家族榮耀｜李彩華出動逾百萬私伙拍劇 集集名牌大晒冷
《家族榮耀》由張智霖、楊茜堯、黃浩然、李彩華、羅子溢、熊黛林等主演，作為劇情核心人物的楊茜堯與李彩華就首度合演情同姊妹的好友，同日嫁入馬家做少豪門少奶，嫁作馬家三少奶的李彩華為角色，不惜出動百萬名牌私伙，集集名牌大晒冷﹗
文：東方新地｜圖：《家族榮耀》截圖、[email protected]
家族榮耀｜李彩華嫁入豪門做三少奶
《家族榮耀》 劇集開播即以百年財閥馬氏家族的二子馬耀祖（黃浩然飾及幼子馬耀堂（羅子溢飾）同日大婚，分別迎娶甄芯（楊茜堯飾）和賈洛儀（李彩樺飾），嫁入豪門的李彩華永遠周身名牌，為了配合角色，李彩華出動過百萬名牌私伙，李彩華都笑認好似時裝騷一樣﹗
家族榮耀｜同劇演員都嘆為觀止
李彩華指並非為晒冷，只是劇情需要，而自己也有一定收藏，想演好角色不惜出動私伙，李彩華笑言因為劇情日日鬥餐死，外表要好光鮮同富貴去鬥過，她笑指拍劇時好似時裝騷一樣，日日唔同﹗李彩華更透露有同劇男演員見佢換衫如時裝騷一樣，忍唔住開口問佢究竟仲有幾多珍藏，相當搞笑﹗
李彩華著過萬元睡衣 有網民質疑係A貨
李彩華身為馬家三少奶，住豪宅就固之然，連睡衣都是過萬元的名牌，不過有網民留言問何袋上圖案跟官網有出入，有網民即留言為李彩華護航：「李彩華出名圈中小富婆」、「李彩華出入用H包包，睡衣過萬都唔出奇﹗」、「李彩華點會著A貨？」等等。
李彩華在《家族榮耀》中就算是便服都是周身名牌，大大個logo個種款式，演活劇中的浮誇角色﹗
名牌飾物襯到絕 李彩華唔恨入豪門
李彩華在劇中從小就生活在壓抑生活環境中，本身自卑，因為選美才令她成功嫁入豪門，所以打扮都比一般富貴少奶更浮誇，去突顯其性格，除了一套套名牌衫，更每次配襯不同名牌手袋及飾物，都一絲不拘﹗李彩華曾在訪問中被問到有否想過會嫁入豪門做少奶奶時，李彩華斷然指自己從來無想過，因為個性率直易得罪人，加上自己以工作為先，就算嫁人都想繼續有自己事業﹗唔想攤大手板等人養﹗