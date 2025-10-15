宣萱爆TVB高層飯堂冷待內幕｜一句話震驚全場：女藝人不值得投資
宣萱飯堂遭冷待 高層一句話震驚全場
事發地點在TVB飯堂，宣萱與多位男藝人同枱用膳時，高層突然現身與眾人討論未來發展方向。然而，高層卻對宣萱視若無睹，逐一與男藝人傾談工作安排，完全無視坐在身旁的宣萱。面對如此冷待，宣萱主動開口：「我就坐在你身旁，你也可以同我傾啊。」豈料高層一句話令全場氣氛瞬間凝固：「女藝人最後只是結婚生仔，公司不會投資你們身上。」宣萱當場反駁表示自己熱愛演戲會一直演下去，但高層態度決絕回應「唔會啦」，繼續對她冷處理。
宣萱雲淡風輕重提往事 網民心寒支持
時隔多年，宣萱在訪問中以平靜語調重提這段屈辱經歷，展現出成熟的胸襟和處事態度。她在節目中強調自己並不認為女演員只有「嫁入豪門」這條出路，對當年高層的偏見表達不認同。宣萱坦言當時的經歷讓她感到被輕視，但如今回望已能以更寬容的心態面對。她的分享引起網民熱烈討論，不少人對她當年的遭遇表示同情，認為這種性別歧視的觀念令人心寒。
網民推測高層身份 時間線指向曾勵珍
宣萱雖然沒有直接點名，但網民根據時間線和背景資料，紛紛推測這位高層就是有「珍姐」之稱的曾勵珍。有網民分析指出，從訪問內容推斷，這段對話應該發生在宣萱20多歲至30歲初期，即1999年她奪得視后之前的時期。因為一旦獲得視后殊榮，就已經證明公司對她的投資，不會再有「女演員不值得投資」的說法。網民認為，能夠在飯堂與眾多藝人討論工作發展的高層，職位必定相當高，而曾勵珍在當時正是TVB的重要決策人物之一。
網民兩極反應 有人支持高層商業考量
雖然大部分網民對宣萱的遭遇表示同情，但也有聲音認為高層的觀點在當時的時代背景下有其商業考量。有網民指出：「八九十年代嗰陣的確有好多女演員一結咗婚就退出，所以某程度上好難怪嗰陣嘅高層會覺得資源擺喺男演員身上有用過擺喺女演員身上。」另有網民列舉當年女演員的婚姻狀況，包括蔡少芬、陳慧珊、郭可盈、關詠荷等都已結婚，認為「好難怪TVB高層會咁講，因為通常女演員流失比較快，同埋女人天性事業心冇男人咁強，好多過幾年就走咗去結婚生仔，對資方來講長遠價值比較低。」不過，更多網民認為宣萱能夠「雲淡風輕咁講出黎」，展現了她的成熟和胸襟。