《家族榮耀之繼承者》驚現 「花姐」「Anson Lo」自爆登場集數
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TVB《家族榮耀之繼承者》於星期一（5/13）開播，並逢周一至五晚上八點半翡翠台播映！而線上看平台優酷於12點已更新第1-2集，今次演出陣容龐大，吸引不少劇迷追看！仲有眼利的網民發現，原來「花姐」、「Anson Lo」都有份參演，仲自爆登場集數……
家族榮耀之繼承者線上看｜ 驚現 「花姐」「Anson Lo」
大家冷靜啲先！其實呢兩位並唔係ViuTV嘅「花姐」、「Anson Lo」，《家族榮耀之繼承者》優酷版的片尾字幕將所有角色詳細列出，其中有兩個角色分別為 「花姐」、「Anson Lo」 當中飾演花姐的演員是32歲的馬來西亞歌影視三棲藝人叶俞均（Ruby ），她在IG分享了自己與幾位主角的合照，並透露了登場集數係第10集（網上版第10集，會在5月16日星期四下午上架），至於飾演 「Anson Lo」 的黃毓崧目前就未有資料。
家族榮耀之繼承者線上看｜佘詩曼角色名都玩「食字」？
網民紛紛笑指：「Anson Lo同花姐哈哈哈哈哈」、「第幾集？為什麼沒有看到」、「編劇好識玩！」，更有人指佘詩曼的角色名「丘皓兒」同「優酷」同音，可能是間接宣傳效果，亦可能是編劇玩的彩蛋！
「花姐」叶俞均 背景起底 IG：rubydfaye
「花姐」叶俞均是32歲的馬來西亞歌影視三棲藝人，她在IG更晒出同林峯、佘詩曼嘅合照：
有幸參與！照片收著好久，終於可以放上來了（先放幾張） 這是第一次在整個拍攝中與那麼多位優秀的香港演員對戲，留下的都是跟他們在戲外的合照，有些想合照的都沒合照到 ，因為剛開始的時候害羞，每一位都很親民，也見識到了傳聞中的專業，感恩給予合作機會，希望有日能江湖再見👋🏻 #我在第十集才出現
圖片來源：TVB、VIUTV圖片、IG@ansonlht、小紅書圖片、IG@rubydfaye