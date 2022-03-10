家族榮耀｜梁靖琪被性愛短片摧毀婚姻 現實中告別2億前夫改嫁細8歲男

梁靖琪 （Toby）現年38歲，最近於TVB熱播劇集《家族榮耀》飾演小三女兒兼馬家四小姐昭慈，她眼看自己無論多努力付出，始終得不到爸爸于洋（飾演馬世宏）的重視，心裡不是味兒，決定聯絡張智霖（飾演馬展鴻）聯手，但其後捲入桃色風波，一度置身險境。現實中，她曾被傳媒拍到貪玩的生活，有指因此而與前夫離婚。現在她已經再婚，誕下兩子，過著幸福少奶生活。