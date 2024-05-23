53宣萱孝順傭人 慶祝英姐101歲生日情同母女：無佢就無今日嘅我

現年53歲的宣萱，一直以來都是香港娛樂圈中的凍齡美女，她那爽朗和獨立形象深受大眾喜愛。宣萱曾公開分享，她的獨立自律性格，全因童年時期受到工人姐姐英姐的照顧和影響。英姐不僅是她的保姆，更是她人生的重要導師和親人。近日，宣萱特地前往安老院，慶祝英姐的101歲生日，這份深厚的情感，讓人動容！

