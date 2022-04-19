佘詩曼現身TVB 《宮心計》重播回憶多 難忘與楊怡針鋒相對 當年爭獎傳不和
佘詩曼重返TVB受訪
佘詩曼難得在香港，當然要回娘家走一轉，日前她接受無綫娛樂新聞台訪問，對於《宮心計》深夜重播，佘詩曼笑言自己都有留意，亦收到不少好友的短訊，以及send來劇集截圖大讚好睇，包括Bobby歐陽震華以及監製梅小菁，佘詩曼話好多謝大家捧場。
佘詩曼細說當年拍《宮心計》點滴
09年播出的無綫劇《宮心計》當年大受歡迎，除了劇情和靚景靚戲服，最令人深刻的應該是一幕又一幕的宮廷鬥爭，當中包括飾演金鈴的楊怡(現改名楊茜堯)因為黑化而無惡不作，與佘詩曼針鋒相對，好戲連場。現在重播亦勾起佘詩曼不少拍攝時的回憶，她說：「我印象中應該全阿怡第一次演奸角，我覺得佢個樣好惡呀！但係我同佢係一個好好嘅化學作用。」
佘詩曼稱與楊怡有聯絡
至於多年來有沒有與楊怡聯絡，佘詩曼說：「有嘅！久唔久會喺公開場合見到佢，同埋近排佢生咗BB啦！我都有恭喜佢戥佢開心。」其實當年佘詩曼與楊怡爭做當家花旦屢傳不和，一套《宮心計》搞到爭獎傳聞四起。去年楊怡曾北上拍劇，佘詩曼都沒有與她見過面，二人關係似乎多年都冇增進到。
楊怡憑《宮心計》奪「我最喜愛的電視女角色」受非議
當年《溏心風暴之家好月圓》除讓米雪和關菊英等老旦回復昔日光采，得益最大莫過於在電視箱浮沉多年的楊怡，她憑「攞女」阿月一角奪「最佳女配角」獎，首度上位擔正台慶劇《宮心計》，奸到出汁的角色金鈴極搶戲，佘詩曼都要靠邊站，難怪有傳當年台慶女主角大獎「非楊怡莫屬」。
金鈴一角猶如度身訂造，無間斷害人，用計當上妃子，再向四房統領米雪等人以勾脷筋、挖眼、斬手腳等殘酷手段報復，並且與挾天子以令諸侯的大將軍馬元贄（李國麟飾）聯手以確保攀上王妃之位，終身視三好為眼中釘的她，竟誣衊三好和棋博士（鄭嘉穎飾）有姦情，希望皇上將其除之，變態手段層出不窮，殺人無手軟，師奶觀眾邊睇邊鬧，收視有望突破《大長今》51點的紀錄。2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。
阿佘食白果 楊怡奪獎被指「太得戚」
當年年大部分賽果尚算合理，鄧萃雯獲封為視后，惟獨「我最喜愛女角色」和「最佳表現大獎」有偏私之嫌，為捧楊怡上位，甘願犧牲有出色表現的阿佘，阿佘坐足成晚冷板櫈，最慘還要被迫與楊怡上演一場姊妹情深戲碼，當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝人，而是無嗱嗱說：「阿佘，你差我一啖！」
楊怡迫阿佘陪佢做戲
阿佘本來笑一笑就算，怎料楊怡講講吓又話：「阿佘話如果我攞，會走出嚟錫我一啖㗎！」兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」，從而淡化民眾對她的敵對情緒。但據幕後人員透露，二人根本不是friend到攬頭攬頸那種，該人說：「阿佘一早知道《宮心計》係用嚟捧楊怡，自己只係陪襯佢，個心已經唔舒服，不過記者嚟探班，佢梗係做足戲同楊怡有傾有講，但一擰轉背咪又係冇偈傾，何況阿佘鍾意夜蒲，楊怡鍾意返屋企，性格根本唔夾。」被網友批評似癲婆多過奸妃的楊怡表示：「最佳表現大獎係咪為我而設都好，我噚晚都瞓得好安樂。」最搞笑有網民提議將「最佳表現大獎」改名為「高層嘉許獎」或者「TVB最錫員工獎」，實在一針見血！
《宮心計》故事大綱
唐朝掌管後宮內務的最高權力中心——尚宮局，統領四房，分別為司珍房、司制房、司膳房及司設房。劉三好(佘詩曼飾)與姚金鈴(楊怡飾)自幼入宮當學婢，二人聰穎機伶，深得司珍阮翠雲(關菊英飾)及司制鍾雪霞(米雪飾)喜愛，爭取收歸門下，三好遂成二人爭鬥禍心。
三好一直緊守亡母「做好事、說好話、存好心」遺訓，以善行仁心遊走於宮中這個爾虞我詐的地方；反而情同姐妹的金鈴卻利慾薰心，為求成妃不擇手段。縱使三好鍾情棋博士高顯揚(鄭嘉穎飾)，但金鈴知道皇帝李怡(陳豪飾)最愛三好，妒意驟生，為保皇妃之位竟誣告三好擊殺太后(韓馬利飾)，要置三好於死地，但手段再強，亦有疏忽的地方……
常見問題
佘詩曼現身TVB會再拍劇嗎？
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佘詩曼與楊怡真不和嗎？
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