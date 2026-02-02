55歲宣萱首爆離巢TVB真相 強調關係講緣份夾唔到 拒絕取悅他人

現年55歲的前TVB花旦宣萱今晚在商台節目中罕有剖白當年離巢真相，直言因為無法取悅不想取悅的人而選擇離開。她坦承在TVB後期感到不舒服，強調自己憑感覺做事，不開心就會選擇離開，這番真情剖白令網民大讚她敢作敢為。