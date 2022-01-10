家族榮耀｜楊茜堯透光鼻引熱議 成功攻佔內地網劇播放指數第一位
現年42歲的楊茜堯（前名楊怡）自前年開始兩年抱兩，先後為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下一女一子，湊夠一個「好」字，近日開播的中港合拍劇《家族榮耀》是她產後首部復出拍攝的劇集，該劇在內地網劇播放指數更連日霸佔第一位，但日前劇中同黃浩然的一場對手戲中，楊茜堯卻被發現驚現「透光鼻」，引起網民熱議！
文：東方新地｜圖：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯、微博@網劇家族榮耀、《家族榮耀》發相及截圖、[email protected]_yeung、新傳媒照片庫
楊茜堯 木偶鼻再成熱話
楊茜堯雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，近日她在新劇《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注，有不少網民都指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。
網友：就嚟似夏蕙姨
在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。
重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技
楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。