心！你要講得咁仔細，以前影雜誌啲雜誌自己都會執嚇相咁算唔算美顏？同朋友去食飯個朋友自己用咗美顏咁我算唔算用過？但係我呢條片絕對冇用美顏令到我塊面嘅面形輪廓皮膚有任何嘅改變！」最後更轉發限時動態，爆Seed要包青天主持公道。
圖片來源：IG@koonella