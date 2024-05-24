梁諾妍

家族榮耀之繼承者丨梁諾妍大肚拍劇撞樣郭少芸入行10年只演2套劇

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Keith

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《家族榮耀之繼承者》在上星期首播，除了主角林峯、佘詩曼和羅子溢等人之外，在劇中飾演大馬拿督千金的洪永城老婆梁諾妍非常搶眼！不少網民見到梁諾妍一出場，紛紛留言直指：「係咪郭少芸嚟？」

梁諾妍初登場被封「郭少芸2.0」

在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金的36歲梁諾妍，一出場就同男主角羅子溢有對手戲。當晚劇情講述羅子溢得悉梁諾妍的家世後，想故意接近對方，為劇情埋下伏線。不過網民都將焦點放在梁諾妍的造型身上，紛紛留言直指：「郭少芸嚟？」、「又真係幾似」、「兩個孖生咁嘅似到」「明顯家嫂正好多囉」等。

梁諾妍 梁諾妍在新劇飾演大馬拿督千金（圖片來源：TVB）
梁諾妍在新劇飾演大馬拿督千金（圖片來源：TVB
梁諾妍 一出場就非常搶鏡（圖片來源：TVB）
一出場就非常搶鏡（圖片來源：TVB
梁諾妍 梁諾妍嘅角色亦同郭少芸在《賭城風雲》飾演嘅有錢千金好相似。（圖片來源：TVB）
梁諾妍嘅角色亦同郭少芸在《賭城風雲》飾演嘅有錢千金好相似。（圖片來源：TVB

梁諾妍大肚拍劇洪永城超擔心

今次首次出演TVB劇集的梁諾妍，據知在拍攝《家族榮耀之繼承者》是剛在懷孕初期。今次劇集更要遠赴馬來西亞取景，令老公洪永城都非常擔心。洪永城在太太梁諾妍拍劇之前，事先同有多場激情戲的羅子溢「打招呼」，拜託對方好好照顧太太梁諾妍，認真夠曬恩愛。

梁諾妍 據知今次梁諾妍大住肚拍劇，令洪永城超擔心。（圖片來源：IG@inez_leong）
據知今次梁諾妍大住肚拍劇，令洪永城超擔心。（圖片來源：IG@inez_leong）
梁諾妍 梁諾妍在劇中同羅子溢有好多大尺度激情戲。（圖片來源：TVB）
梁諾妍在劇中同羅子溢有好多大尺度激情戲。（圖片來源：TVB

梁諾妍入行10年只演2套劇

現年36歲的梁諾妍在澳門出生，在多倫多大學畢業後回流香港工作，剛開始全職擔任模特兒，入行後考取多個運動教練牌，在2017年更開設健身工作室。雖然梁諾妍入行超過10年，但拍劇經驗極少，一直以來只拍過兩套劇集，包括ViuTV《歎息橋》和今次的《家族榮耀之繼承者》。

梁諾妍 梁諾妍入行以來只出演過兩套劇集，對上一套是2020年的《歎息橋》（圖片來源：ViuTV）
梁諾妍入行以來只出演過兩套劇集，對上一套是2020年的《歎息橋》（圖片來源：ViuTV）

梁諾妍主持經驗豐富

雖然拍劇經驗少，但梁諾妍主持經驗就非常豐富，在2017年開始擔任《SE7EN 2》、《全職媽媽放大假》和《築地100》等節目主持；之後更一連主持多個電視節目，包括 ViuTV《豆釘去旅行2》、《駕到西澳 》及香港開電視《神奇旅俠 》、五星級絲打II 》等。

梁諾妍 梁諾妍曾經主持過多個電視節目，包括 ViuTV《豆釘去旅行2 》、《駕到西澳 》及香港開電視《 神奇旅俠 》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
梁諾妍曾經主持過多個電視節目，包括 ViuTV《豆釘去旅行2 》、《駕到西澳 》及香港開電視《 神奇旅俠 》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
梁諾妍 梁諾妍當年穿著密實西裝開工拍《 五星級絲打 II 》，但內裡一件低領黑 Tee 一烏低身就見到誘人的事業線。（圖片來源：新傳媒資料庫）
梁諾妍當年穿著密實西裝開工拍《 五星級絲打 II 》，但內裡一件低領黑 Tee 一烏低身就見到誘人的事業線。（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：TVB、IG@inez_leong、IG@kwok_florence、ViuTV

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