43歲官恩娜Hea遊法國騷凍齡近況 兩子之母靚過做女嗰陣

官恩娜上月踏入43歲，原來正在歐遊，身處法國的她在IG分享寫意度假生活。她身穿綠色套裝、綁起上衣露出纖腰；另一張相官恩娜站在車旁望向遠方，曬成健康膚色的她令人想起初出道時模樣。Ella留言笑指：「20 多歲時我很喜歡曬黑，現在40多歲我會盡量避免曬黑。但是法國的夏日陽光實在是太強烈了，我已不知道我是怎麼曬黑的。」