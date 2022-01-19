家族榮耀｜李彩華冇得P圖出事 網民笑指得罪化妝師 重妝似男扮女裝

今年38歲的李彩華，最近有份參演港劇《家族榮耀》，飾演大家族中的三家嫂賈洛儀，與楊茜堯、熊黛林上演妯娌鬥爭，演技如何就唔評喇！觀眾的焦點只落在李彩華的妝容上，高清拍攝下冇得P圖，網民笑言李彩華一定是得罪了化妝師，日前一集講她不小心流產，個流產樣真係好迫真！