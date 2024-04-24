打天下2 | 「高踢天使」宮原華音驚喜亮相運動細胞爆棚獲歐錦棠激讚

ViuTV新劇《打天下2》由歐錦棠編劇及主演、MIRROR成員Anson Kong（AK）、Tiger和駱振偉等人主演，由上星期正式開播。其中在第二集以「高踢天使」相川璃亞身份現身的宮原華音引起網民熱議。

