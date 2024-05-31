家族榮耀之繼承者｜梁靖琪身世曝光表情大爆發 網民嘲劇情老土：2024版雷雨
《家族榮耀之繼承者》梁靖琪 又做「二奶女」？！
梁靖琪曾在上輯《家族榮耀》中飾演豪門馬家的「二奶女」馬昭慈，今次在第二輯《家族榮耀之繼承者》中，她飾演的丘芷嵐（Nana）原本是丘家二子丘守義（羅嘉良飾）的女兒，但在第15集中，她偷偷化驗了全家人的DNA，發現自己竟和丘守義毫無血緣關係，反而是丘守義「二奶」邵家碧的女兒！
梁靖琪 被劇透將在下周身亡
預告中可以見到梁靖琪帶著行李似乎要搬離丘家，並同阿哥丘智斌（羅子溢飾）吵大鑊，之後她更失控尖叫，可說表情十足！而在優酷率先曝光的集數中，已劇透梁靖琪即將在下周三第18集（6月5日）溺斃身亡，屍體在海邊被發現，下場淒慘。
網民狠批關係亂晒籠：太狗血了
不過網民大都對丘家「七國咁亂」的關係就唔收貨，紛紛狠批劇情太老土：「劇情真係好亂」、「太狗血了」、「2024版雷雨」、「套戲過咗大半都冇高潮位實在難得，每集爭風呷醋都已經佔咗一半」、「這套戲關係亂晒籠，愛情又係，又係爭產案」，同時亦鬧爆梁靖琪演技退步、表情太肉酸等。
《家族榮耀之繼承者》第十五集 (05/31) 劇透：
高成找到了租約證明，但在翻找過程中發現了高成和邵家碧的合照。丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹，丘守義和丘芷嵐沒有血緣關係。高浚質問高成，高成承認自己和邵家碧是初戀情人，丘智斌是他們的私生子。高浚對此感到心痛並不原諒他。丘芷嵐在早餐時諷刺地說家人間的關係很混亂，邵家碧聽後心虛，去找丘芷嵐。丘芷嵐決定保守秘密，丘智斌也懷疑高成和邵家碧的關係，並去感謝高成的幫忙，但被高浚打了一拳。丘守義發現朱麗琪的父親曾和丘氏簽了合約，後來取消合同導致朱麗琪的家庭破產。茱麗琪要求舅舅賠償一百萬，舅舅舅媽苦惱不知如何辦。丘智斌提議建立邱瀚洋的銅像並辦揭幕酒會。丘智斌接到琪琪的電話，去碼頭接她，馬曉靈理解他的舉動。丘芷嵐思考邵家碧認識的人，想知道自己的親生父親是誰。琪琪想和丘智斌結婚，但丘智斌認為結婚是大事，提議等D場計畫完成後再結婚，琪琪開心地同意。