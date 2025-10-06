54歲宣萱颱風天領養14歲老狗 一個決定感動全網 昔日訪問揭心聲

颱風襲港，女星宣萱一個暖心舉動竟促成一段新緣份！她近日宣布正式收養一隻14歲被遺棄的老狗，並為牠取名「宣細佬」，消息一出即獲全城激讚。究竟是怎樣的相遇，讓她毅然決定給予一個永久的家？而她背後對待寵物生死的深刻體悟，原來早在多年前的訪問中已透露端倪。