家族榮耀｜楊茜堯張智霖轉足8圈激嘴成經典 過情中整跌掛飾係彩蛋？
在《家族榮耀》第22集中，觀眾終於可以欣賞到楊茜堯與張智霖在劇中最激烈的一場親熱戲！當中二人轉足8圈可以話夠晒經典！但眼利嘅觀眾絕對唔放過任何細節位，仲發現到有驚喜添！
睇片重溫（「 湯馬斯回旋8個圈」嘅走廊激嘴在尾段）：
楊茜堯激嘴張智霖解密
呢場楊茜堯與張智霖的激嘴戲被封為「 湯馬斯回旋8個圈」，劇情大概係甄芯（楊茜堯飾）跟馬耀祖（黃浩然飾）結婚之前，她與Marco（張智霖飾）到酒吧飲至酩酊大醉後一齊返到甄芯屋企，情到濃時就由家門開始激嘴再轉入房。及後張智霖接受訪問時透露拍攝時的情況：「始終自己（年紀）唔細，廿幾三十歲做呢啲理所當然，但人愈大就好似唔應該太親熱。其實拍之前有好多唔同方案，最後都係揀咗要激啲，所以就諗反正都係喇，咁不如去盡啲啦。」
楊茜堯張智霖嘴整跌幅畫係彩蛋？
由最初首次播、以至新聞報道及至今免費播放時，相信有不少觀眾已經欣賞過此場激嘴戲兩次以上。而眼利嘅網民就發現，在楊茜堯張智霖進行「 湯馬斯回旋8個圈」過程中整跌了一幅掛飾，非常忘我！亦因為其實當時楊茜堯正準備結婚，所以全屋掛滿了囍字，估計掉落的畫亦與黃浩然有關，意外地添加了一份諷刺，但到底二人在激嘴過程中整跌掛飾嘅真相係…
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