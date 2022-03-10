家族榮耀｜梁靖琪被性愛短片摧毀婚姻 現實中告別2億前夫改嫁細8歲男
梁靖琪角色好悲慘 覓得真愛金卻被不雅片流出摧毀
劇中梁靖琪飾演的馬昭慈一出世就是馬世宏（于洋 飾）的私生女，大部分時間都未能獲得爸爸的重視。終於因為馬家財困，恰巧白武士的金龍集團太子爺文標（胡卓希飾）又對自己一見鍾情，最後雙方訂下婚約，表面上是一場有政治成份的交易婚姻，但在龍文標的誠意之下，昭慈亦被感動了。可惜在大家認定對方之時，昭慈的舊情人孫孝明（陳少邦 飾）卻間接促使昭慈的性愛片段流出，對即將結婚的她做成極大打擊。
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曾捲桃色風波 被指因此跟兩億富豪離婚
而現實中梁靖琪在小康之家長大，爸爸是為無綫電視前戲劇分部製作總監梁家樹，媽媽為前無綫電視藝員部經理蕭笑鳴。2004年，她加入TVB，同一時間經唱片公司出道，和廖雋嘉Elise、陳美詩Macy及張曼伶Bella組成女子組合「女生宿舍」，兩年便解散。
梁靖琪第一段婚姻失敗
2011年， 她與拍拖只有一年的富豪黃敏豪閃婚，擺了53席舉行世紀婚禮。據知對方擅長投資，擁有十多個物業，身家兩億。2012年9月，她去三亞拍攝《衝上雲霄2》，被記者影到與吳卓羲等人在凌晨時分潛入已關閉的度假酒店泳池玩，猜枚、飲酒、講粗口。期間穿着性感泳衣的她被指多次跟吳卓羲埋身肉搏，成為一時熱話。
直到2014年，她與黃敏豪被爆出已申請離婚，分居八個月。有指她之所以離婚收場，是因她與吳卓羲傳出緋聞。事後她跟吳卓羲出席公開活動時，沒有因此事避嫌，他們強調大家是好朋友與兄妹關係，只是觀眾覺得尷尬而已。
細8年家底豐厚老公是真愛
梁靖琪於2018年被發現與年輕八歲的圈外人施雋賢Jon拍拖，於19年結婚，誕下一子施睿文Roman，去年10月宣布再度懷孕，第二胎都是男仔，三年抱兩。現時她在家專心休養，準備迎接細佬來臨。據知Jon家底豐厚，任職財富管理高級經理。
豪宅設計簡約 設活動空間 適合囝囝放電
為了組織幸福家庭，梁靖琪一家把跑馬地千呎豪宅以灰白色為主色調，配合空間闊落，相信能為兩個仔仔帶來溫馨的家。她不時在社交平台大晒跑馬地數千萬豪宅。從日常生活照看，她一家生活得十分溫馨，屋企行簡約路線，大廳放置了一張L型大梳化，更有鋪了軟墊和圍欄的兒童遊樂區，飯廳面蹟亦寬闊，能容納十人以上。夏天，天台還設有泳池，可見為仔仔帶來很多活動空間。
梁靖琪3個育兒儀式感 為仔仔締造美好成長回憶
1.取孩子所好 給窩心驚喜
梁靖琪很知仔仔心，因為她知道仔仔愛吃麵包，早前她便真的去學做麵包，讓仔仔吃到健康、好味又有愛心的飽點。又會陪仔仔玩喜歡的玩具，大砌Lego等等。這些日常小事，正正為令孩子感受到爸媽的愛，同時也是長大後仍會記得的幸福回憶。
2.抽時間陪孩子 探索生活
除了日常在家中陪伴，一起吃飯、耍樂外，梁靖琪和Jon亦會抽時間帶仔仔去不同地方感受生活。天氣稍暖一點，便帶他到海灘游泳，帶他去主題樂園玩耍，去Staycation等，一連串不同形式的活動，為仔仔建構出多姿多采，充實的生活。這樣孩子也能學會享受生活。
3.不吝嗇表愛意 親子關係昇華
「愛」對孩子的成長是很重要的，因為愛可以增強孩子的抗逆力，當遇到困難或挫敗，回頭看會發現父母在支持他，就能跨過難關。而且，孩子在成長中感受到愛，自然也懂得愛人，把愛推己及人。所以，梁靖琪從不吝嗇地對仔仔表達愛，親親，說「I Love You」都能直接讓孩子感受愛的表現。
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