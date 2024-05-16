家族榮耀2︱林峯車震激吻對手大起底 22歲林雪卉撞樣馮盈盈
林峯車震激吻對手大起底22歲大馬索女背景猛料
第3集講到高浚（林峯飾）與皓兒當年之所以分手，原來因為天性愛玩的高浚夜蒲期間與一名惹火女子一撻即著，兼演變至激吻兼車震。直擊事件經過的皓兒打電話試探高浚時，高浚更企圖撒謊矇混過去，結果罪加一等分手收場。
22歲長髮美女林雪卉撞樣馮盈盈及周汶錡 同樣選美出身
林峯無論是車震及激吻戲均相當震撼眼球，而飾演林峯車震對手的長髮大眼美女，由於在車震場口表現投入，白滑美背更是相當吸睛，火速引爆網民好奇心進行起底。原來飾演這位長髮美女的馬來西亞藝人林雪卉（Sandra），曾在Miss Global 2021/2022選美活動中獲得第二名的Sandra，不但皮膚白滑，一對無敵逆天長腿更是相當無敵，並同時兼顧模特兒工作。
動靜皆宜騷長腿 曾自薦演《少林女足》
查看Sandra IG，發現其形象相當多變，驟眼看更似是馮盈盈及周汶錡混合體。Sandra是動靜皆宜代表，經常會做gym加以鍛鍊，操出結實又線條分明的亮麗腹肌。除了身形線條一流，Sandra身手亦相當了得，踢腿出拳快如閃電外，瑜伽高難度動作亦全部輕鬆KO，絕對多才多藝，更曾在IG向周星馳自薦演《少林女足》。
林雪卉感激林峯照顧自己
對於能夠參與《家族榮耀之繼承者》拍攝，Sandra坦言十分榮幸，尤其能與阿佘合作，她留言：「榮幸能與我非常仰慕的佘詩曼姐姐一起拍攝，從小看她的戲，每一個眼神，每一個表情裏都傳達著故事。」另外還感激林峯特別照顧自己：「他專業的態度很值得我學習。」據知，是次是Sandra出道至令今最大尺度演出。
羅子溢一夜情對象 引網民熱議 瘋癲形象撞樣舒淇
第一集丘智斌（羅子溢 飾）作為丘家有錢太子爺向林峯發出求救訊息，原來玩世不恭沉迷女色的丘智斌與女伴開房過夜並對其大打出手，導致對方鼻青臉腫！因此女方威脅要自殺並要求賠償100萬元，最後高浚用法律知識恐嚇控告該女子服用危險藥物為由擺平事件。
22歲的大馬女星彭詩 真身大起底！原來是選美亞軍
原來與丘智斌開房的性感女子現實生活中曾是選美亞軍，現年22歲的大馬女星彭詩瑩（Sherwyn）在2022年參加過《MY迷你女神競選》奪得亞軍，擁有Fit爆身材的她亦經常在社交平台大派福利，深受網民歡迎！
角色疑有伏線 上輯小三Mandy Lin
雖然出鏡短短幾分鐘，卻憑詐癲扮傻的演技及姣好的外貌令觀眾印象深刻！再聯想到《家族榮耀》中 的「最強小三」Mandy（劉悅飾）於大結局中以Mandy的孖生妹妹再登場，刺傷甄芯（楊茜堯飾）為姐報仇。因此觀眾也好奇該女子是否在劇中擔任重要角色，之後還會再現身對智斌等人做出反擊及報復嗎？