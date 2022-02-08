家族榮耀｜李彩華出動逾百萬私伙拍劇 集集名牌大晒冷

《家族榮耀》由張智霖、楊茜堯、黃浩然、李彩華、羅子溢、熊黛林等主演，作為劇情核心人物的楊茜堯與李彩華就首度合演情同姊妹的好友，同日嫁入馬家做少豪門少奶，嫁作馬家三少奶的李彩華為角色，不惜出動百萬名牌私伙，集集名牌大晒冷﹗