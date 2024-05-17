家族榮耀之繼承者｜張鳳妮息影28年再現TVB 引爆網民集體《天地男兒》回憶
家族榮耀之繼承者邵家碧｜張鳳妮57歲獲讚風采依然
張鳳妮相隔28年再與羅家良合作
張鳳妮透露，她是1996年年尾離開無綫，故是次是闊別螢幕長達28年後的「復出」演出，出山原因是總監製梁家樹親自邀請，而鳳妮亦成功成為劇集亮點之一。除了因為鳳妮繼經典劇集《天地男兒》後、相隔28年再與撈家合作，因而引爆《天地男兒》集體回憶外；近日不少網民還翻出鳳妮昔日靚相與《家族榮耀之繼承者》做對比，大讚現年57歲的鳳妮保養得宜、氣質特別：「女人味十足，很有風情」、「很有觀眾緣，年輕時很有靈性」、「凍齡有術」，又大讚鳳妮在第三集的晚裝扮相明艷照人。鳳妮息影前最後一部劇集作品《苗翠花》，亦成為討論焦點，網民大讚鳳妮在該部作品演出生鬼又亮麗。
張鳳妮大讚羅家良演技已達爐火純青境界
談到與撈家（羅家良）相隔多年再合作，鳳妮大讚對方演技已達爐火純青境界：「我覺得佢啲戲真係愈嚟愈好，佢嘅戲好有深度，你睇吓佢唔需要講對白，一個仰頭、一個摸眼鏡，已經做好咗個反應，真係好佩服佢，佢啲戲冇得彈。有場我印象最深嘅戲，係佢聽到律師宣布爸爸（江華）委託皓兒（佘詩曼飾）做代主席，其實佢可以做好多反應，但佢淨係一個反應岳高頭兩秒、然後挨低，就算我哋現場睇playback，都覺得好有戲。」談到撈家被批在劇中「斷崖式衰老」，鳳妮力撐造型合乎劇情：「佢個造型啱個角色呀，佢要管理咁大間公司，應該係要同日日嘻嘻哈哈過日子嘅Benz哥唔同。再加上佢個仔（子溢）耐唔耐整一啲嘢出嚟令佢好頭痛，佢嘅日子真係唔算好順意，個人自然會蒼老啲，所以個造型好啱佢呀。」
張鳳妮87年參選香港小姐入行
1987年憑藉參選香港小姐進入娛樂圈的鳳妮，較令人深刻的劇集作品有《同居三人組》、《餐餐有宋家》、《天地男兒》及《苗翠花》等，當年被認為演技不俗的她，如今在《家族榮耀之繼承者》演技再受肯定，網民更大讚她演繹豪門少奶入型入格：「戲內戲外都演活了少奶風範。」其實鳳妮為了演出《繼承者》確是花了不少功夫，雖然鳳妮飾演的家碧看似人畜無害，但其實暗藏「機心」，除了不時在綺婷與守仁太太朱麗琪（陳靜飾）吵鬧時暗爽外，在第一集眾人等候宣布集團代主席人選時，一心覺得智斌會「當選」的家碧全程忍不住流露暗喜神情，每個細節位都精雕細啄，相當用心。
張鳳妮為鑽研角色 睇3次劇本做足功課
張鳳妮受訪時，坦言事前做足功課，在正式鑽研角色前已看了三次劇本：「呢個角色好大挑戰，所以我先接拍。功夫我做得好足，但未做到最好。我初初睇劇本，頭兩次係當故仔咁睇，去了解（角色）頭段、中段同Ending嘅分別。之後再每個場口去mark應該點做，同埋我盡量唔想做到咁乞人憎，所以我對三個小朋友（梁靖琪、陳瀅、羅子溢）都一視同仁，希望令到角色睇落有少少可憐嘅感覺。呢個角色對我嚟講難度非常高，我都仲未能夠做到最好，希望觀眾睇咗之後畀啲意見我。」
張鳳妮感謝子溢帶她入戲
張鳳妮坦言起初入劇組狀態不太好，並感謝子溢帶她入戲：「我初初入組時，好多場都唔係好入到戲，好彩都唔係重頭戲，係我仔子溢係帶到我。最難忘嗰場，係我帶佢見我已過身嘅父母（第五集），嗰場戲主要都係我講對白，子溢冇乜對白，不過佢畀我嘅反應係開始眼紅、熱淚盈眶，然後捉住我隻手，呢啲畀到我好足嘅戲，我可以跟住佢嘅情緒做反應，到佢叫我阿媽時，我就有眼淚流到出嚟。呢場戲好似第四、第五日左右拍嘅，我拍完就好似開咗竅咁，個人安心咗，啲戲之後都做得放咗，因為我知道子溢可以帶到我戲。」