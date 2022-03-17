家族榮耀｜梁靖琪入行18年未嘗做女一 誓搣甩「梁家樹個女」之名
梁靖琪 （Toby）近日於無綫熱播劇集《家族榮耀》中，飾演馬世宏（于洋 飾）的私生女馬昭慈一角大受歡迎。其實Toby不經不覺入行18年，始終未嘗過女一滋味，幸好獲現任老公支持繼續追夢。
梁靖琪搣甩「梁家樹個女」之名
近日無綫播出劇集《家族榮耀》成為熱話，劇中勾心鬥角的劇情及一班實力派演員大鬥演技，成功吸引不少觀眾收睇，連帶現年39歲的梁靖琪 （Toby）飾演馬世宏（于洋 飾）私生女馬昭慈一角亦大受歡迎。其實Toby當年因父親梁家樹是無綫高層而入行，不經不覺已經18個年頭，長期面對不少批評及壓力，幸好近年她學懂放下輕鬆面對。至於近日在《家族榮耀》中演技備受觀眾讚賞，Toby接受訪問時亦表示非常開心，終於大家會直呼其名字「梁靖琪」，而不再是「梁家樹個女」，亦感恩觀眾看到她的努力，最開心的是從身邊朋友聽到父親的稱讚。
梁靖琪入行18年未嘗做女一
雖然梁靖琪已經入行18年，但始終未嘗過做女一滋味，往往只做二三線的角色，不過樂天的Toby反而認為二三線角色有較多發揮空間，直言做好每個角色，演技發揮有進步已很滿足，不一定要當女主角，又笑言見到好姊妹佘詩曼做主角壓力大，感覺很辛苦。至於家庭方面，2019年梁靖琪下嫁細8年的圈外男友施雋賢，婚後誕下兒子施睿文（Roman），而細仔預產期於下月。快將成為兩子之母的Toby雖然會專注家庭為先，但絕不會放棄做演員，預計11月會再接拍新劇，而老公亦百分百支持她繼續追尋演戲夢。
常見問題
梁靖琪對於從未做過女一有何感受?
梁靖琪直言即使二三線角色，發揮空間會比較多，而且不一定要…詳情請看
梁靖琪將誕下第二胎?
梁靖琪快將成為兩子之母，而預產期…詳情請看