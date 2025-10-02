家居風水｜客廳亂放1樣嘢恐窮一世！附6大空間佈局禁忌 門口對電梯有得救？
家居風水九宮格入門 睇錯方位隨時出事
想了解家居風水，首先要認識「九宮格」，這是一個將家居空間劃分為九個方位的重要工具，每個方位都代表著不同運勢，例如正北方主理財運、西南方影響感情婚姻運。要準確判斷家中方位，最簡單是站在屋內面向大門或主要窗戶，利用指南針找出正確方位。了解家中坐向後，再配合九宮格佈局，便能初步掌握家中各個方位的吉凶，避免因擺錯物品而影響運勢。
九宮格基本概念
- 正東——代表健康運
- 正南——代表名聲和事業運
- 正西——代表子女運
- 正北——代表財運
- 東南——代表貴人運
- 西南——代表感情和婚姻運
- 東北——代表學業和智慧運
- 西北——代表貴人和支持運
- 中宮——代表整體的運勢和家庭和諧
房屋缺角點補救 亂擺嘢影響家庭和諧
香港寸金尺土，單位格局未必四四正正，很容易出現「缺角」情況。在風水學上，房屋缺角會導致氣場不穩，直接影響家庭成員。例如西北方缺角會影響男主人的健康，正東方缺角則對長子不利。要化解缺角問題，可以在相應方位擺放吉祥物，如在西北方擺放銅葫蘆，或利用與該方位五行相符的顏色元素來增強氣場，例如南方缺角可多用紅色物品補救，以維持家庭和諧。
家居風水缺角影響
- 正東方缺角：影響長子，可能導致學業、健康等方面的不利
- 正南方缺角：影響二女兒，可能導致情緒波動和心臟健康問題
- 西北方缺角：影響男主人的健康，可能導致高血壓等疾病
- 特定方位缺角︰可能會導致家庭成員之間的矛盾或不和諧
風水缺角補救方法
- 擺放吉祥物品來彌補
東南方缺角（代表長女）：擺放綠色植物或桃木明咒葫蘆
西北方缺角（代表男主人）：擺放六字明咒銅葫蘆或金屬裝飾品
- 使用方位五行相符的顏色或元素增強氣場
南方缺火：使用紅色物品來補救
北方缺水：擺放水族箱或盆栽來引入水元素
- 通過裝飾品等設計「填補缺口」增加氣場
- 保持整體環境的整潔和通風減少影響
玄關風水禁忌 門口對正電梯點算好
玄關作為家門的財運入口，佈局絕對不能馬虎。鞋子帶有穢氣，隨意亂放會阻礙財運，最好使用有門的鞋櫃整齊收納。若大門與後門或陽台成一直線，會形成「穿堂煞」，導致財運流失，必須設置屏風或玄關櫃化解。至於大門正對電梯，由於電梯開合會把好運吸走，同樣建議在大門前放屏風遮擋。另外，鏡子對正大門亦是大忌，會將吉氣反射出去，必須移到側面位置。
客廳風水佈局 梳化無靠山易招小人
客廳是家庭的中心，直接影響財運及人際關係。客廳的「明財位」通常位於進門對角線位置，適合擺放聚寶盆等招財擺設，但切忌有窗，否則會導致漏財。梳化擺位亦是關鍵，背後必須有實牆作「靠山」，才能坐得安穩，不易招惹小人。若梳化上方有橫樑壓頂，會形成壓迫感，影響運勢，應盡快移位或以裝飾美化來隱藏橫樑，避免對家庭成員造成負面影響。
廁所風水影響健康 玻璃門原來係大忌
廁所在風水學上是穢氣聚集之地，其佈局對健康運勢影響甚大。廁所門應長期保持關閉，馬桶蓋亦要隨時蓋上，以防穢氣擴散及負能量流失。若廁所門正對大門或廚房，會形成「直沖」，嚴重影響健康與財運。值得注意的是，使用玻璃門作廁所入口會降低私隱度，造成心理負擔，長遠可能影響健康，建議改用霧面玻璃或其他不透光的材質，以增強隱密性。
廚房風水第二財庫 爐灶對鏡子恐惹火災
廚房被視為家中的「第二財庫」，衛生狀況與爐灶擺位尤其重要。爐灶屬火，水槽及冰箱屬水，兩者之間應保持至少一尺距離，避免「水火相沖」。風水學上，鏡子不應照射到爐火，否則會形成「天門火」，容易引發火災或不幸。此外，冰箱和米缸應常滿，象徵衣食無憂，在米缸中放入裝有三個錢的紅包，更有招財效果，能有效守住家中財庫。
睡房風水擺設 鏡對床影響夫妻感情
睡房是休息充電的地方，風水好壞直接影響個人健康及感情運。床頭應靠實牆，象徵有「靠山」，能提供安穩支持。最常見的禁忌是鏡子對床，除了半夜容易被自己嚇到，更可能影響夫妻感情及精神狀態，應立即移開或用布遮蓋。同時，床頭不宜對正房門，以免煞氣直沖頭部，影響睡眠質素；床底下亦不應堆放雜物，保持氣場流通才能聚集正能量。
書房風水提升事業運 書桌亂放鏡子大件事
書房主宰學業與事業運，座位應靠牆而設，代表有「靠山」支持，做事自然更穩妥。書桌前方應留有空間，稱為「明堂」，有助擴闊思路。風水學上有一說法，指文昌帝君不喜歡小孩邊讀書邊看鏡子，因此書桌上絕不應放置鏡子，以免影響專注力。另外，書房門亦不應對著廚房或廁所，否則油煙和穢氣會影響學業及健康，必須多加注意。
風水佈局切忌迷信
雖然家居風水佈局有助提升運勢，但所有命理及玄學說法僅屬參考性質，大家在佈置家居時應抱持平常心，切勿過度迷信。若對家中的風水格局有任何疑問，或希望進行更深入的調整，建議諮詢專業的風水師，以獲取最適合自己及家人的建議，這樣才能真正達到安居樂業、趨吉避凶的效果，為家庭帶來和諧與安寧。