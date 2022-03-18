家族榮耀大結局｜羅嘉良現身神秘彩蛋揭陰謀 當年原來係張智霖「義弟」
羅嘉良原來先係終極Boss！
《家族榮耀》的彩蛋並不是在正劇中播出，早前劇集在內地播放時，影片平台優酷亦在結局最後才特意播出驚喜彩蛋。在大結局一集中，三叔向馬展鴻（張智霖 飾）表示會回來馬氏幫手，並直斥過去一段日子，馬氏被弄得一團糟。
表面上善意回歸，但在彩蛋之中，羅嘉良卻突然收到另一個奸角「迪羅斯」的電話，三叔向對方表示已回香港，並揚言要拿回自己應得的東西。莫非過去一段日子馬氏所面對的困境，都是三叔在表後悉心安排！？
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即睇彩蛋片段：
羅嘉良與張智霖由兄弟演到變叔姪
現時59歲的羅嘉良與50歲的張智霖可以話係老拍檔！在1994年，二人在TVB劇集《射鵰英雄傳》中首次合作，當年張智霖飾演郭靖，而羅嘉良則飾演楊康，而按照小說中的角色設定，郭靖為義兄，楊康為義弟，換句話說，當時年紀大9歲的羅嘉良還要稱張智霖做一聲「大哥」！但時至《家族榮耀》，羅嘉良已經成為張智霖的「三叔」，與劇中的于洋（真實年齡為73歲）同輩！
羅嘉良北上發展被指膠樣
其實羅嘉良近20年一直在內地發展演藝事業，曾參演的內地劇集作品已約40部，極之多產！而除了拍劇之外，羅嘉良近年更進軍「抖音」平台以及「帶貨直播」界別，深受內地網民歡迎！他在抖音平台可以話係出盡法寶，除了最基本的跳舞之外，還大玩飛牌切水果、轉身變裝等等，最令網民嘆為觀止的都算是他將拳頭塞入口中的一段了！雖然網民嘖嘖稱奇，但他們亦同時慨嘆羅嘉良保養得不算太好，除了有老態之外，亦指羅嘉良「膠」味濃，歲月催人老呀！
常見問題
《家族榮耀》大結局羅嘉良的出現，目的是什麼?
羅嘉良是飾演馬世興（三叔），現身不足30秒，疑是為拍續集鋪路，而最後更有另一個彩蛋出現…詳情請看
《家族榮耀》大結局羅嘉良是終極Boss嗎?
羅嘉良是飾演馬世興（三叔）出現，不但與三兄弟共坐一枱，更話…詳情請看
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