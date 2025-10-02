家居風水｜客廳亂放1樣嘢恐窮一世！附6大空間佈局禁忌 門口對電梯有得救？

不少人為了生活順遂，都會在家居設計上花心思，希望透過風水佈局趨吉避凶，尤其正式踏入「下元九運」後，未來20年的風水格局亦隨之轉變。雖然玄學命理僅供參考，但若然觸犯了一些常見的風水禁忌，例如「開門見廚房」、「梳化無靠山」等，隨時影響自己及家人的財運與健康，究竟如何才能化解？