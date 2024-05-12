家族榮耀之繼承者主題曲｜林峯《愛在三千的宇宙》 盤點歷年18首劇集歌曲

林峯在2024年5月13日首播的新劇《家族榮耀之繼承者》負責獻唱主題曲《愛在三千的宇宙》。出道二十多年，林峯曾唱過不少劇集主題曲，由2002年《再生緣》主題曲〈記得忘記〉開始，已獻唱過超過20首劇集主題曲及插曲。

