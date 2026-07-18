家傳之「保」2｜洪天明嘴對嘴錫囝囝！TJ怕醜爆原因：想黐你多啲
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洪天明與兒子TJ在節目《家傳之「保」2》中盡顯深厚父子情，兩人經常如「糖黐豆」般黏在一起。天明在帶TJ享受足球樂時，更情不自禁與愛兒嘴對嘴獻上「父愛之吻」，場面超有愛！當被問到為何這麼黏爸爸時，TJ怕醜地道出背後原因，一番童言童語竟讓無數觀眾感到心酸。
洪天明父子樂糖黐豆 嘴對嘴獻「父愛之吻」
在節目中，洪天明與兒子TJ的關係親密無間，二人經常旁若無人地「糖黐豆」。當天明帶TJ享受「足球父子樂」時，一時情到濃時，更與愛兒嘴對嘴獻上「父愛之吻」，畫面充滿父愛，感情之深不言而喻。天明在鏡頭前好奇問TJ為何這麼黏自己，TJ聽後先是怕醜，然後細細聲回應：「因為你成日唔喺度，我想黐你多啲。」簡單一句話道出了對爸爸的思念，令人動容。
洪天明考囝囝演技 TJ瘋狂忘詞勁爆笑
除了溫馨互動，兩父子亦有搞笑一面。席間洪天明突然戲癮大發，即場考驗TJ的演技，沒想到TJ的表現令人哭笑不得。面對爸爸的即興要求，TJ不但瘋狂忘詞，更經常緊張到「焗蟹」（呆住），遲遲未能完成任務，滑稽的模樣讓一旁的爸爸洪天明完全冇晒符，只能以笑聲掩飾尷尬，場面非常爆笑。
洪天明感恩兒子似足自己 優點全由洪金寶身上學識
雖然兒子演技有待磨練，但洪天明事後坦言，很感恩TJ在很多方面都與自己相像，包括「容易喊」、「好識照顧人」和「好錫身邊嘅人」。天明認為這些都是非常寶貴的優點，並直言這些特質都是家族傳承，是從爸爸洪金寶身上學回來的。他感性地說：「都係喺爺爺度學識點樣對人好，都係比較大仁大義！」一言一語間充滿對父親的尊敬和對兒子繼承優良品德的欣慰。
網民感動父子情深：「呢段睇到好心酸」
節目中父子情深的片段感動不少網民，大家紛紛留言。「天明同TJ感情真係好好，好羨慕！」、「TJ話『因為你成日唔喺度』嗰句，聽到有啲心酸，做藝人真係唔容易。」、「父愛之吻好溫馨，呢啲先係真正嘅親子關係。」、「洪家嘅家教真係好，代代相傳嘅善良。」、「睇到天明講啲優點係爺爺度學返嚟，好感動！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期