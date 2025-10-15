宣萱爆TVB高層飯堂冷待內幕｜一句話震驚全場：女藝人不值得投資

宣萱2022年接受《魯豫有約》專訪時，爆出一段令人震驚的TVB往事，揭露她在公司飯堂被高層完全漠視的屈辱經歷。當時她與一眾男藝人同枱用膳，高層現身逐一與男藝人討論工作發展，唯獨對坐在身旁的宣萱視而不見，更直言不會投資女藝人身上，理由竟然是「女藝人最後只是結婚生仔」，究竟這位高層是誰？