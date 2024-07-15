宣萱1個舉動獲攝影師點名大讚好專業 竟被網民問「有無黑面」
宣萱專業態度獲攝影師點名讚賞
一位曾任攝影記者、現職廣告攝影師的網民，日前在Threads上發文，分享他近日與宣萱合作拍攝廣告的經歷：「前排，有個廣告拍攝，主角係一位資深女藝人。電視撈飯嘅年代，真係細細個開始睇到大，都有所期待。」這位攝影師更細心觀察宣萱的喜好，如最新髮型和燈光設置。他又提到拍攝時女藝人通常會着高踭鞋，但好多時休息或者影唔到下身時，都會換返平底鞋。
宣萱堅持影相要full set上陣
拍攝當日，宣萱堅持完整的裝扮，即使拍攝不涉及全身：「咪住！我未著高踭鞋。」攝影師解釋說，這個鏡頭影到到腳，不需要換鞋，但宣萱回應道：「唔得，影相一定要full set上陣。」這份專業精神讓攝影師深感敬佩：「我真係好耐冇聽過有星或者model會有呢個執着（通常會調返轉問我，呢個shot見唔見腳，唔見就即刻除咗對鞋）。我立刻由心敬佩。」
網民對「黑面」傳聞反應
儘管宣萱的專業表現受到讚譽，但仍有網民在帖文下詢問她是否有「黑面」，發文的攝影師隨即回應：「冇呀，點解要黑面？」提問的網民就解釋：「都巿傳說宣萱係黑面神嘛。」許多網民都紛紛留言力撐宣萱，認為她的專業態度是上一代藝人的典範：「超級專業」、「真人好nice，仲有啲大細路feel」、「respect」、「上一代藝人嘅執著，事實上著上高踭鞋係會令全身形態唔同咗，精氣神都唔同」等。
曾有網民指控宣萱揸車險撞傷人不顧而去
宣萱係「黑面神」的都市傳說，相信是源於曾有網民自稱是宣萱的鄰居，並指她係投訴王而且很寸：「成日亂咁投訴隔籬鄰舍（我哋嗰度屬於平房，得幾幢），佢出親門口驚人哋要同佢簽名咁，有鬼人搵佢簽咩。」另有網民和同事吃完晚飯經停車場返公司，結果同事因為她受傷：「佢轉彎唔收油，差少少就撞到我同事，我同事跌低咗之後，佢仲要眼超超無落車慰問，停一停就揸車走咗，我真係會記X住佢。（佢撞到嘅仲要係佢自己老細個秘書呀，不過佢應該唔知）」
此外還有網民不約而同表示曾撞見過宣萱拍劇，同樣感覺她沒有禮貌：「N年前見過佢喺染布房街拍嘢，全程超多粗口。」、「當年我去校巴站接阿仔放學， 碰上宣萱同陳錦鴻正在拍戲剛準備收工， 我拎住本教科書想搵陳錦鴻簽名，陳錦鴻好Nice，笑住口幫我哋簽，宣萱就黑起口面，幾乎想阻止陳錦鴻親民…」
宣萱曾與張可頤傳不和多年
此外宣萱和張可頤也曾傳出不和，兩人曾在97年拍《難兄難弟》分別飾演邵芳芳及程寶珠，不過當年宣萱曾公開控訴張可頤經常遲到三、五小時，拖慢拍攝進度，而張可頤則反擊指宣萱經常忍唔到大笑，連累其他人陪她NG，自此兩人一直面阻阻，直到2019年，張可頤專程去支持宣萱主演的舞台劇《大辭職日》，兩人才達成世紀大和解。
宣萱演藝生涯和人格魅力
宣萱自1994年憑藉《餐餐有宋家》走紅以來，與不少演員建立了深厚的友誼，並定期聚會。她在無綫電視的多部劇集中表現出色，與眾多演員合作愉快，鮮少有負面新聞。此外，宣萱不僅在螢幕上扮演多種角色，生活中也展現出其真誠和樂觀的一面，例如在社交媒體上慶祝親近的工人姐姐英姐101歲生日，以及分享其充滿少女心的手機殼照片，顯示出她貼地的生活態度。