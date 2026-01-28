宣萱揭3大拍檔真面目 爆古天樂初出道「玩自閉」 張家輝因1事要求減戲份
古天樂初出道「玩自閉」靠宣萱主動撩偈
宣萱透露1994年拍攝處境劇《餐餐有宋家》時首次認識古天樂，當時的古仔與現在判若兩人。「他初時並不多說話，甚至有些自閉，但我是個很喜歡說話的人，有時會主動撩他，他慢慢發覺我沒惡意。」宣萱更爆料古天樂後來很樂意與她一起接受採訪，原因竟然是「因不用說太多」！她又指早期的古天樂做演員時還很快樂，但後來有了自己公司後，對外界就表現出較嚴肅的一面。
張家輝拍劇辛苦到要求減戲份
談到與張家輝合作《騙中傳奇》的經歷，宣萱爆出驚人內幕！原來當時四位主要演員包括錢嘉樂、張家輝、宣萱和苑瓊丹，竟然集體向監製反映要求減戲份。「不要每日都有我們四人的戲份，建議分開兩條線，這樣大家可以輪流休息。」雖然監製初時拒絕，指四個人的戲比較吸引，但在他們堅持下最終聽取意見。宣萱更透露當時拍攝辛苦到每日只睡1至2個鐘，「等於冇瞓」，她甚至試過第一次拍完戲就「掹走頭套就走人」。
張家輝撐不住會「完全不說話」
宣萱眼中的張家輝其實很會搞笑，經常帶來歡樂給大家，但當拍攝太辛苦時就會有明顯變化。「如果他突然不說話，我們便知道他開始撐不住，到了頂點，大家也不敢說話。」她形容張家輝是最辛苦的一個，當他完全不出聲時，其他人都不敢作聲，可見當時的拍攝環境有多麼嚴峻。
羅嘉良100%交戲愛分享人生經歷
對於曾在《流金歲月》和《難兄難弟》合作的羅嘉良，宣萱就大讚他既勤力又專注。「他是其中一個會跟對手講演戲，講人生的演員，甚至一些不好的經歷，例如簽經理人。」她更透露羅嘉良與古天樂截然不同，是很會聊天的人，不一定講做戲，還會講人生、分享個人歷史。「跟他合作，你不用想太多，因他100%交戲。」
網民熱議明星真面目大不同
宣萱的爆料立即在網上引起熱烈討論，不少網民都驚訝原來這些大明星私底下的真面目與螢幕形象如此不同。有網民留言「原來古天樂以前咁內向，而家完全睇唔出」、「張家輝集體罷工都幾搞笑」、「宣萱真係好敢講，咩都爆晒出嚟」。亦有網民認為這些幕後花絮很有趣，讓大家看到明星們更真實的一面。