55歲宣萱翻出24年前《尋秦記》青春照 驚呼WTF 網民神回覆笑爆

宣萱近日在threads上分享執屋時意外發現的《尋秦記》舊相簿，並驚呼「WTF」，引發網民熱烈討論。相片中她穿著民族服飾騎馬舉拇指的青春模樣，與現在幾乎沒有分別，令人驚嘆她的保養功力。網民更創意十足地用劇中經典對白回應，場面相當有趣。