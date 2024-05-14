家族榮耀之繼承者｜羅嘉良做「細佬」殘過許紹雄！同劉江3父子真實年齡曝光
《家族榮耀之繼承者》許紹雄僅細「父親」劉江兩歲
《家族榮耀之繼承者》首集以佘詩曼與丘氏父子丘智斌（羅子溢飾）和丘守義（羅嘉良飾）之間的惡鬥為焦點，然而，網民討論的焦點卻落在了許紹雄身上，他在劇中不僅有陳靜飾演的美麗妻子，與劉江飾演的父子關係也引起了觀眾的熱烈討論。75歲的許紹雄與77歲的劉江在現實中僅相差兩歲，這一設定讓不少觀眾感到不解，指他們兩人之間的互動更像是朋友而非父子。
61歳羅嘉良殘過75歳許紹雄
而劇中61歲羅嘉良的新造型較為顯老，頭上染了不少白髮，面容略為憔悴，眼袋好大！令網友不禁表示：「殘過劉江許紹雄」 、「當年男神崩壞了」 、「基因發生變化了，就好比萬梓良，老了就失去了明星相。」更笑指75歲的許紹雄似乎是因為「吃了海狗丸」，所以看起來較為年輕，或者如劇中所述，羅嘉良的角色因為生意上的壓力而顯得較為憔悴。
羅嘉良現身上輯《家族榮耀》大結局做終極Boss
《家族榮耀》最後一集，飾演馬世興（三叔）的羅嘉良驚喜現身，不過只現身不足30秒，只交代回馬氏幫手的劇情，似是為拍續集鋪路。不過彩蛋當時並不是在正劇中播出，在劇集於內地播放時，影片平台優酷在結局最後特意播出驚喜彩蛋。
佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶
片段中還包括佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）等人的演出，此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
《家族榮耀之繼承者》陣容班底超豪華
作為《家族榮耀》續作的《家族榮耀之繼承者》，雖然是演繹全新故事，但集合了眾多香港中生代知名實力演員，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨加盟，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。
「繼承者之位」爆發激烈爭奪戰
開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事，同時弘揚家庭的溫情和正能量。
佘詩曼飾演第三代女繼承者丘皓兒
女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。
林峯做律師支持佘詩曼
面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。
佘詩曼林峯圓夢六搭再演情侶
此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
嫩口小花有陳靜、陳瀅、王敏奕
除了佘詩曼和林峯外，《家族榮耀之繼承者》還有羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。
豪華主創陣容有導演蔡晶盛＋編劇黃國輝
同時《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡。