54歲宣萱颱風天領養14歲老狗 一個決定感動全網 昔日訪問揭心聲
宣萱颱風天暫託促成領養
早前颱風吹襲香港，許多位於新界的動物收容所面臨水浸和停電的威脅，情況告急。一向是愛狗之人的宣萱主動聯絡「阿棍屋」，表示願意提供暫託，並接了兩隻同為14歲的老狗回家暫避。颱風過後，當其他毛孩陸續返回狗舍時，宣萱卻因與狗狗們相處出深厚感情，實在不捨得將牠們送回，最終決定收養其中一隻，並取名為「宣細佬」。據悉，「宣細佬」是一隻大型比高犬，在2024年底被前主人遺棄，以人類年齡換算已是八旬長者，如今終於在宣萱的家中找到溫暖的歸宿。
阿棍屋發文感謝宣萱大愛
對於宣萱的善舉，「阿棍屋」事後在社交平台專頁發文表達謝意，並藉此機會向公眾傳遞重要訊息。機構在文中強調：「養毛孩是一份承諾，狗狗年紀尚小時活潑可愛，但無論是人是狗，都有變老的時候。人生固然有許多無奈，希望大家在規劃人生時，能把毛孩也考慮在內，履行這份一生一世的承諾。」帖文同時特別感謝宣萱的無私付出，並呼籲大眾：「再次感謝宣萱的無私大愛，願意付出時間和精力照顧年邁的細佬。祝福你們永遠開開心心，幸福美滿；希望大家也能多多支持領養老齡犬，給『老人家們』最後的幸福。」
重溫宣萱昔日訪問談生死觀
宣萱的愛心並非一時興起，早在2019年接受陳慧珊節目《放學後》訪問時，她已深入分享自己對寵物的看法。她認為寵物給予的遠比人類付出的多，形容那種愛是無可取代的：「佢哋帶畀我嘅嘢多好多，我畀佢哋嘅只係最基本所需，但佢畀到我嘅嘢…嗰個unconditional love…佢永遠唔會有傷害你嘅諗法。」宣萱更透露自己主力領養中年甚至老年犬，因為她已學會面對生死。她憶述朋友曾教她不要因自私的「唔捨得」而強行延長寵物的痛苦，並表示：「我已經有九次practices，I can face death。」這番話正正解釋了她為何願意給年邁的「宣細佬」一個安享晚年的家。
網民激讚宣萱人美心善
宣萱領養老狗的消息傳開後，網民紛紛湧入留言區表示讚賞，輿論一面倒地稱讚她的善良。不少網民被她的行為深深感動，留言表示：「宣萱不嬲都係愛狗之人，今次真係好感動」、「呢啲先係真正嘅女神，心地善良最重要！」更有粉絲重提她最近在新劇《巨塔之后》的表現，大讚她不僅擁有「知性美」，更擁有一顆溫暖的善心，認為她的內在美遠比外表更吸引人，是圈中難得的榜樣。