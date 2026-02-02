55歲宣萱首爆離巢TVB真相 強調關係講緣份夾唔到 拒絕取悅他人
現年55歲的前TVB花旦宣萱今晚在商台節目中罕有剖白當年離巢真相，直言因為無法取悅不想取悅的人而選擇離開。她坦承在TVB後期感到不舒服，強調自己憑感覺做事，不開心就會選擇離開，這番真情剖白令網民大讚她敢作敢為。
宣萱爆離巢真相因無法取悅他人
談及離開TVB的原因，宣萱在商台訪問中坦言：「好簡單，純粹成個運作方式，我覺得唔舒服。」她解釋以往在工作中認為只要憑實力就會受到欣賞，但現實世界並非如此。宣萱更直接表示：「我會撇開你個人性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而當工作需要取悅不想取悅的人時，她坦言無法做到：「原來要識做人，要please一啲你唔想please嘅人，咁我做唔做得？唔得。」
強調關係講緣份夾唔到就辛苦
宣萱進一步解釋離巢決定時表示，關係講緣份，「夾唔到」便覺得辛苦。她回憶當時情況：「我離開TVB係因為嗰陣時內部好多轉變，好多人事走咗，有啲新人嚟。以前嗰班係夾嘅，去到唔夾嘅時候，其實會有好多問題發生。」宣萱強調自己好憑感覺做事，非常注重開心，「唔開心嘅話，走。」這種率直的性格和處事方式，正正反映了她一直以來敢作敢為的作風。
網民激讚宣萱敢作敢為真性情
宣萱這番真情剖白在網上引起熱烈討論，不少網民都大讚她的真性情。有網民留言表示：「宣萱真係好真，唔識做人但係好真誠。」亦有人認為：「佢咁樣先係真正嘅藝人，唔會為咗利益而委屈自己。」更有粉絲表示：「支持宣萱嘅選擇，做人最緊要開心。」網民普遍認為宣萱的坦率和堅持原則的態度值得欣賞，在娛樂圈中實屬難得。
