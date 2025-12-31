宣萱《尋秦記》首映撞衫群姐？一細節位疑似暗示開《愛．回家》電影版

電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映禮，眾星雲集的紅地毯上卻出現了一個令人啼笑皆非的「撞衫」事件！宣萱身穿藍色恤衫配橙色冷衫的造型，竟然與《愛．回家之開心速遞》中清潔女工群姐（許思敏飾）的經典Look如出一轍，網民發現後瞬間引爆熱議，更有人跪求開拍《愛．回家》電影版！