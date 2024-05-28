家族榮耀之繼承者｜林峯綵排花絮片流出 爆粗嚇窒佘詩曼 導演仲大讚？
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由林峯、佘詩曼等人主演的《家族榮耀之繼承者》播出後反應熱烈，收視口碑雙收。日前網上傳出一條花絮短片，片中可見林峯在拍劇綵排時竟然爆粗「鬧」佘詩曼，嚇窒一班網民。
林峯爆粗嚇窒佘詩曼 導演仲大讚？！
從花絮片段中可見，林峯和佘詩曼正在為拍攝進行綵排，當林峯講完對白「你可唔可以畀多一次機會我啊？」時，佘詩曼果斷拒絕對方，事後林峯沉默一刻後，爆肚講了一句「癡X線」（原本係粗口，字幕就寫「啥也不是」），隨即全場包括佘詩曼都爆笑，導演事後更大讚「呢個反應好自然」！
網民大讚：林公子講得型過人
其實只係兩人有趣嘅互動，林峯和佘詩曼私下好老友，二人多年來都是最受歡迎的熒幕情侶之一，網民都覺得二人的互動夠曬可愛；加上能夠難得見到爆粗的林峯，網民紛紛留言：「林公子講得型過人」、「峯B 愈黎愈放」、「非常自然」、「咁咪幾好 夠貼地」等。
吳卓羲節目爆粗場面翻Hit
今次見到林峯罕有爆粗，不少網民都覺得好神奇，又指想起林峯好兄弟吳卓羲在內地節目爆粗的場面。吳卓羲曾經在內地節目《大灣仔的夜2》中，與謝天華和張智霖聊天時不慎爆粗，片中當時播放這信樂團的《死了都要愛》，熟悉這首歌的樂迷也知道，歌曲第一句已經是非常高音。吳卓羲聽到後便立即用廣東話和謝天華說，阿信的唱功非常了得：「佢係唱High A㗎喎唱！佢好X勁㗎佢！」，但節目組並沒有剪走該片段，令香港觀眾看完也十分驚訝。
謝天華聽到O晒嘴
說完後，吳卓羲也心知不妙，立即「扮無事」看回鏡頭，謝天華則「O嘴」無言。內地的節目後期製作人員，完全不知道這是粗口，原片直出，而字幕也是焦點之一，用了「他好冷靜的他」，引起網友恥笑，雖然說粗口大家也認為是一件平常事，但節目組原片直出才是有趣的事，有網友猜測他們不懂廣東話是合理事情，同時吳卓羲也慘中槍，又被封「衝動王」。
圖片來源：花絮圖片、TVB、IG@lam_fung_official