55歲宣萱翻出24年前《尋秦記》青春照 驚呼WTF 網民神回覆笑爆
宣萱近日在threads上分享執屋時意外發現的《尋秦記》舊相簿，並驚呼「WTF」，引發網民熱烈討論。相片中她穿著民族服飾騎馬舉拇指的青春模樣，與現在幾乎沒有分別，令人驚嘆她的保養功力。網民更創意十足地用劇中經典對白回應，場面相當有趣。
宣萱執屋發現24年前《尋秦記》靚相
日前宣萱在threads上分享執屋時的意外發現，她寫道「收拾東西找到WTF. Good memories」，並上載了一張24年前拍攝《尋秦記》時的相片。相中的宣萱穿著古裝民族服飾，坐在一匹馬上舉起大拇指微笑，青春可愛的模樣令人印象深刻。這張相片瞬間勾起了不少觀眾對這部經典劇集的美好回憶，也讓大家再次見證了宣萱當年的絕美風采。
網民創意回應宣萱WTF引爆笑點
宣萱帖文中的「WTF」三個字母成為網民熱議焦點，有人好奇詢問「唔好意思可唔可以講多一次WTF stand for乜嘢？」，也有網民覺得「呢個WTF有點可愛了」。更有創意的網民將「WTF」重新詮釋為「Wow That’s Funny」，展現幽默感。最令人捧腹的是，有網民直接貼出《尋秦記》中歐瑞偉對宣萱說的經典對白截圖「他在誇讚你，X婆」作為回應，創意十足的神回覆讓其他網民都笑到碌地。
《尋秦記》成就宣萱經典角色
2001年宣萱與古天樂合演的《尋秦記》至今仍被視為經典之作，劇中的各種橋段都十分為人津津樂道。宣萱在劇中飾演的角色深入民心，與古天樂的對手戲更是火花四濺。近年隨著threads平台興起，不少網民都喜歡分享當中的經典片段回味，而宣萱也經常會親自回覆粉絲，這種親民的互動方式讓她吸引了一大班忠實支持者。她幾乎逢tag必答的態度，更是讓粉絲們感受到她的真誠。
網民讚嘆宣萱保養有道歲月不敗
將24年前拍攝《尋秦記》時的宣萱與近年拍攝《巨塔之后》的她相比，網民都驚嘆她幾乎沒有太大變化。無論是身形還是樣貌，宣萱都保養得非常好，完全看不出歲月的痕跡。網民紛紛留言表示「同而家有分別？！」，對她的保養功力讚不絕口。宣萱近來經常在threads上分享生活瑣碎事，隔兩三日就會更新動態，這種貼地的分享方式也讓粉絲更加喜愛她的真實一面。
圖片來源：Threads、threads、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期