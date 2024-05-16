家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯

家族榮耀2︱林峯車震激吻對手大起底 22歲林雪卉撞樣馮盈盈

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《家族榮耀之繼承者》除了觀眾熟悉的前TVB藝人，劇集亦有不少養眼美女，據知因為今次劇集在馬來西亞拍攝，劇中不少演員都係選美出身！

林峯車震激吻對手大起底22歲大馬索女背景猛料

第3集講到高浚（林峯飾）與皓兒當年之所以分手，原來因為天性愛玩的高浚夜蒲期間與一名惹火女子一撻即著，兼演變至激吻兼車震。直擊事件經過的皓兒打電話試探高浚時，高浚更企圖撒謊矇混過去，結果罪加一等分手收場。

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：家族榮耀之繼承者）
（圖片來源：家族榮耀之繼承者）

22歲長髮美女林雪卉撞樣馮盈盈及周汶錡 同樣選美出身

林峯無論是車震及激吻戲均相當震撼眼球，而飾演林峯車震對手的長髮大眼美女，由於在車震場口表現投入，白滑美背更是相當吸睛，火速引爆網民好奇心進行起底。原來飾演這位長髮美女的馬來西亞藝人林雪卉（Sandra），曾在Miss Global 2021/2022選美活動中獲得第二名的Sandra，不但皮膚白滑，一對無敵逆天長腿更是相當無敵，並同時兼顧模特兒工作。

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：家族榮耀之繼承者）
（圖片來源：家族榮耀之繼承者）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：家族榮耀之繼承者）
（圖片來源：家族榮耀之繼承者）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
（圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）

動靜皆宜騷長腿 曾自薦演《少林女足》

查看Sandra IG，發現其形象相當多變，驟眼看更似是馮盈盈及周汶錡混合體。Sandra是動靜皆宜代表，經常會做gym加以鍛鍊，操出結實又線條分明的亮麗腹肌。除了身形線條一流，Sandra身手亦相當了得，踢腿出拳快如閃電外，瑜伽高難度動作亦全部輕鬆KO，絕對多才多藝，更曾在IG向周星馳自薦演《少林女足》。

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
（圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
（圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）
（圖片來源：林雪卉（Sandra）IG）

林雪卉感激林峯照顧自己

對於能夠參與《家族榮耀之繼承者》拍攝，Sandra坦言十分榮幸，尤其能與阿佘合作，她留言：「榮幸能與我非常仰慕的佘詩曼姐姐一起拍攝，從小看她的戲，每一個眼神，每一個表情裏都傳達著故事。」另外還感激林峯特別照顧自己：「他專業的態度很值得我學習。」據知，是次是Sandra出道至令今最大尺度演出。

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：Sandra IG）
（圖片來源：Sandra IG）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：Sandra IG）
（圖片來源：Sandra IG）

羅子溢一夜情對象 引網民熱議 瘋癲形象撞樣舒淇

第一集丘智斌（羅子溢 飾）作為丘家有錢太子爺向林峯發出求救訊息，原來玩世不恭沉迷女色的丘智斌與女伴開房過夜並對其大打出手，導致對方鼻青臉腫！因此女方威脅要自殺並要求賠償100萬元，最後高浚用法律知識恐嚇控告該女子服用危險藥物為由擺平事件。

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：《家族榮耀之繼承者》）
（圖片來源：《家族榮耀之繼承者》）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：《家族榮耀之繼承者》）
（圖片來源：《家族榮耀之繼承者》）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：《家族榮耀之繼承者》）
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22歲的大馬女星彭詩 真身大起底！原來是選美亞軍

原來與丘智斌開房的性感女子現實生活中曾是選美亞軍，現年22歲的大馬女星彭詩瑩（Sherwyn）在2022年參加過《MY迷你女神競選》奪得亞軍，擁有Fit爆身材的她亦經常在社交平台大派福利，深受網民歡迎！

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：彭詩瑩（Sherwyn）IG）
（圖片來源：彭詩瑩（Sherwyn）IG）
家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 （圖片來源：彭詩瑩（Sherwyn）IG）
（圖片來源：彭詩瑩（Sherwyn）IG）

角色疑有伏線 上輯小三Mandy Lin

雖然出鏡短短幾分鐘，卻憑詐癲扮傻的演技及姣好的外貌令觀眾印象深刻！再聯想到《家族榮耀》中 的「最強小三」Mandy（劉悅飾）於大結局中以Mandy的孖生妹妹再登場，刺傷甄芯（楊茜堯飾）為姐報仇。因此觀眾也好奇該女子是否在劇中擔任重要角色，之後還會再現身對智斌等人做出反擊及報復嗎？

家族榮耀之繼承者 林雪卉 林峯 劉悅於《家族榮耀》中飾演黃浩然情婦，大結局再登場，刺傷楊茜堯。（圖片來源：家族榮耀截圖）
劉悅於《家族榮耀》中飾演黃浩然情婦，大結局再登場，刺傷楊茜堯。（圖片來源：家族榮耀截圖）

圖片來源：家族榮耀之繼承者

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