家族榮耀之繼承者主題曲｜林峯《愛在三千的宇宙》 盤點歷年18首劇集歌曲
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林峯在2024年5月13日首播的新劇《家族榮耀之繼承者》負責獻唱主題曲《愛在三千的宇宙》。出道二十多年，林峯曾唱過不少劇集主題曲，由2002年《再生緣》主題曲〈記得忘記〉開始，已獻唱過超過20首劇集主題曲及插曲。
家族榮耀之繼承者 主題曲〈愛在三千的宇宙〉
林峯2021年加盟華納唱片，成為華納音樂中國簽約歌手，今年有新歌《無傷大雅》，至於今次新歌作曲填詞及監製是KW朱敏希，曾創作姜濤的《DUMMY》、周吉佩 《飛常日誌》及炎明熹 《 還有一艘救生艙》等作品。
家族榮耀之繼承者30集劇情
盤點林峯歷年 TVB 劇集主題曲及插曲作品
林峯在2002至2012年間演唱不少TVB 劇集主題曲，過往與鄧智偉合作多不勝數，《愛不疚》、《愛在記憶中找你》、《CHOK》、《浮生若水》、《 愛不疚》等都琅琅上口，以下是精選劇集歌曲作品：
|年份
|劇集
|歌曲
|性質
|2002年
|《再生緣》
|記得忘記
|主題曲
|《雲海玉弓緣》
|真愛難共
|主題曲
|2003年
|《律政新人王》
|忘記傷害
|主題曲
|2004年
|《大唐雙龍傳》
|雙子龍
|主題曲
|《天涯俠醫》
|心呼吸
|主題曲
|2007年
|《溏心風暴》
|心領
|片尾曲
|《歲月風雲》
|愛在記憶中找你
|插曲
|2008年
|《溏心風暴之家好月圓》
|愛不疚
|插曲
|《少年四大名捕》
|風暴
|主題曲
|2010年
|《談情說案》
|直到你不找我
|主題曲
|《摘星之旅》
|所謂理想
|主題曲
|我們很好
|片尾曲
|2011年
|《不速之約》
|試煉
|主題曲
|《花花世界花家姐》
|Light Up My Life
|主題曲
|2012年
|《回到三國》
|等你回來
|主題曲
|《雷霆掃毒》
|幼稚完
|片尾曲
|2013年
|《衝上雲霄II》
|On My Way
|片尾曲
|2018年
|《飛虎之潛行極戰》
|Reunion
|主題曲
|2020年
|《使徒行者3》
|無人問我
|主題曲
|低谷天堂
|插曲
圖片來源：家族榮耀之繼承者 截圖