55歲宣萱首爆古天樂真實關係 自揭曾做第三者震驚經歷
廣告
現年55歲的宣萱今晚在商台節目中罕有開腔談感情，面對外界一直熱議她與古天樂的「夢幻CP」傳聞，宣萱終於親自拆解兩人關係真相。她直言認識古天樂已經30多年，兩人在拍攝《餐餐有宋家》時已經認識，但從來沒有愛情感覺，反而更像兄弟關係。當被問及為何不是姊妹關係時，宣萱更爆笑回應：「我覺得我似男仔性格多啲，佢又唔當我女人咁去看待，唔會對我呵護備至。」這番話立即引起網民熱烈討論，不少粉絲表示終於明白為何兩人雖然合作多年卻從未擦出愛火。
坦言無法接受一夫多妻 現實中絕不願分享
談到《尋秦記》中烏廷芳要與琴清「共侍一夫」的劇情，宣萱分析角色心路歷程時表示，烏廷芳在刁蠻階段確實不會接受，但經歷很多事情後都要學會接受，25年後已經是一家人，兩個女人已經無分誰是老婆誰是媽咪。不過現實中的宣萱則斬釘截鐵地表示：「梗係唔得，我唔可以分享！」她強調如果真的遇上類似情況，會選擇退出成全對方，絕不會勉強自己接受開放式關係。這種堅決的態度令不少網民大讚她有原則，認為這才是真正的愛情觀。
自爆曾做第三者經歷 朋友提醒才知真相
宣萱更在節目中首度透露自己曾經在不知情下成為別人感情中的「第三者」，直到朋友提醒才得知真相，當下感到非常震驚。她坦言對於愛情抱隨緣心態，認為「一個人其實都好OK，緊要係啱」。宣萱自認在感情上比較被動，不會主動追求異性，但若感情不合，會主動提分手：「唔啱就唔好嘥大家時間。」這種直率的感情態度獲得不少網民認同，有人留言表示：「宣萱姐真係好真實，唔會扮嘢。」
網民熱議宣萱感情觀 大讚真性情不做作
宣萱在節目中的坦率發言迅速在網上引起熱烈討論，不少網民都被她的真性情所吸引。有網民留言表示：「宣萱姐講嘢好直接，唔會扮嘢，呢個年代好難得。」亦有人認為她對感情的態度很健康：「唔啱就分手，唔好嘥時間，呢種態度好正確。」對於她與古天樂的兄弟情，網民反應兩極，有人覺得可惜：「其實佢哋好夾，點解唔試下拍拖？」但也有人支持：「做朋友好過做情侶，友情可以更長久。」整體而言，網民都對宣萱的真誠表達給予正面評價。
圖片來源：東方新地、IG@jessicahsuan_official、新傳媒資料庫、《餐餐有宋家》截圖、YouTube@Viu1HK資料或影片來源：原文刊於新假期