家族榮耀｜朱鑑然幫家姐楊茜堯處理屍體攬上身 「甄誠」係前港隊泳將

33歲朱鑑然在《家族榮耀》飾甄誠Nick，是甄芯（楊茜堯飾）細佬，同劉沛衡有感情戲，在芸芸勾心鬥角、各懷鬼胎的人設中，朱鑑然角色討好如同清泉，結局周其中一個焦點落在兩姊弟上，朱鑑然為保護家姐楊茜堯，竟然去處理艾威屍體，真係姊弟情深﹗原來身型高大健碩朱鑑然是出身名校，又是前港隊游泳代表，其創下的香港游泳紀錄至今未有人打破，成個package好亮麗﹗