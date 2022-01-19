家族榮耀｜李彩華冇得P圖出事 網民笑指得罪化妝師 重妝似男扮女裝

今年38歲的李彩華，最近有份參演港劇《家族榮耀》，飾演大家族中的三家嫂賈洛儀，與楊茜堯、熊黛林上演妯娌鬥爭，演技如何就唔評喇！觀眾的焦點只落在李彩華的妝容上，高清拍攝下冇得P圖，網民笑言李彩華一定是得罪了化妝師，日前一集講她不小心流產，個流產樣真係好迫真！
撰文：東方新地 圖片：《家族榮耀》發相、影片截圖、[email protected]、微博@李彩華
李彩華 意外流產入院
《家族榮耀》劇情發展非常緊張，馬家二少奶楊茜堯與三少奶李彩華頻頻交手，最終李彩華被跣鑊金，楊茜堯出爾反爾並搶去馬家的慈善基金會主席一位，深感被騙的李彩華在主席就職晚宴當日，向楊茜堯大爆多年怨屈，更以對方的惡行秘密作要脅，最後二人不歡而散。其後李彩華更因穿上楊茜堯借出的高跟鞋出席晚宴而導致流產，姊妹關係勢成水火。
流產妝好到位
李彩華因流產入院，甦醒後知道失去腹中骨肉表現激動，再加埋個流產妝，真係好迫真好神似，平時愛靚愛P圖的李彩華，肯以這個樣出鏡實在是豁出去。其實唔止這一集的流產妝，李彩華在劇中的其他妝容亦成為網民熱議的重點。
太重妝出事
李彩樺在《家族榮耀》中飾演的馬家三少奶賈洛儀在孤兒院長大，為母報仇嫁入豪門，有腦有計謀，一心向上爬，但講狠毒始終不是其餘兩位少奶的對手，網民睇劇之餘亦非常留意李彩華在劇中的妝容及衣服配搭，因為每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」，有網民笑指她得罪化妝師以及個樣未到40歲已經面目全非。
網民話娘味濃
李彩華憑一套劇彈起
李彩華在內地發展多年，經歷無數風霜，除了拍劇及參與真人騷，李彩華在社交網亦非常活躍，11年憑劇集《回家的誘惑》飾演小三艾莉入屋，劇集播完10年，她就紅足10年，成為內地炙手可熱的港星。
直播有神秘嘉賓
艾莉這角色令李彩華入晒屋，每次她出現大家都叫她艾莉，即使她開直播預告有神秘嘉賓出現，大家都猜測是《回家的誘惑》的演員。日前李彩華開直播，嘉賓遲遲未現身，李彩華就一直拖延時間同網友閒聊，最後出現的並不是《回家的誘惑》的演員，而是最近靠模仿林心如走紅的網紅「小林心如」，令不少粉絲相當失望。
影相拍片美顏最重要
無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都唔例外，李彩華這日明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華竟不小心關掉了美顏功能，真面目盡露人前。
網民留言講真話
完全冇美顏濾鏡下的李彩華化了濃妝，一雙粗糙眉毛，鼻影打得非常重手，法令紋亦明顯，蘋果肌異常堅挺，她好像戴了假面具，被網民指感覺像老了十年。