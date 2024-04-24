打天下2 | 「高踢天使」宮原華音驚喜亮相運動細胞爆棚獲歐錦棠激讚
廣告
ViuTV新劇《打天下2》由歐錦棠編劇及主演、MIRROR成員Anson Kong（AK）、Tiger和駱振偉等人主演，由上星期正式開播。其中在第二集以「高踢天使」相川璃亞身份現身的宮原華音引起網民熱議。
「高踢天使」宮原華音驚喜亮相
曾經出演過多套經典日劇的宮原華音，在ViuTV新集《打天下2》第二集以「高踢天使」相川璃亞身份亮相，分別與張慧靈和談善言對戰。其中歐錦棠在個人YouTube頻道《乜乜棠水舖 》更大讚宮原華音：「我係特別強調宮原華音飾演嘅相川璃亞，佢係特別擅長用自己神的嘅長處去做，有一個優勢：手長腳長，而且佢腿功好靚，真係好靚，所以佢特別發揮呢個優勢。你睇吓佢一踢就過曬頭，果然係『高踢天使」』」，就連AK都曾經主動提出希望與宮原華音對打過招。
宮原華音由舉牌女郎踏上擂台對戰
一直運動細胞爆棚的宮原華音，從小就開始學習空手道，在小學五年級就已經取得黑帶。宮原華音在高中時期就開始對格鬥技產生興趣，並在2022年開始入選RISE舉牌女郎組合「R1SE Force」。宮原華音除了擔任賽事的舉牌女郎之外，更透過電台節目「RISE STUDIO」的特別計劃，開始為格鬥選手之路作準備。經過數個月的訓練之後，宮原華音以選手的身份踏上擂台，與職業選手金子久美子對打，並之用39秒就取得勝利，認真厲害。
出演多套經典日劇
現年28歲的宮原華音身高170，在15歲就已擔任雜誌模特兒，並被選為第11代三愛泳衣代言人。在2014年，宮原華音正式出演以空手道為題材的電影《高踢天使》，在2016年更有份參演日本的長青英雄故事劇集系列之一的《幪面超人Amazons》。時隔五年，宮原華音再次參演《幪面超人GOTCHARD》，並在劇集中飾演奸角冥黑三姊妹中的次女克洛托，令其人氣再度急升。
齊睇更多宮原華音美照：
圖片來源：YouTube@乜乜棠水舖 、IG@miyahara_kanon、《高踢天使》、《幪面超人GOTCHARD》、《幪面超人Amazons》