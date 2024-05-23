53宣萱孝順傭人 慶祝英姐101歲生日情同母女：無佢就無今日嘅我
慶生現場溫馨感人
在宣萱的Instagram上，她貼出了與英姐合照，只見英姐精神奕奕，兩人頭貼頭，笑容滿面。宣萱在照片下寫道：「Can never thank Ying Je enough for loving and raising me. Not sure how I would have turned out without her. ❤️ Today is her 101st birthday! A very Happy Birthday to her and most importantly – 身體健康、開開心心！」這段文字充滿了感激和愛。許多網民也紛紛送上祝福，讚揚宣萱的孝心，宣萱則回應感謝大家的溫馨祝福，並感性地說：「她把我當她自己的女兒養大。」
童年影響深遠
宣萱曾在2019年的一次訪問中提到，自己12歲便獨自前往英國留學，能夠獨立自理，全因英姐從小對她的教導。英姐不僅負責照顧宣萱的日常生活，更教會她許多生活技能和智慧，如自理、燙衫等。宣萱感慨地說：「因為佢無條件咁錫我，我又不是佢親生，佢唔係淨係打份工為人工，佢真係用心咁教樣嘢，其實佢冇必要咁做。」英姐的教導，讓宣萱學會了「知足常樂」等人生道理，這些教誨成為了她一生的寶貴財富。
宣萱偷偷請英姐飲可樂
宣萱坦言，自己和哥哥會盡量抽時間與英姐見面，並帶她出外飲茶。每當有機會離開安老院，他們會偷偷請英姐喝她最愛的可樂，享受這難得的自由時光。宣萱表示，隨著年歲增長，她更加珍惜與英姐的每一次見面，希望能夠把握每一個共處的機會，留下更多美好的回憶。
宣萱演舞台劇偶然入行
12歲那年，宣萱獨自踏上英國求學之路，寄宿學校的教育，令她懂得自教。「當時很嚴謹，我記得自己拿了一根香蕉，被人問：『你的碟子呢？』香蕉也要用碟子？於是我真的把香蕉放到碟上。想剝皮時又被問到：『你的刀叉呢？』我忍不住問要怎樣用刀叉吃？原來是要先用刀切去兩端的蕉皮，中間用手剝皮，再用刀叉吃。當年覺得很造作，但寄宿學校就是很在意禮儀。（習慣）就像一部機器，深印在腦海。」
留學之路不但教會宣萱待人接物的禮儀，也令她學識聆聽內心，找到自己的出路。「考完O-Level的時候，基本上所有同學都知道自己想從事哪一行，我是唯一一個例外，不知道自己想做甚麼。很有趣，進入大學有機會做舞台劇，接著便開始了我的演藝生涯，還接下了第一單工作。直到今日，我仍然很熱愛這工作，所以我跟人聊天也會提起，想不通的事先放到一旁，不要強迫自己，因為很容易鑽牛角尖。」
宣萱：有過去的女人成就今天
作為女性典範，宣萱亦提到「29＋1」時的迷惘，「以前覺得廿歲的十年，是女人的黃金時期，但一過了三十歲，直到現在，我一直都很快樂，因為我們有過去，才會化為今時今日的我們。」知足常樂的她，也學會了一個人的快樂和精彩，她可以說飛就飛，樂得逍遙。「因為我沒有家庭，這算是好事嗎？視乎你的看法，你有你的開心，有家庭樂的開心，大家處於不同階段，有不同任務，大家都可以開心，所以要隨心而行，不要受人影響，不要只在乎別人對自己的看法，為了遷就別人而選擇道路。」