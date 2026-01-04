宣萱被問今晚會否出席TVB頒獎禮 乾脆利落2字回應震撼網民
《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚舉行在即，視后大戰本來勢均力敵，宣萱憑《巨塔之后》中董一妍醫生一角聲勢急升，與佘詩曼《新聞女王2》形成激烈競爭。然而當網民興奮詢問宣萱會否出席頒獎禮時，她竟然乾脆利落回應，令網民大感意外。
宣萱秒回「不會」震撼網民
事件起源於今日有網民在社交平台tag宣萱並詢問：「董醫生今天會不會出席在TVB的頒獎典禮呢？好想看到妳哦」想不到宣萱竟然秒速回覆，只用兩個字「不會」就結束對話，完全沒有任何解釋或後續回應。這個乾脆利落的回答瞬間在網上引起軒然大波，網民紛紛表示震驚，原本期待今晚會見證一場精彩視后爭奪戰的觀眾，頓時感到失望不已。
網民熱議TVB頒獎慣例
宣萱的直接回應引發網民熱烈討論，不少人都對她的坦率感到意外。有網民留言表示「對白乾脆利落」，亦有人感嘆「So sad 我的女主角不去」。更多網民開始討論TVB頒獎典禮的潛規則，有人直言「TVB的獎向來不一定頒給演得最好的」，亦有人分析「那今年的視后還是佘詩曼」、「機會大，如果她有去」。部分忠實粉絲則力撐宣萱，留言「你是我們心目中唯一的最佳女主角，好好休息」。
古天樂曾為宣萱拉票
宣萱在劇中飾演心臟外科醫生董一妍，專業形象深入民心，加上《尋秦記》播出後人氣急升，就連古天樂早前宣傳《尋秦記》時還特意為宣萱視后拉票，本來被視為今屆視后的有力競爭者。然而她最終決定不出席頒獎典禮，令古天樂的拉票行動功虧一簣，也讓期待見證她重返TVB領獎台的觀眾感到遺憾。
宣萱上次封后已是1999年
宣萱上次奪得TVB視后，已經是1999年憑《刑事偵緝檔案IV》封后，距今已有27年之久。她日前宣傳《尋秦記》時曾被問及角逐視后的看法，當時表示「唔介意再攞多次，攞到會好開心，但我拍劇從來唔係為攞獎，只係想嘗試多啲唔同挑戰。」這番話顯示她對得獎與否並不執著，今次選擇不出席頒獎禮，或許正好印證了她的心態。按照TVB慣例，缺席者幾乎不可能獲獎，今屆視后寶座料將再度由佘詩曼奪得。
圖片來源：Threads、TVB、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期