55歲宣萱首爆古天樂真實關係 自揭曾做第三者震驚經歷

現年55歲的宣萱今晚在商台節目中罕有開腔談感情，面對外界一直熱議她與古天樂的「夢幻CP」傳聞，宣萱終於親自拆解兩人關係真相。她直言認識古天樂已經30多年，兩人在拍攝《餐餐有宋家》時已經認識，但從來沒有愛情感覺，反而更像兄弟關係。當被問及為何不是姊妹關係時，宣萱更爆笑回應：「我覺得我似男仔性格多啲，佢又唔當我女人咁去看待，唔會對我呵護備至。」這番話立即引起網民熱烈討論，不少粉絲表示終於明白為何兩人雖然合作多年卻從未擦出愛火。