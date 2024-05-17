家族榮耀之繼承者｜張鳳妮息影28年再現TVB 引爆網民集體《天地男兒》回憶

《家族榮耀之繼承者》昨晚（5/16）播出第4集高潮所在，講述羅子溢飾演的丘智斌被揭出原來是守義（羅嘉良飾）二房太太邵家碧（張鳳妮飾）的親生兒子，當年守義為爭奪家族話事權，才將剛出生的智斌與守義正室戴綺婷（余安安飾）誕下的芷嵐（梁靖琪飾）調包！而今晚第5集劇情焦點將落在羅子溢和張鳳妮在劇中如何相認。57歲張鳳妮是次是闊別螢幕長達28年後的「復出」演出，更大爆出山原因。而近日有不少網民還翻出鳳妮昔日靚相與《家族榮耀之繼承者》做對比，大讚現年57歲的鳳妮保養得宜、氣質依然！

