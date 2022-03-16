家族榮耀 朱鑑然

家族榮耀｜朱鑑然幫家姐楊茜堯處理屍體攬上身 「甄誠」係前港隊泳將

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33歲朱鑑然在《家族榮耀》飾甄誠Nick，是甄芯（楊茜堯飾）細佬，同劉沛衡有感情戲，在芸芸勾心鬥角、各懷鬼胎的人設中，朱鑑然角色討好如同清泉，結局周其中一個焦點落在兩姊弟上，朱鑑然為保護家姐楊茜堯，竟然去處理艾威屍體，真係姊弟情深﹗原來身型高大健碩朱鑑然是出身名校，又是前港隊游泳代表，其創下的香港游泳紀錄至今未有人打破，成個package好亮麗﹗

家族榮耀｜朱鑑然聽家姐話處理艾威屍體

朱鑑然飾演的甄誠，為人直正上進，是劇中難得的內外正氣的角色﹗家姐楊茜堯就奸到出汁，為求目的不擇手段，今周講到她與Marco（張智霖飾）在遊艇上床，被何啟禮（艾威飾）拍下罪證，兼欲爆大鑊，楊茜堯為搶回手機，混亂間殺害艾威，驚慌之下請細佬朱鑑然幫忙處理屍體，朱鑑然被家姐不停用親情牌打動，最後聽從家姐說話，一手處理屍體。

家族榮耀 何啟禮拍到甄芯與Marco有姦情欲往揭發，甄芯一心搶回手機刪除片段，誤殺了何啟禮﹗
何啟禮拍到甄芯與Marco有姦情欲往揭發，甄芯一心搶回手機刪除片段，卻誤殺了何啟禮﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 甄芯驚慌之下，請細佬甄誠Nick到來代為處理，甄誠見到何啟禮屍體大吃一驚，提議去報警，但都一一被家姐否決，最後又用親情牌：「家姐得你一個細佬，得你一個可以幫我﹗」最後甄誠一手處理屍體，甄芯沒有沾手﹗
甄芯驚慌之下，請細佬甄誠Nick到來代為處理，甄誠見到何啟禮屍體大吃一驚，提議去報警，但都一一被家姐否決，最後甄芯用親情牌：「家姐得你一個細佬，得你可以幫我﹗」最後甄誠一手處理屍體，甄芯沒有沾手﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

家族榮耀｜朱鑑然攬上身 為楊茜堯頂罪

朱鑑然終日惶恐不安，以為事情可告一段落，卻因處理屍體時遺下手鏈而被警方查問，朱鑑然最後為保護楊茜堯而承認誤殺﹗楊茜堯欲保釋他也不得果﹗

家族榮耀 甄誠孭晒上身，認誤殺何啟禮，被警方拘捕調查，楊怡欲保釋不果，對住細佬話：「唔使擔心，家姐會搵最好律師幫你﹗」
甄誠孭晒上身，認誤殺何啟禮，被警方拘捕調查，楊怡欲保釋不果，對住細佬話：「唔使擔心，家姐會搵最好律師幫你﹗」講到自己係局外人唔關事咁﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀 劇外同家姐楊茜堯感情都好好﹗
劇外同家姐楊茜堯感情都好好﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）

前飛魚朱鑑然 香港紀錄保持者

飾演甄誠的朱鑑然，現年33歲，自幼移民加拿大97年回流香港讀書，中學在本地傳統名校九龍華仁書院，畢業後再到加溫哥華入讀名校UBC主修人文地理﹗身型健碩的朱鑑然原來14歲在香港讀書時，被選入開始成為香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，並且是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者﹗

家族榮耀 朱鑑然身材健碩唔怕騷肌，之前跟同公司一起船P，後是同屬古天樂公司旗下的黃浩然﹗
朱鑑然身材健碩唔怕騷肌，之前跟同公司一起船P，後是同屬古天樂公司旗下的黃浩然﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 前香港游泳代表朱鑑然，真係好大隻﹗
前香港游泳代表朱鑑然，真係好大隻﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 朱鑑然是古天樂旗下經理人公司Triple S Artiste Management的藝人﹗曾孖住出席活動﹗
朱鑑然是古天樂旗下經理人公司Triple S Artiste Management的藝人﹗曾孖住出席活動﹗ （圖片來源：FB＠朱鑑然）

古天樂旗下 有「翻版彭于晏」稱號

朱鑑然其後加入模特兒行列，16年晉身演藝圈，有「翻版彭于晏」之稱，有不少演出機會，拍過電影包括《P風暴》、《破風》，亦參與過不少劇集，包括ViuTV 《瑪嘉烈與大衛》、《熟女強人》、無綫網劇《無間道》等。現為古天樂旗下Triple S Artiste Management的藝人，同公司還有袁澧林、張蔓莎、吳肇軒、胡子彤等，全為新一代演員

家族榮耀 因拍攝電影《破風》而認識彭于晏﹗
因拍攝電影《破風》而認識彭于晏﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）

前度是陳卓賢混血女友盧慧敏

2019年朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏Amy拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗

家族榮耀 混血模特兒盧慧敏，身高177cm又靚女﹗
混血模特兒盧慧敏，身高177cm又靚女﹗（圖片來源：FB＠盧慧敏）
家族榮耀 雖然朱鑑然當時以「了解中」形容同盧慧敏關係，但二人拍拖早露玄機，在IG貼出情侶打扮及相同背景的相﹗
雖然朱鑑然當時以「了解中」形容同盧慧敏關係，但二人拍拖早露玄機，在IG貼出情侶打扮及相同背景的相﹗（圖片來源：）
家族榮耀 由頭到腳的打扮一樣，連甫士都一樣﹗
由頭到腳的打扮一樣，連甫士都一樣﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）

家族榮耀 電影《Baby復仇記》同陳靜DaDa合作﹗

電影《Baby復仇記》同陳靜DaDa合作﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）

家族榮耀 《P風暴》
《P風暴》（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 無綫網劇《無間道》
無綫網劇《無間道》（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 ViuTV《熟女強人》
ViuTV《熟女強人》（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 加入演藝圈前，朱鑑然由泳隊游到入模界﹗
加入演藝圈前，朱鑑然由泳隊游到入模界﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 學生哥朱鑑然﹗
學生哥朱鑑然﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 泳隊時的朱鑑然﹗
泳隊時的朱鑑然﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）

常見問題

《家族榮耀》朱鑑然飾演甄誠下場會如何?

《家族榮耀》大結局的劇情講到楊茜堯的乖弟弟甄誠(朱鑑然飾)代家姐處理艾威的屍體，因此需承擔後果…即睇詳情

《家族榮耀》大結局後接檔是播那一套劇？

《機智女法醫》將接《家族榮耀》大結局後於3月21日晚8:30於無綫播出…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》截圖、FB＠朱鑑然、FB＠盧慧敏

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