家族榮耀之繼承者丨梁諾妍大肚拍劇撞樣郭少芸入行10年只演2套劇
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《家族榮耀之繼承者》在上星期首播，除了主角林峯、佘詩曼和羅子溢等人之外，在劇中飾演大馬拿督千金的洪永城老婆梁諾妍非常搶眼！不少網民見到梁諾妍一出場，紛紛留言直指：「係咪郭少芸嚟？」
梁諾妍初登場被封「郭少芸2.0」
在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金的36歲梁諾妍，一出場就同男主角羅子溢有對手戲。當晚劇情講述羅子溢得悉梁諾妍的家世後，想故意接近對方，為劇情埋下伏線。不過網民都將焦點放在梁諾妍的造型身上，紛紛留言直指：「郭少芸嚟？」、「又真係幾似」、「兩個孖生咁嘅似到」「明顯家嫂正好多囉」等。
梁諾妍大肚拍劇洪永城超擔心
今次首次出演TVB劇集的梁諾妍，據知在拍攝《家族榮耀之繼承者》是剛在懷孕初期。今次劇集更要遠赴馬來西亞取景，令老公洪永城都非常擔心。洪永城在太太梁諾妍拍劇之前，事先同有多場激情戲的羅子溢「打招呼」，拜託對方好好照顧太太梁諾妍，認真夠曬恩愛。
梁諾妍入行10年只演2套劇
現年36歲的梁諾妍在澳門出生，在多倫多大學畢業後回流香港工作，剛開始全職擔任模特兒，入行後考取多個運動教練牌，在2017年更開設健身工作室。雖然梁諾妍入行超過10年，但拍劇經驗極少，一直以來只拍過兩套劇集，包括ViuTV《歎息橋》和今次的《家族榮耀之繼承者》。
梁諾妍主持經驗豐富
雖然拍劇經驗少，但梁諾妍主持經驗就非常豐富，在2017年開始擔任《SE7EN 2》、《全職媽媽放大假》和《築地100》等節目主持；之後更一連主持多個電視節目，包括 ViuTV《豆釘去旅行2》、《駕到西澳 》及香港開電視《神奇旅俠 》、五星級絲打II 》等。
圖片來源：TVB、IG@inez_leong、IG@kwok_florence、ViuTV