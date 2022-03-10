梁靖琪

家族榮耀｜梁靖琪被性愛短片摧毀婚姻 現實中告別2億前夫改嫁細8歲男

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梁靖琪 （Toby）現年38歲，最近於TVB熱播劇集《家族榮耀》飾演小三女兒兼馬家四小姐昭慈，她眼看自己無論多努力付出，始終得不到爸爸于洋（飾演馬世宏）的重視，心裡不是味兒，決定聯絡張智霖（飾演馬展鴻）聯手，但其後捲入桃色風波，一度置身險境。現實中，她曾被傳媒拍到貪玩的生活，有指因此而與前夫離婚。現在她已經再婚，誕下兩子，過著幸福少奶生活。

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（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

梁靖琪角色好悲慘 覓得真愛金卻被不雅片流出摧毀

劇中梁靖琪飾演的馬昭慈一出世就是馬世宏（于洋 飾）的私生女，大部分時間都未能獲得爸爸的重視。終於因為馬家財困，恰巧白武士的金龍集團太子爺文標（胡卓希飾）又對自己一見鍾情，最後雙方訂下婚約，表面上是一場有政治成份的交易婚姻，但在龍文標的誠意之下，昭慈亦被感動了。可惜在大家認定對方之時，昭慈的舊情人孫孝明（陳少邦 飾）卻間接促使昭慈的性愛片段流出，對即將結婚的她做成極大打擊。

梁靖琪 二人情投意合，亦相當登對。
二人情投意合，亦相當登對。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
梁靖琪 但昭慈與前男友孫孝明拍攝的性愛片段意外落馬展鴻張智霖 飾）手上。
但昭慈與前男友孫孝明拍攝的性愛片段意外落馬展鴻（張智霖 飾）手上。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
梁靖琪 為搞垮馬氏的張智霖不惜毀家人聲譽，亦要設法阻止「金龍集團」注資馬氏，欲以此短片摧毀剛訂婚的昭慈和龍文標。
為搞垮馬氏的張智霖不惜毀家人聲譽，亦要設法阻止「金龍集團」注資馬氏，欲以此短片摧毀剛訂婚的昭慈和龍文標。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

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曾捲桃色風波 被指因此跟兩億富豪離婚

而現實中梁靖琪在小康之家長大，爸爸是為無綫電視前戲劇分部製作總監梁家樹，媽媽為前無綫電視藝員部經理蕭笑鳴。2004年，她加入TVB，同一時間經唱片公司出道，和廖雋嘉Elise、陳美詩Macy及張曼伶Bella組成女子組合「女生宿舍」，兩年便解散。

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梁靖琪第一段婚姻失敗

2011年， 她與拍拖只有一年的富豪黃敏豪閃婚，擺了53席舉行世紀婚禮。據知對方擅長投資，擁有十多個物業，身家兩億。2012年9月，她去三亞拍攝《衝上雲霄2》，被記者影到與吳卓羲等人在凌晨時分潛入已關閉的度假酒店泳池玩，猜枚、飲酒、講粗口。期間穿着性感泳衣的她被指多次跟吳卓羲埋身肉搏，成為一時熱話。

直到2014年，她與黃敏豪被爆出已申請離婚，分居八個月。有指她之所以離婚收場，是因她與吳卓羲傳出緋聞。事後她跟吳卓羲出席公開活動時，沒有因此事避嫌，他們強調大家是好朋友與兄妹關係，只是觀眾覺得尷尬而已。

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細8年家底豐厚老公是真愛

梁靖琪於2018年被發現與年輕八歲的圈外人施雋賢Jon拍拖，於19年結婚，誕下一子施睿文Roman，去年10月宣布再度懷孕，第二胎都是男仔，三年抱兩。現時她在家專心休養，準備迎接細佬來臨。據知Jon家底豐厚，任職財富管理高級經理。

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梁靖琪 於19年與圈外男友施雋賢結婚，誕下一子施睿文Roman）
於19年與圈外男友施雋賢結婚，誕下一子施睿文（Roman）（圖片來源：[email protected] tobyleungchingki）
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豪宅設計簡約 設活動空間 適合囝囝放電

為了組織幸福家庭，梁靖琪一家把跑馬地千呎豪宅以灰白色為主色調，配合空間闊落，相信能為兩個仔仔帶來溫馨的家。她不時在社交平台大晒跑馬地數千萬豪宅。從日常生活照看，她一家生活得十分溫馨，屋企行簡約路線，大廳放置了一張L型大梳化，更有鋪了軟墊和圍欄的兒童遊樂區，飯廳面蹟亦寬闊，能容納十人以上。夏天，天台還設有泳池，可見為仔仔帶來很多活動空間。

梁靖琪 有個大飯廳可容納多位朋友；露台可以放水池嬉水。
有個大飯廳可容納多位朋友；露台可以放水池嬉水。（圖片來源：[email protected]
梁靖琪 大門、客應、飯廳都非常寛敞。
大門、客應、飯廳都非常寛敞。（圖片來源：[email protected]

梁靖琪3個育兒儀式感 為仔仔締造美好成長回憶

1.取孩子所好 給窩心驚喜

梁靖琪很知仔仔心，因為她知道仔仔愛吃麵包，早前她便真的去學做麵包，讓仔仔吃到健康、好味又有愛心的飽點。又會陪仔仔玩喜歡的玩具，大砌Lego等等。這些日常小事，正正為令孩子感受到爸媽的愛，同時也是長大後仍會記得的幸福回憶。

梁靖琪 除了留在家中，有時還會帶仔仔去遊船河
除了留在家中，有時還會帶仔仔去遊船河（圖片來源：[email protected]
梁靖琪 早前一家人去水上樂園
早前一家人去水上樂園（圖片來源：[email protected] tobyleungchingki）

2.抽時間陪孩子 探索生活

除了日常在家中陪伴，一起吃飯、耍樂外，梁靖琪和Jon亦會抽時間帶仔仔去不同地方感受生活。天氣稍暖一點，便帶他到海灘游泳，帶他去主題樂園玩耍，去Staycation等，一連串不同形式的活動，為仔仔建構出多姿多采，充實的生活。這樣孩子也能學會享受生活。

梁靖琪 梁靖琪從不吝嗇地對仔仔表達愛
梁靖琪從不吝嗇地對仔仔表達愛（圖片來源：[email protected] tobyleungchingki）

3.不吝嗇表愛意 親子關係昇華

「愛」對孩子的成長是很重要的，因為愛可以增強孩子的抗逆力，當遇到困難或挫敗，回頭看會發現父母在支持他，就能跨過難關。而且，孩子在成長中感受到愛，自然也懂得愛人，把愛推己及人。所以，梁靖琪從不吝嗇地對仔仔表達愛，親親，說「I Love You」都能直接讓孩子感受愛的表現。

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家族榮耀｜21-25集劇情劇透：張智霖狙擊馬氏！梁靖琪不雅短片被公開！（圖片來源：TVB.com）

撰文：轉載自Sunday Kiss圖片來源：[email protected][email protected]_ng_0902、[email protected] tobyleungchingki、myTV SUPER.com、[email protected] Hong Kong

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