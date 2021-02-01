《家務戰場》21歲落選港姐邱晴倒戈ViuTV拍真人騷 雞手鴨腳被古明華當場鬧爆

《家務戰場》是ViuTV全新節目，集合6名少女參與真人騷，21歲的落選港姐邱晴夥同離巢無綫的陳婉婷、貝依霖、Rose Ma、伍詠詩、王頌茵，在古明華鞭策下挑戰各項難頂家務，邱晴與王頌茵（Kathy仔）一組打頭陣接受挑戰，只是煮早餐都令人驚心動魄，令古華明火到嚟，當場剷爆兩女﹗

文：東方新地 ｜圖：邱晴IG、東方新地