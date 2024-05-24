家族榮耀之繼承者丨羅子溢訪問態度超謙虛520專訪爆金句冧爆老婆獲激讚
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由林峯、佘詩曼、羅子溢和羅嘉良等人主演的《家族榮耀之繼承者》在上週一首播，播出後收視高企，討論度亦非常高。日前主角林峯、佘詩曼和羅子溢接受《東張西望》訪問，其中羅子溢的態度獲網民激讚，大讚佢夠謙虛又識冧老婆！
羅子溢態度謙虛 訪問爆金句冧老婆
一班主角在接受《東張西望》訪問中被問到對劇集收視有何看法時，羅子溢表示能夠與林峯、佘詩曼等好對手合作拍攝第二季《家族榮耀》已經好開心。佘詩曼回應指：「冇你我哋都唔可以拍第二輯啦，有你拍第一輯，我哋先可以拍第二輯」。羅子溢聽言即刻耍手擰頭，並大爆金句：「唔關自己事，都係歸功我老婆」，獲林峯同佘詩曼都大讚答得好。
預告楊茜堯將加入《家族榮耀3》
羅子溢續指：「我估計第三輯應該係阿怡（楊茜堯）同阿佘喇」，疑似預告太太楊茜堯都將會加入《家族榮耀3》，同佘詩曼鬥戲。此言一出，聽到在場的林峯同佘詩曼都嚇一跳，佘詩曼即刻笑住圓場：「咁你冇得玩㗎喇喎」。
羅子溢《家族榮耀》兩季角色大不同
羅子溢由《家族榮耀》到《家族榮耀之繼承者》都有份飾演重要角色。在《家族榮耀》中飾演馬氏家族三少馬耀堂，性格外向看似沒有太大野心，但實情就「扮豬吃老虎」，野心不小。在第二輯《家族榮耀之繼承者》就飾演表面玩世不恭，沉迷玩樂及女色，加上性格衝動、經常四處闖禍的丘家唯一男孫丘智斌。今次羅子溢所飾演的角色心狠手辣、詭計多端，簡直奸到出汁！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、微博圖片