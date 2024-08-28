宣萱大爆TVB偏愛歌星舊片出土 網民錯重點發現古天樂巔峰顏值
宣萱勁有Guts爆TVB偏愛歌星
宣萱發表這番言論時，現場不乏當年的TVB新生代演員，如古天樂、鄭伊健、郭晉安、鄧兆尊、黃𨥈瑩等。宣萱在節目中表示：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星。」
宣萱提到「但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」這一點時，許多人開始鼓掌表示贊同。
網民錯重點發現古天樂勁靚仔
據了解，這段話出自於當年《K100》節目，當時邀請了1994年《笑看風雲》和《餐餐有宋家》的劇組來宣傳。雖然宣萱的發言引起了轟動，但許多觀眾的目光仍然集中在依然帥氣的古天樂身上。值得一提的是，即使鄭伊健當時也是歌手之一，他同樣在現場表示了對宣萱的支持。
不少網民紛紛表示：「宣萱好有Guts有料到」「我只留意古天樂，真係好靚仔」「唔知咩節目，但睇到古天樂好靚仔」「白古真係無敵！」「古天樂聽得好陶醉」
對於宣萱提到tvb偏愛歌星，網民亦指出當時情況：「王菲其中之一.城城.李克勤.sammi等…笑看風雲+餐餐有宋家..上K100宣傳…宣萱投訴當年tvb重用歌星一入來做男.女主角…佢地遲到監制唔敢提。」
古天樂當年當時白皙清秀，唇紅齒白，似足金城武，亦有網民指與近年彈起的模特兒Jeffrey魏浚笙很似樣，他們同樣有白皙皮膚、深邃五官，略帶憂鬱的氣質
古天樂曬黑開始走紅
古天樂爸爸古振光是前粵劇藝人，而他則跟上爸爸步伐，於93年以23歲之齡入行，入行前擔任模特兒經理人，在TVB製作人賞識下獲邀成為旗下藝人。入行後拍攝多部電視劇，於95年《神鵰俠侶》飾演楊過而大受好評，並且開始拍攝多部劇集。由於他膚色較白，所以行青靚白淨書生風格，大多出飾演富家子弟、斯文男士，戲路受到限制，星運平平。
其後他後來故意曬黑，擺脫小白臉就開始走紅。2019和2001分別憑《刑事偵緝檔案IV》和《尋秦記》的徐飛和項少龍而獲得TVB「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」兩個獎項。他曾接受傳媒訪問大爆自己有定期曬燈的習慣，因為如果兩個禮拜不曬就會白回來。
《尋秦記》拍攝結束後，古天樂離開TVB，向電影業發展。多年間，古天樂拍攝多部電影，2018年他憑《殺破狼·貪狼》 在亞洲電影大獎和香港電影金像獎獲得最佳男主角，演技備受肯定。
古天樂：一生守護黃𨥈瑩
古天樂94年拍攝《餐餐有宋家》認識94年港姐兼最上鏡小姐黃𨥈瑩，二人日久生情而相戀。拍拖不久，古天樂被傳媒爆出負面報導，令他事業受打擊。當時黃𨥈瑩沒有因而離棄他，他曾剖白心聲：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」但二人拍拖七年後分手，而古天樂多年來唯一承認過的女朋友就只有她一個，有傳他仍每月照顧對方生活費。