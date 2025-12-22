尋秦記｜宣萱爆或缺席頒獎禮視后爭奪添變數 三女神20年後重聚感情更深
廣告
宣萱今日與郭羨妮、滕麗名出席電影《尋秦記》宣傳啟動禮，三人相隔6年再度聚首，攬頭攬頸言談甚歡。然而宣萱透露因工作安排，很大機會缺席即將舉行的無綫台慶頒獎禮，令她與佘詩曼爭奪「視后」一事增添變數。她更爆料指老闆古天樂下令1月不准放假，連滑雪計劃都要告吹。
宣萱爆古天樂霸道下令1月禁假期
宣萱在活動上透露，古天樂作為老闆相當霸道，「一聲令下叫我一月不要放假，我說算了，他說何時可以去，他說你看都看三月。」她無奈表示原本的滑雪計劃因此告吹，但強調「最緊要工作」，展現敬業精神。郭羨妮在旁聽到後也忍不住笑說，古天樂確實很有老闆架勢。
《尋秦記》三女神20年後重聚感情更深
三人在大嶼山昂坪的宣傳活動上相當興奮，宣萱坦言「二十五年後感覺更深了，因為二十五年前我第一部劇很害怕，不認識你們，但二十五年後好像認識了很久。」郭羨妮則指拍電視版時其實不太熟悉對方，「同佢哋冇乜戲，之後拍電影大家識咗好耐，就覺得好熟。」談到保養秘訣，宣萱笑指「最討厭阿滕，keep得最好」，三人互相調侃氣氛融洽。
宣萱坦承或缺席頒獎禮視后爭奪添變數
被問及憑《巨塔之后》角逐無綫台慶頒獎禮「視后」一事，宣萱表示「好大機會要做嘢，未必去到頒獎禮，好多變數，公司仲度緊期。」她強調拍劇不是為了獲獎，「拍得好開心，好享受個過程。」郭羨妮在旁開玩笑說「唔喺度都可以贏㗎嘛，唔係公平㗎咩？」暗示即使不出席也有機會獲獎。
宣萱澄清拖手相只是好友
活動上宣萱也回應了早前在網上貼出的拖手相片爭議，她解釋只是女性朋友的拖手相，強調只是好朋友關係。她更笑指現在仍是單身，「不要把男士嚇走」，展現幽默一面。此外，她也提及早前大埔宏福苑火災後曾在社交網發文表示可以暫託小動物，雖然有人曾求助但最後沒有實際托管，現在也會繼續留意是否有人需要幫忙，展現愛心一面。
網民大讚三女神凍齡有術
網民看到三人重聚後紛紛留言大讚，「痴線，20年後都無乜點變先勁」、「呢3位中女廿年後都仲幾正」、「三個都keep得好好」。有網民特別稱讚郭羨妮「好似又好樣左靚過套劇戲」，認為她比拍劇時更漂亮。也有網民表示「中女比後生女更有市場」，對三人的魅力給予高度評價。
圖片來源：東方新地、新傳媒資料庫、IG@jessicahsuan_official資料或影片來源：原文刊於新假期