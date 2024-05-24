家族榮耀之繼承者｜洪永城睇老婆錫錫戲激到噴煙 搞笑反擊：使唔使錫咁耐
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《家族榮耀之繼承者》今晚在翡翠台播出第九集，不過由於內地有平台已率先播到第四周劇情，不少網民已搶先收看，當中洪永城亦是其中一份子，佢亦有留意老婆梁諾妍「大尺度」演出，仲激到噴煙！
洪永城睇老婆演親熱戲反應
梁諾妍（Inez）在劇中飾演大馬拿督女兒Gigi，並與飾演丘智斌的羅子溢有不少對手及親熱戲。在第12集中，Inez與子溢有一場在遊艇上的熱吻戲，洪永城為了幫老婆曲線宣傳，自己亦乘機投訴一下，日前於內地社交平台上載「直擊老婆親熱戲」旁述片段，洪永城先是甜言蜜語讚爆老婆：「朝頭早起身都咁靚」、「古銅色嘅皮膚真係好襯佢，一開始我就係畀佢嘅膚色吸引」。
洪永城自爆：你從來冇咁樣喺後面攬過我喎
當見到太太Inez從後熊抱半裸的子溢後，洪永城即「嚟料」瘋狂投訴。他先是皺晒眉頭謂：「你從來冇咁樣喺後面攬過我喎？！」
洪永城激到噴煙 網民：內心真夠強大
當聽到Inez表示鍾意子溢夠Man時，洪永城再搞笑「隔空」反擊：「我冇胸肌咩？係腹肌爭啲啫」。去到戲玉「親熱戲」，洪永城先是大叫：「喂喂喂，使唔使出埋脷咁嘅？」，還後加「激到面紅」特效，之後才沒好氣放低電話並向鏡頭申訴：「即係呢場戲唔使咁close嘅…使唔使錫咁耐呢？我老婆都冇話畀我知錫咁耐。」
洪永城的「搞笑投訴片」成功掀起熱話，不少網民看畢直呼「笑到肚痛」，還有人搞笑留言：「麻煩楊怡也出一期（直擊片），好搞笑」、「你要不要約楊茜堯一起觀看？」、「內心真夠強大」。
圖片來源：TVB、洪永城抖音