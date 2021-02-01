《家務戰場》21歲落選港姐邱晴倒戈ViuTV拍真人騷 雞手鴨腳被古明華當場鬧爆
文：東方新地 ｜圖：邱晴IG、東方新地
《家務戰場》以真人騷形式，請來6位「媽寶女孩」邱晴、貝依霖、陳婉婷、王頌茵、Rosa Ma、及伍詠詩做挑戰做家務，並在教官古明華、小占及朱晉傑（CK）調教下學習如何做好家務，現今新一代因與家人同住、通常受家人溺愛，對家務一無所知，故開拍此真人騷﹗由周一(2月1日）起至周五，晚上10時半播出。
《家務戰場》教官古明華：「睇到火滾﹗」
《家務戰場》一開始，6位女嘉賓一起入住一間大屋等待接受家務挑戰，邱晴及王頌茵（Kathy仔）打頭陣，先為眾人煮早餐，以為難度較低，但二人雞手鴨腳，又毫無入廚常識，煮麥皮煮到變泥漿一樣杰，邱晴準備煮中式炒麵，竟然用生水沖兩沖便掉落鑊炒，嚇窒古明華等人，最後硬到食唔到，目擊整個過程的古明華嬲到當場爆鬧：「直情係離譜，我好似睇咗一場世紀煮食大戰咁，中式生麵就咁用生嘅凍水沖幾沖，就話洗走咗啲蠟，跟手就拎去炒，錯得好離譜，我見到個鑊就更加把幾火，開咗爐燒到個鑊好似就快要爆，出煙出到火燭一樣，先放麵，乜都變黑色啦，我哋睇到火滾，唔係佢哋煮到火滾呀！」古明華坦言唔明點解年輕一代「搞成咁」，直斥6女嫁唔出去﹗
邱晴轉做樂宜師妹
現年21歲的邱晴（Mandy）於2017年落選香港小姐後，簽下經理人合約成為無綫「親生女」，翌年開始獲派主持兒童節目《 Think Big天地》，但她最出名卻是在去年無綫台慶節目上抽中52萬元大獎，去年五月她和無綫改簽「一年一騷」合約，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹，她透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！
邱晴自言當初入行只是因為好奇
邱晴做KOL專攻小朋友市場
邱晴在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」 ，惜最終未能進入五強。邱晴自言當初入行只是因為好奇：「以前覺得做演員或者幕前會有好多好特別嘅事發生，同埋演戲時會遇上好多唔同嘅角色，人嘅一生未必能夠做到咁多工作，但拍戲嘅話就有機會體驗到好多唔同嘅人生。」在單親家庭長大的邱晴，表示樂宜及濱崎真緒的經理人是她母親的朋友，因此母親決定將她託付給對方簽約，她表示之後會用以往做兒童節目主持的經驗，開Channel 跟小朋友分享她的日常生活，例如唱歌、打機及做運動等，並計劃與朋友合資開畫室教小朋友畫畫。
17歲參選港姐 被封「嫩版李珊珊」
邱晴於參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。晉身十強、五強止步，其後正式入讀第29期無綫藝員訓練班，半年後成為經理人合約藝員。
阿媽搭路簽AV女優經理人
據報近日邱晴和無綫改簽「一年一騷」合約，並在母親搭路下一，改簽約新經理人，早前受訪時表示樂宜（Lokyii）個經理人係佢媽咪朋友，所以邱晴母親就將女兒托付畀呢位經理人，據了解日本夜場DJ 兼 AV女優濱崎真緒係佢同門師姐。邱晴透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！