宣萱《尋秦記》首映撞衫群姐？一細節位疑似暗示開《愛．回家》電影版
電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映禮，眾星雲集的紅地毯上卻出現了一個令人啼笑皆非的「撞衫」事件！宣萱身穿藍色恤衫配橙色冷衫的造型，竟然與《愛．回家之開心速遞》中清潔女工群姐（許思敏飾）的經典Look如出一轍，網民發現後瞬間引爆熱議，更有人跪求開拍《愛．回家》電影版！
宣萱首映造型撞足群姐經典Look
昨日《尋秦記》電影版首映禮星光熠熠，古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉等主演悉數出席。然而，宣萱的造型卻意外成為全場焦點，她身穿藍色恤衫外搭橙色冷衫的搭配，讓不少觀眾感到似曾相識。有細心的宣萱粉絲在社交網留言拆解這個「謎團」：「我見到宣萱今日嘅Outfit嘅時候覺得似曾相識，諗咗一陣……嗯！我對你唔住！」隨即Tag了宣萱的社交帳號，並配上《愛．回家之開心速遞》中群姐的造型照作對比。
網民發現兩生花造型 引爆討論熱潮
對比照片一出，網民立即發現兩人的造型簡直是「兩生花」，從顏色搭配到整體風格都驚人相似。宣萱的粉絲更表示：「原來有人都係咁諗！」這個意外發現迅速在網上傳播，不少網民都留言表示「唔講唔覺」、「怪唔得咁眼熟啦」。有網民更幽默地稱呼宣萱為「伊莎貝拉群」。
《愛．回家》電影版呼聲高漲
這次「撞衫」事件意外引發了網民對《愛．回家》電影版的強烈期待。有網民認為既然《尋秦記》都能拍成電影版，《愛．回家》同樣具備這個潛力。更有創意十足的粉絲提出各種有趣建議：「到底宣萱還是許思敏做群姐，抑或是宣萱做群姐，群姐做宣萱，又或者《愛．回家》和《尋秦記》Crossover，古仔可以諗諗。」另有網民建議宣萱可以「客串一集演群姐的女兒或清潔部新同事」，展現兩個角色之間的有趣連結。
網民熱議宣萱造型選擇
儘管造型引起熱議，但不少網民仍然給予宣萱正面評價。有觀眾留言「但係宣萱著得好睇」，認為她能夠駕馭這套看似平凡的造型。也有網民提到「其實好多愛回家演員都做過尋秦記」，指出兩部作品之間本來就存在演員交集。更有幽默的粉絲建議宣萱下次可以「cosplay邪釘橫輝」，期待她嘗試更多不同角色的造型。整個事件雖然只是一個巧合，但卻成功為兩部作品都帶來了額外的關注度和話題性。
圖片來源：東方新地、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期