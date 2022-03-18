家族榮耀大結局劇透｜張智霖全劇報錯仇改邪歸正 極速倒戈對付摰愛楊茜堯
張智霖一直報錯仇！
在第二十九集之前，馬展鴻因為一直認為當年馬世宏綁架其父親馬世昌才導致父親之死，所以一直處心積慮要搞垮馬氏集團，早前更與迪羅斯聯手用財技令馬氏陷入財困。
而第二十九集劇情講到，馬世宏（于洋 飾）為了保住馬氏去找展鴻當面對質，二人終於剖白當年展鴻父親馬世昌被綁架撕票一事，世宏稱當年其實展鴻父親原本打算聘請黑道中人綁架馬世宏以勒索贖金，但後來其司機鍾森（古明華 飾）向世宏揭發阻止此事。
張智霖突然轉軚方放棄報仇
結果黑道中人反而直接綁架了馬世昌，再向世宏要求贖金。結果由於交贖金時發生了警匪槍戰，中途又發生大爆炸，結果馬世昌當場失去踪影，音訊全無。至於馬世宏為何會一直隱瞞，原因就是為了保住世昌的名聲，以及世昌在展鴻心目中的形象。及後經世宏太太劉愛歡（陳曼娜 飾）向馬展鴻表示，馬世宏早已於上海買了一間酒店並以「馬世昌」命名，欲送予馬展鴻開創事業，對方才得以冰釋前嫌。
家族榮耀｜第29集加長版精華｜不能相信的真相｜張智霖｜于洋
馬展鴻( 張智霖 )因為覺得馬世宏( 于洋 )就係當年害死佢老竇嘅人，所以一直都喺度搵機會報仇…..
大結局劇透-楊茜堯奸計失敗
在時後一集《家族榮耀》，甄芯終於在病重的馬世宏面前表露自己一直以來的怨恨，雙方不咬弦地世宏慘被激死！繼而掀起一場爭產和奪權風波！原本以為自己靠股份佔有比例穩奪馬氏集團的甄芯，卻因為突然殺出金龍集團太子爺龍文標（胡卓希 飾）而出然了變數……最後亦因為馬展鴻大義滅親而將一生中的摰愛甄芯繩之於法，將自己過去28集努力建立的反派形象徹底扭轉。
結局亮點-留伏線開續集：
甄芯最後要入獄，但在獄遇見老公馬耀祖（黃浩然 飾）生前二奶Mandy（劉悅 飾）嘅姊妹並被對方刺傷，惟並沒有交侍她最後有否因此而斃命。
即睇《家族榮耀》結局周26-30集劇情劇透
羅嘉良突然客串留續集伏線
在劇中飾演三叔馬世興的羅嘉良終於現身，但有份拯救馬氏的他卻只登場短短一分鐘唔夠，好似嘥咗啲，再加上張智霖講過會等楊茜堯出獄，憑呢兩點都好足夠拍多一套劇！
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張智霖細余安安12年演母子
之前有唔少觀眾都反映，在劇中飾演母子嘅余安安同張智霖係呢套劇嘅最佳選角，事關兩位真係非常似樣咁話喎！不過事實上張智霖50歲，而余安安都只係得62歲，只係差12年，如果真係原班人馬開拍續作（非延續故事），唔少網民都建議可以試吓演姊弟吖！張智霖早前已透露會接拍，希望余安安都應承啦。
常見問題
《家族榮耀》大結局張智霖為何突然改邪歸正?
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