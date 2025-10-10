53歲宣萱驚人學霸背景曝光！5段坎坷情史揭秘 為事業狠拒豪門婚 舅父竟係「EYT之父」
宣萱驚人學霸背景曝光 全球第2學府畢業
宣萱的「學霸」之名絕非浪得虛名，她自小就讀香港名校瑪利諾修院學校及香港培道中學，13歲便遠赴英國升學，入讀百年歷史的寄宿學校Roedean School。之後更憑藉優異成績，成功考入世界頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London）攻讀材料工程學。該校專注於理工、商學及醫學，入學門檻極高，在2025年QS世界大學排名中高踞全球第2位，與麻省理工等齊名，可見宣萱的學術能力絕對是頂級水平，是圈中名副其實的超級學霸。
舅父竟是EYT之父蔡和平 宣萱從不靠關係
除了學歷驚人，宣萱的家世亦相當顯赫。著名電視人、「EYT之父」蔡和平近日在社交平台曬出與宣萱兄妹的合照，才意外揭露兩人的親戚關係。蔡和平以英文發文大讚外甥女，並強調：「宣萱是我的侄女，她憑著自己的才華，在沒有我幫助的情況下，自己取得成功。她從未在TVB亮出我的名字，即使在今天，也沒有多少人知道她是我的侄女。」他更分享一張陳年舊照，原來當年只有3歲半的宣萱曾擔任其婚禮花女，足見兩人關係親厚，也力證宣萱多年來在娛樂圈打拼全靠自身努力，從未利用家世背景。
宣萱5段坎坷情路回顧 為事業狠心拒嫁豪門
宣萱的事業一帆風順，但感情路卻相當崎嶇。1993年，她與張衛健因合作《龍兄鼠弟》撻著，但戀情僅維持兩年，據悉因男方事業未及女方而分手。最為人熟知的一段，是她與中信泰富主席榮智健堂姪榮文瀚的6年情，當年外界一度以為她會嫁入豪門，但男方要求她婚後放棄演藝事業，專心做少奶奶。正值事業搏殺期的宣萱不願就此息影，最終選擇事業而忍痛分手。其後她亦曾與牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan及意大利型男Fran交往，可惜都未能開花結果，情路相當波折。
宣萱享受單身生活 寧缺勿濫活得自在
經歷多段起伏的戀情，現年53歲的宣萱對感情事看得很開，她坦言十分享受目前的單身生活，深信與其勉強找一個不合適的人，不如獨自生活來得更自由自在。早已是圈中富婆、手持半億物業的她，生活過得相當貼地，從不追求名牌，並將時間與愛心都奉獻給動物，多年來擔任多個動物機構的義工，更領養超過10隻貓狗。對她而言，現在的生活或許才是最愜意和滿足的狀態。
網民激讚宣萱英文流利 貴氣口音圈粉無數
宣萱早前在新加坡頒獎禮上，以流利的英語、國語及廣東話與粉絲交流，其貴氣十足的英式口音再度引起網民熱議，紛紛留言大讚，更有網民形容：「感覺她有點像外國人說母語的狀態，好像完全不用過腦，隨便閒聊又很能聊的樣子。」正因這項語言優勢，宣萱早在2019年便獲Marvel垂青，成為香港迪士尼樂園設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」的原創角色，比梁朝偉、陳法拉更早加入Marvel宇宙，足見其獨特魅力。