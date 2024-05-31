家族榮耀之繼承者

家族榮耀之繼承者｜梁靖琪身世曝光表情大爆發 網民嘲劇情老土：2024版雷雨

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今晚（5月31日）《家族榮耀之繼承者》第15集丘芷嵐（梁靖琪飾）將福爾摩斯上身，揭秘一家人的血緣關係，更會情緒失控表情大爆發！不過網民對丘家「七國咁亂」的關係就唔收貨，紛紛狠批劇情太老土！

《家族榮耀之繼承者》梁靖琪 又做「二奶女」？！

梁靖琪曾在上輯《家族榮耀》中飾演豪門馬家的「二奶女」馬昭慈，今次在第二輯《家族榮耀之繼承者》中，她飾演的丘芷嵐（Nana）原本是丘家二子丘守義（羅嘉良飾）的女兒，但在第15集中，她偷偷化驗了全家人的DNA，發現自己竟和丘守義毫無血緣關係，反而是丘守義「二奶」邵家碧的女兒！

家族榮耀之繼承者 梁靖琪將福爾摩斯上身，偷偷化驗了全家人的DNA！（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
梁靖琪將福爾摩斯上身，偷偷化驗了全家人的DNA！（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
家族榮耀之繼承者 結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
家族榮耀之繼承者 梁靖琪又做「二奶女」，不過今次身世更加混亂和「狗血」！（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
梁靖琪又做「二奶女」，不過今次身世更加混亂和「狗血」！（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
家族榮耀之繼承者 梁靖琪在上輯《家族榮耀》亦係做「二奶女」。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
梁靖琪在上輯《家族榮耀》亦係做「二奶女」。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

梁靖琪 被劇透將在下周身亡

預告中可以見到梁靖琪帶著行李似乎要搬離丘家，並同阿哥丘智斌（羅子溢飾）吵大鑊，之後她更失控尖叫，可說表情十足！而在優酷率先曝光的集數中，已劇透梁靖琪即將在下周三第18集（6月5日）溺斃身亡，屍體在海邊被發現，下場淒慘。

家族榮耀之繼承者 梁靖琪同阿哥丘智斌吵大鑊。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
梁靖琪同阿哥丘智斌吵大鑊。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
家族榮耀之繼承者 之後失控尖叫。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
之後失控尖叫。（圖片來源：TVB《家族榮耀之繼承者》截圖）
家族榮耀之繼承者 在之前第14集中，梁靖琪得悉自己可能的身世，已曾痛哭過。（圖片來源：TVB）
在之前第14集中，梁靖琪得悉自己可能的身世，已曾痛哭過。（圖片來源：TVB）

網民狠批關係亂晒籠：太狗血了

不過網民大都對丘家「七國咁亂」的關係就唔收貨，紛紛狠批劇情太老土：「劇情真係好亂」、「太狗血了」、「2024版雷雨」、「套戲過咗大半都冇高潮位實在難得，每集爭風呷醋都已經佔咗一半」、「這套戲關係亂晒籠，愛情又係，又係爭產案」，同時亦鬧爆梁靖琪演技退步、表情太肉酸等。

家族榮耀之繼承者 梁靖琪劇中一直單戀林峯，但兩人原來是同父異母的兄妹關係！（圖片來源：TVB）
梁靖琪劇中一直單戀林峯，但兩人原來是同父異母的兄妹關係！（圖片來源：TVB）
家族榮耀之繼承者 丘芷嵐在早餐時諷刺地說家人間的關係很混亂（圖片來源：優酷截圖）
丘芷嵐在早餐時諷刺地說家人間的關係很混亂（圖片來源：優酷截圖）
家族榮耀之繼承者 丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹（圖片來源：優酷截圖）
丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹（圖片來源：優酷截圖）
家族榮耀之繼承者 丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹（圖片來源：優酷截圖）
丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹（圖片來源：優酷截圖）

《家族榮耀之繼承者》第十五集 (05/31) 劇透：

高成找到了租約證明，但在翻找過程中發現了高成和邵家碧的合照。丘芷嵐拿來了全家人的DNA檢測報告，結果顯示邵家碧和丘芷嵐是母女，丘智斌和丘芷嵐是兄妹，丘守義和丘芷嵐沒有血緣關係。高浚質問高成，高成承認自己和邵家碧是初戀情人，丘智斌是他們的私生子。高浚對此感到心痛並不原諒他。丘芷嵐在早餐時諷刺地說家人間的關係很混亂，邵家碧聽後心虛，去找丘芷嵐。丘芷嵐決定保守秘密，丘智斌也懷疑高成和邵家碧的關係，並去感謝高成的幫忙，但被高浚打了一拳。丘守義發現朱麗琪的父親曾和丘氏簽了合約，後來取消合同導致朱麗琪的家庭破產。茱麗琪要求舅舅賠償一百萬，舅舅舅媽苦惱不知如何辦。丘智斌提議建立邱瀚洋的銅像並辦揭幕酒會。丘智斌接到琪琪的電話，去碼頭接她，馬曉靈理解他的舉動。丘芷嵐思考邵家碧認識的人，想知道自己的親生父親是誰。琪琪想和丘智斌結婚，但丘智斌認為結婚是大事，提議等D場計畫完成後再結婚，琪琪開心地同意。

家族榮耀之繼承者 丘守義與丘芷嵐、丘智斌沒有血緣關係！（圖片來源：優酷截圖）
丘守義與丘芷嵐、丘智斌沒有血緣關係！（圖片來源：優酷截圖）
家族榮耀之繼承者 丘芷嵐一度猜測自己有可能是大伯的女兒（圖片來源：優酷）
丘芷嵐一度猜測自己有可能是大伯的女兒（圖片來源：優酷）

有片睇：

家族榮耀之繼承者第15集預告｜梁靖琪得知身世秘密

撰文：東方新地圖片來源：TVB、優酷截圖

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