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家族榮耀｜李彩華冇得P圖出事 網民笑指得罪化妝師 重妝似男扮女裝

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撰文：東方新地

今年38歲的李彩華，最近有份參演港劇《家族榮耀》，飾演大家族中的三家嫂賈洛儀，與楊茜堯、熊黛林上演妯娌鬥爭，演技如何就唔評喇！觀眾的焦點只落在李彩華的妝容上，高清拍攝下冇得P圖，網民笑言李彩華一定是得罪了化妝師，日前一集講她不小心流產，個流產樣真係好迫真！

撰文：東方新地 圖片：《家族榮耀》發相、影片截圖、[email protected]、微博@李彩華

李彩華 意外流產入院

《家族榮耀》劇情發展非常緊張，馬家二少奶楊茜堯與三少奶李彩華頻頻交手，最終李彩華被跣鑊金，楊茜堯出爾反爾並搶去馬家的慈善基金會主席一位，深感被騙的李彩華在主席就職晚宴當日，向楊茜堯大爆多年怨屈，更以對方的惡行秘密作要脅，最後二人不歡而散。其後李彩華更因穿上楊茜堯借出的高跟鞋出席晚宴而導致流產，姊妹關係勢成水火。

李彩華與楊茜堯起爭執，二人勢成水火。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華與楊茜堯起爭執，二人勢成水火。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華意外跌倒。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華意外跌倒。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

流產妝好到位

李彩華因流產入院，甦醒後知道失去腹中骨肉表現激動，再加埋個流產妝，真係好迫真好神似，平時愛靚愛P圖的李彩華，肯以這個樣出鏡實在是豁出去。其實唔止這一集的流產妝，李彩華在劇中的其他妝容亦成為網民熱議的重點。

李彩華意外昏倒，甦醒後才知道腹中塊肉保唔住。（圖片來源：微博@李彩華）
李彩華意外昏倒，甦醒後才知道腹中塊肉保唔住。（圖片來源：微博@李彩華）
李彩華個流產妝。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
李彩華個流產妝。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
真係犧牲色相。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
真係犧牲色相。（圖片來源：《家族榮耀》發相）

太重妝出事

李彩樺在《家族榮耀》中飾演的馬家三少奶賈洛儀在孤兒院長大，為母報仇嫁入豪門，有腦有計謀，一心向上爬，但講狠毒始終不是其餘兩位少奶的對手，網民睇劇之餘亦非常留意李彩華在劇中的妝容及衣服配搭，因為每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」，有網民笑指她得罪化妝師以及個樣未到40歲已經面目全非。

李彩華在重妝下好顯老。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）
李彩華在重妝下好顯老。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）
仲被網民笑指似「男扮女裝」。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）
仲被網民笑指似「男扮女裝」。（圖片來源：《家族榮耀》影片截圖）

網民話娘味濃

（圖片來源：Facebook@myTVsuper）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：Facebook@myTVsuper）
（圖片來源：[email protected]

李彩華憑一套劇彈起

李彩華在內地發展多年，經歷無數風霜，除了拍劇及參與真人騷，李彩華在社交網亦非常活躍，11年憑劇集《回家的誘惑》飾演小三艾莉入屋，劇集播完10年，她就紅足10年，成為內地炙手可熱的港星。

李彩華
38歲的李彩華，在內地非常吃得開。（圖片來源：李彩華微博）
李彩華
11年前一套《回家的誘惑》令李彩華在內地走紅，近年她劇接劇，賺人仔賺到笑。（圖片來源：李彩華微博）

直播有神秘嘉賓

艾莉這角色令李彩華入晒屋，每次她出現大家都叫她艾莉，即使她開直播預告有神秘嘉賓出現，大家都猜測是《回家的誘惑》的演員。日前李彩華開直播，嘉賓遲遲未現身，李彩華就一直拖延時間同網友閒聊，最後出現的並不是《回家的誘惑》的演員，而是最近靠模仿林心如走紅的網紅「小林心如」，令不少粉絲相當失望。

李彩華
李彩華找來最近模仿林心如而爆紅的「小林心如」做直播，網民覺得呢位嘉賓未夠班。（圖片來源：李彩華微博）
李彩華
李彩華開了美顏功能做直播，皮膚變得白裡透紅。（圖片來源：李彩華微博）

影相拍片美顏最重要

無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都唔例外，李彩華這日明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華竟不小心關掉了美顏功能，真面目盡露人前。

李彩華
李彩華開直播同網友互動，沒想到擺了大烏龍關掉美顏功能，將真面目曝光人前的她，被指狀態差到似老了十歲般，令不少網友感驚嚇。（圖片來源：李彩華微博）
李彩華回復真面貌，個妝極濃，鼻影打得好重手。（圖片來源：李彩華）
李彩華回復真面貌，個妝極濃，鼻影打得好重手。（圖片來源：李彩華微博）

網民留言講真話

完全冇美顏濾鏡下的李彩華化了濃妝，一雙粗糙眉毛，鼻影打得非常重手，法令紋亦明顯，蘋果肌異常堅挺，她好像戴了假面具，被網民指感覺像老了十年。

李彩華直播尾聲誤關美顏濾鏡 真面目老十年

李彩華直播尾聲誤關美顏濾鏡 真面目老十年

（圖片來源：）
李彩華
早前李彩華搵黃嘉樂的攝影師女友Samantha操刀，影了一輯新相，李彩華手持波捧糖露肩又露腿，大擺可愛性感pose，努力營造青春少女活力。（圖片來源：李彩華微博）
李彩華
雖然開直播真面目被嘲諷老了許多，不過李彩華擺脫直播妝，顏值同身材完全不輸時下年輕女明星。（圖片來源：李彩華IG）
李彩華
38歲的李彩華童心未泯，早前更到主題樂園大玩特玩。（圖片來源：李彩華IG）
李彩華
李彩華19年與拍拖半年的內地男友黃彥書閃婚，婚姻只維持了19個月，連酒都未擺就宣布離婚。（圖片來源：李彩華微博）

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