53歲宣萱驚人學霸背景曝光！5段坎坷情史揭秘 為事業狠拒豪門婚 舅父竟係「EYT之父」

最新娛聞
東方新地

廣告

入行逾30年的宣萱近日演出《巨塔之后》表現獲觀眾讚賞，年前憑劇集《誰殺了她》在新加坡勇奪視后寶座，事業再創高峰，她以一口流利貴氣的英式口音發表得獎感言，再次震撼網民。這位入行超過30年的港劇女王，不僅演技精湛，其驚人的學霸背景和顯赫家世亦隨之曝光，更令人好奇的是，情路波折的她，當年為何狠心拒絕嫁入豪門，至今依然單身？

宣萱驚人學霸背景曝光 全球第2學府畢業

宣萱的「學霸」之名絕非浪得虛名，她自小就讀香港名校瑪利諾修院學校及香港培道中學，13歲便遠赴英國升學，入讀百年歷史的寄宿學校Roedean School。之後更憑藉優異成績，成功考入世界頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London）攻讀材料工程學。該校專注於理工、商學及醫學，入學門檻極高，在2025年QS世界大學排名中高踞全球第2位，與麻省理工等齊名，可見宣萱的學術能力絕對是頂級水平，是圈中名副其實的超級學霸。

舅父竟是EYT之父蔡和平 宣萱從不靠關係

除了學歷驚人，宣萱的家世亦相當顯赫。著名電視人、「EYT之父」蔡和平近日在社交平台曬出與宣萱兄妹的合照，才意外揭露兩人的親戚關係。蔡和平以英文發文大讚外甥女，並強調：「宣萱是我的侄女，她憑著自己的才華，在沒有我幫助的情況下，自己取得成功。她從未在TVB亮出我的名字，即使在今天，也沒有多少人知道她是我的侄女。」他更分享一張陳年舊照，原來當年只有3歲半的宣萱曾擔任其婚禮花女，足見兩人關係親厚，也力證宣萱多年來在娛樂圈打拼全靠自身努力，從未利用家世背景。

宣萱5段坎坷情路回顧 為事業狠心拒嫁豪門

宣萱的事業一帆風順，但感情路卻相當崎嶇。1993年，她與張衛健因合作《龍兄鼠弟》撻著，但戀情僅維持兩年，據悉因男方事業未及女方而分手。最為人熟知的一段，是她與中信泰富主席榮智健堂姪榮文瀚的6年情，當年外界一度以為她會嫁入豪門，但男方要求她婚後放棄演藝事業，專心做少奶奶。正值事業搏殺期的宣萱不願就此息影，最終選擇事業而忍痛分手。其後她亦曾與牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan及意大利型男Fran交往，可惜都未能開花結果，情路相當波折。

宣萱享受單身生活 寧缺勿濫活得自在

經歷多段起伏的戀情，現年53歲的宣萱對感情事看得很開，她坦言十分享受目前的單身生活，深信與其勉強找一個不合適的人，不如獨自生活來得更自由自在。早已是圈中富婆、手持半億物業的她，生活過得相當貼地，從不追求名牌，並將時間與愛心都奉獻給動物，多年來擔任多個動物機構的義工，更領養超過10隻貓狗。對她而言，現在的生活或許才是最愜意和滿足的狀態。

網民激讚宣萱英文流利 貴氣口音圈粉無數

宣萱早前在新加坡頒獎禮上，以流利的英語、國語及廣東話與粉絲交流，其貴氣十足的英式口音再度引起網民熱議，紛紛留言大讚，更有網民形容：「感覺她有點像外國人說母語的狀態，好像完全不用過腦，隨便閒聊又很能聊的樣子。」正因這項語言優勢，宣萱早在2019年便獲Marvel垂青，成為香港迪士尼樂園設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」的原創角色，比梁朝偉、陳法拉更早加入Marvel宇宙，足見其獨特魅力。

宣萱 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
宣萱 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
宣萱 巨塔之后 54歲宣萱憑《誰殺了她》勇奪新加坡視后，並在劉青雲手中取得獎項。（圖片來源：紅星大獎截圖）
54歲宣萱憑《誰殺了她》勇奪新加坡視后，並在劉青雲手中取得獎項。（圖片來源：紅星大獎截圖）
宣萱 巨塔之后 宣萱表現得好興奮！（圖片來源：紅星大獎截圖）
宣萱表現得好興奮！（圖片來源：紅星大獎截圖）
宣萱 巨塔之后 （圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
（圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
宣萱 巨塔之后 （圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
（圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
宣萱 巨塔之后 宣萱《萬凰之王》結局翻hit（圖片來源：TVB）
宣萱《萬凰之王》結局翻hit（圖片來源：TVB）
宣萱 巨塔之后 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
宣萱 巨塔之后 同宣萱97年合作《難兄難弟》大受歡迎，兩 人亦因此傳不和，不過，今年中張可頤卻 專登去捧宣萱做主角的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，打破不和傳聞。（圖片來源：東方新地圖片庫）
同宣萱97年合作《難兄難弟》大受歡迎，兩 人亦因此傳不和，不過，今年中張可頤卻 專登去捧宣萱做主角的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，打破不和傳聞。（圖片來源：東方新地圖片庫）
宣萱 巨塔之后 直腸直肚的宣萱指因為張可頤經常遲到，所以拖慢進度。（圖片來源：東方新地圖片庫）
直腸直肚的宣萱指因為張可頤經常遲到，所以拖慢進度。（圖片來源：東方新地圖片庫）
宣萱 巨塔之后 《天降奇緣》是TVB拍攝製作的時裝電視劇，原來當時已經有穿越。（圖片來源：TVB）
《天降奇緣》是TVB拍攝製作的時裝電視劇，原來當時已經有穿越。（圖片來源：TVB）
宣萱 巨塔之后 宣萱跟郭藹明合作拍攝電視劇《天降奇緣》期間，全組工作人員因郭藹明停工等候。（圖片來源：1995年《東周刊》）
宣萱跟郭藹明合作拍攝電視劇《天降奇緣》期間，全組工作人員因郭藹明停工等候。（圖片來源：1995年《東周刊》）
宣萱 巨塔之后 兒時的宣萱（圖片來源：開電視圖片）
兒時的宣萱（圖片來源：開電視圖片）
宣萱 巨塔之后 舅父竟是EYT之父蔡和平（圖片來源：蔡和平FB）
舅父竟是EYT之父蔡和平（圖片來源：蔡和平FB）
宣萱 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
宣萱 巨塔之后 古天樂和宣萱多年來屢傳婚訊。（圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
古天樂和宣萱多年來屢傳婚訊。（圖片來源：IG@jessicahsuan_official）
宣萱 巨塔之后 古天樂與宣萱多年來合作過唔少經典劇集。（圖片來源：《刑事偵緝檔案4》截圖）
古天樂與宣萱多年來合作過唔少經典劇集。（圖片來源：《刑事偵緝檔案4》截圖）
宣萱 巨塔之后 2019年網上曾瘋傳宣萱和古天樂結婚的消息。（圖片來源：IG@kootinlok_louis）
2019年網上曾瘋傳宣萱和古天樂結婚的消息。（圖片來源：IG@kootinlok_louis）
宣萱 巨塔之后 古天樂和宣萱首次合作是在1994年的《餐餐有宋家》，早已多於28年。（圖片來源：《餐餐有宋家》截圖）
古天樂和宣萱首次合作是在1994年的《餐餐有宋家》，早已多於28年。（圖片來源：《餐餐有宋家》截圖）
宣萱 巨塔之后 宣萱曾與張衞健因合作《龍兄鼠弟》而戲假情真。（圖片來源：《龍兄鼠弟》截圖）
宣萱曾與張衞健因合作《龍兄鼠弟》而戲假情真。（圖片來源：《龍兄鼠弟》截圖）

圖片來源：TVB、紅星大獎截圖、IG@jessicahsuan_official、大會提供、1995年《東周刊》、開電視圖片、蔡和平FB、《刑事偵緝檔案4》截圖、IG@kootinlok_louis、《餐餐有宋家》截圖、《龍兄鼠弟》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 