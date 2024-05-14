家族榮耀之繼承者

家族榮耀之繼承者｜羅嘉良做「細佬」殘過許紹雄！同劉江3父子真實年齡曝光

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現年61歳的視帝羅嘉良離開娘家後，近年將演藝事業重心轉移內地。無綫新劇《家族榮耀之繼承者》羅嘉良亦有份主演，不過片中羅嘉良以新髮型示人，被指有些老態，網友更留言指他的保養力度不及飾演其父親的劉江同飾演其大哥的許紹雄！
家族榮耀之繼承者 無綫新劇《家族榮耀之繼承者》已在5月13日開播。（圖片來源：TVB）
無綫新劇《家族榮耀之繼承者》已在5月13日開播。（圖片來源：TVB

《家族榮耀之繼承者》許紹雄僅細「父親」劉江兩歲

《家族榮耀之繼承者》首集以佘詩曼與丘氏父子丘智斌（羅子溢飾）和丘守義（羅嘉良飾）之間的惡鬥為焦點，然而，網民討論的焦點卻落在了許紹雄身上，他在劇中不僅有陳靜飾演的美麗妻子，與劉江飾演的父子關係也引起了觀眾的熱烈討論。75歲的許紹雄與77歲的劉江在現實中僅相差兩歲，這一設定讓不少觀眾感到不解，指他們兩人之間的互動更像是朋友而非父子。

家族榮耀之繼承者 77歲劉江飾演丘老太爺。（圖片來源：TVB）
77歲劉江飾演丘老太爺。（圖片來源：TVB
家族榮耀之繼承者 75歲許紹雄還娶了35歲的陳靜。（圖片來源：TVB）
75歲許紹雄還娶了35歲的陳靜。（圖片來源：TVB

61歳羅嘉良殘過75歳許紹雄

而劇中61歲羅嘉良的新造型較為顯老，頭上染了不少白髮，面容略為憔悴，眼袋好大！令網友不禁表示：「殘過劉江許紹雄」 、「當年男神崩壞了」 、「基因發生變化了，就好比萬梓良，老了就失去了明星相。」更笑指75歲的許紹雄似乎是因為「吃了海狗丸」，所以看起來較為年輕，或者如劇中所述，羅嘉良的角色因為生意上的壓力而顯得較為憔悴。

家族榮耀之繼承者 75歳許紹雄直指61歳「細佬」羅嘉良仲殘過佢。（圖片來源：TVB）
75歳許紹雄直指61歳「細佬」羅嘉良仲殘過佢。（圖片來源：TVB
家族榮耀之繼承者 61歳羅嘉良的新造型較為顯老，頭上染了不少白髮，面容略為憔悴。（圖片來源：微博圖片）
61歳羅嘉良的新造型較為顯老，頭上染了不少白髮，面容略為憔悴。（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 羅嘉良殘咗好多（圖片來源：TVB）
羅嘉良殘咗好多（圖片來源：TVB）
家族榮耀之繼承者 羅嘉良殘咗好多（圖片來源：微博圖片）
羅嘉良殘咗好多（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 眼袋好大！（圖片來源：微博圖片）
眼袋好大！（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 羅嘉良年輕時好靚仔。（圖片來源：TVB劇照）
羅嘉良年輕時好靚仔。（圖片來源：TVB劇照）
家族榮耀之繼承者 以前都係美男子一名。（圖片來源：TVB劇照）
以前都係美男子一名。（圖片來源：TVB劇照）

羅嘉良現身上輯《家族榮耀》大結局做終極Boss

《家族榮耀》最後一集，飾演馬世興（三叔）的羅嘉良驚喜現身，不過只現身不足30秒，只交代回馬氏幫手的劇情，似是為拍續集鋪路。不過彩蛋當時並不是在正劇中播出，在劇集於內地播放時，影片平台優酷在結局最後特意播出驚喜彩蛋。

家族榮耀之繼承者 影片平台優酷在結局最後特意播出驚喜彩蛋（圖片來源：影片平台優酷）
影片平台優酷在結局最後特意播出驚喜彩蛋（圖片來源：影片平台優酷）
家族榮耀之繼承者 羅嘉良與馬家聚餐。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀）
羅嘉良與馬家聚餐。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀）

佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶

片段中還包括佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）等人的演出，此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。

家族榮耀之繼承者 佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶（圖片來源：微博圖片）
佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 老戲骨劉江、許紹雄（圖片來源：微博圖片）
老戲骨劉江、許紹雄（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 上集《家族榮耀》都有份的羅子溢（羅仲謙）、黃浩然（圖片來源：微博圖片）
上集《家族榮耀》都有份的羅子溢（羅仲謙）、黃浩然（圖片來源：微博圖片）
家族榮耀之繼承者 陳瀅、陳靜（圖片來源：微博圖片）
陳瀅、陳靜（圖片來源：微博圖片）

《家族榮耀之繼承者》陣容班底超豪華

作為《家族榮耀》續作的《家族榮耀之繼承者》，雖然是演繹全新故事，但集合了眾多香港中生代知名實力演員，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨加盟，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。

家族榮耀之繼承者 目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機，進入如火如荼的拍攝中。（圖片來源：官方提供）
目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機，進入如火如荼的拍攝中。（圖片來源：官方提供）

「繼承者之位」爆發激烈爭奪戰

開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事，同時弘揚家庭的溫情和正能量。

家族榮耀之繼承者 《家族榮耀之繼承者》預計將於明年與觀眾見面。（圖片來源：官方提供）
《家族榮耀之繼承者》預計將於明年與觀眾見面。（圖片來源：官方提供）

佘詩曼飾演第三代女繼承者丘皓兒

女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。

家族榮耀之繼承者 為最大程度的保留劇集地道的港味，此次《家族榮耀之繼承者》也會和《家族榮耀》一樣，採國粵雙語同步上線。（圖片來源：官方提供）
為最大程度的保留劇集地道的港味，此次《家族榮耀之繼承者》也會和《家族榮耀》一樣，採國粵雙語同步上線。（圖片來源：官方提供）

林峯做律師支持佘詩曼

面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。

家族榮耀之繼承者 開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。（圖片來源：官方提供）
開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。（圖片來源：官方提供）

佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶

此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。

家族榮耀之繼承者 佘詩曼同林峯多年來合作無間，《使徒行者》這部劇更令二人紅遍中港兩地，被封為「最佳熒幕CP」，網民都好期待兩人再度合作。（圖片來源：《使徒行者》截圖）
佘詩曼同林峯多年來合作無間，《使徒行者》這部劇更令二人紅遍中港兩地，被封為「最佳熒幕CP」，網民都好期待兩人再度合作。（圖片來源：《使徒行者》截圖）

嫩口小花有陳靜、陳瀅、王敏奕

除了佘詩曼和林峯外，《家族榮耀之繼承者》還有羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。

家族榮耀之繼承者 DaDa陳靜將是《家族榮耀之繼承者》的新血。（圖片來源：官方提供）
DaDa陳靜將是《家族榮耀之繼承者》的新血。（圖片來源：官方提供）

豪華主創陣容有導演蔡晶盛＋編劇黃國輝

同時《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡。

家族榮耀之繼承者 一班老戲骨加上新生代演員，相信可以擦出新火花。（圖片來源：官方提供）
一班老戲骨加上新生代演員，相信可以擦出新火花。（圖片來源：官方提供）

撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、TVB

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