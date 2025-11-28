宏福苑五級火｜宣萱主動暫托毛孩 網民激讚人美心善

大埔宏福苑五級火災持續超過43小時，截至今早已造成94死76傷的慘重傷亡，其中包括一名消防員殉職。在這場悲劇中，除了人命傷亡令人痛心，不少受困寵物同樣急需援助。藝人宣萱主動在社交平台發文，表示願意暫托受災毛孩，溫暖舉動獲網民大讚人美心善。