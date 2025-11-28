宏福苑五級火｜宣萱主動暫托毛孩 網民激讚人美心善
大埔宏福苑五級火災持續超過43小時，截至今早已造成94死76傷的慘重傷亡，其中包括一名消防員殉職。在這場悲劇中，除了人命傷亡令人痛心，不少受困寵物同樣急需援助。藝人宣萱主動在社交平台發文，表示願意暫托受災毛孩，溫暖舉動獲網民大讚人美心善。
宣萱主動伸援手願暫托毛孩
面對宏福苑火災中無家可歸的寵物，一向愛護動物的宣萱昨晚在社交平台發文表示「如需暫托，可留message，我可以收1-2隻」。她的貼文簡潔有力，直接提供實際幫助，讓受災寵物有個臨時安身之所。消防處於晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間成功救出一名男性生還者，但樓宇結構受高溫影響存在倒塌風險，救援工作仍在進行中。
火災現場救援持續進行
消防處最新公佈顯示，這場五級火災已燒毀超過43小時，造成94人死亡、76人受傷，死者中包括一名消防員，另有10名消防員在救援過程中受傷。前線人員正分組輪流作戰，盡全力搜救每一名可能仍然被困的市民。除了人命救援外，現場亦有不少寵物受困，急需臨時安置。繼前港姐冠軍謝嘉怡昨日在限時動態發放火警現場照片，指看著祖母房子在烈火中燃燒感到痛心後，宣萱亦加入支援行列。
網民激讚宣萱愛心行動
宣萱的暖心舉動迅速獲得網民熱烈回應，留言區滿滿正能量。有網民留言「UP!! Thank you, Jessica! ❤️ The rescued pets that we saw on the news looked so forlorn! 🥺」，宣萱更親自回覆「At least they are alive」，展現她對動物的關愛。其他網民紛紛大讚「宣萱人美心善❤️❤️ 感恩有宣萱🙏🙏Up」、「姐姐真好💕 UP UP UP」、「This is one of the many reasons I like you so much . Thank you 🙏🏻」，認為這是真正的愛心行動，希望所有受影響居民和毛孩都能早日安定。
