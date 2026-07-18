家傳之「保」2｜洪天明嘴對嘴錫囝囝！TJ怕醜爆原因：想黐你多啲

洪天明與兒子TJ在節目《家傳之「保」2》中盡顯深厚父子情，兩人經常如「糖黐豆」般黏在一起。天明在帶TJ享受足球樂時，更情不自禁與愛兒嘴對嘴獻上「父愛之吻」，場面超有愛！當被問到為何這麼黏爸爸時，TJ怕醜地道出背後原因，一番童言童語竟讓無數觀眾感到心酸。