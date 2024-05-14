家族榮耀之繼承者｜羅嘉良做「細佬」殘過許紹雄！同劉江3父子真實年齡曝光

現年61歳的視帝羅嘉良離開娘家後，近年將演藝事業重心轉移內地。無綫新劇《家族榮耀之繼承者》羅嘉良亦有份主演，不過片中羅嘉良以新髮型示人，被指有些老態，網友更留言指他的保養力度不及飾演其父親的劉江同飾演其大哥的許紹雄！

