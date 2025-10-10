53歲宣萱驚人學霸背景曝光！5段坎坷情史揭秘 為事業狠拒豪門婚 舅父竟係「EYT之父」

入行逾30年的宣萱近日演出《巨塔之后》表現獲觀眾讚賞，年前憑劇集《誰殺了她》在新加坡勇奪視后寶座，事業再創高峰，她以一口流利貴氣的英式口音發表得獎感言，再次震撼網民。這位入行超過30年的港劇女王，不僅演技精湛，其驚人的學霸背景和顯赫家世亦隨之曝光，更令人好奇的是，情路波折的她，當年為何狠心拒絕嫁入豪門，至今依然單身？