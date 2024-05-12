家族榮耀之繼承者 主題曲

家族榮耀之繼承者主題曲｜林峯《愛在三千的宇宙》 盤點歷年18首劇集歌曲

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林峯在2024年5月13日首播的新劇《家族榮耀之繼承者》負責獻唱主題曲《愛在三千的宇宙》。出道二十多年，林峯曾唱過不少劇集主題曲，由2002年《再生緣》主題曲〈記得忘記〉開始，已獻唱過超過20首劇集主題曲及插曲。

家族榮耀之繼承者 主題曲〈愛在三千的宇宙〉

林峯2021年加盟華納唱片，成為華納音樂中國簽約歌手，今年有新歌《無傷大雅》，至於今次新歌作曲填詞及監製是KW朱敏希，曾創作姜濤的《DUMMY》、周吉佩 《飛常日誌》及炎明熹 《 還有一艘救生艙》等作品。

家族榮耀之繼承者30集劇情

盤點林峯歷年 TVB 劇集主題曲及插曲作品

林峯在2002至2012年間演唱不少TVB 劇集主題曲，過往與鄧智偉合作多不勝數，《愛不疚》、《愛在記憶中找你》、《CHOK》、《浮生若水》、《 愛不疚》等都琅琅上口，以下是精選劇集歌曲作品：

年份 劇集 歌曲 性質
2002年 《再生緣》 記得忘記 主題曲
《雲海玉弓緣》 真愛難共 主題曲
2003年 《律政新人王》 忘記傷害 主題曲
2004年 《大唐雙龍傳》 雙子龍 主題曲
《天涯俠醫》 心呼吸 主題曲
2007年 《溏心風暴》 心領 片尾曲
《歲月風雲》 愛在記憶中找你 插曲
2008年 《溏心風暴之家好月圓》 愛不疚 插曲
《少年四大名捕》 風暴 主題曲
2010年 《談情說案》 直到你不找我 主題曲
《摘星之旅》 所謂理想 主題曲
我們很好 片尾曲
2011年 《不速之約》 試煉 主題曲
《花花世界花家姐》 Light Up My Life 主題曲
2012年 《回到三國》 等你回來 主題曲
《雷霆掃毒》 幼稚完 片尾曲
2013年 《衝上雲霄II》 On My Way 片尾曲
2018年 《飛虎之潛行極戰》 Reunion 主題曲
2020年 《使徒行者3》 無人問我 主題曲
低谷天堂 插曲
家族榮耀之繼承者 主題曲 2007年《愛在記憶中找你》（圖片來源：演唱會截圖）
2007年《愛在記憶中找你》（圖片來源：演唱會截圖）
家族榮耀之繼承者 主題曲 2008年《愛不疚》（圖片來源：勁歌金曲）
2008年《愛不疚》（圖片來源：勁歌金曲）
家族榮耀之繼承者 主題曲 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：家族榮耀之繼承者 截圖

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