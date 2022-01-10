家族榮耀｜楊茜堯透光鼻引熱議 成功攻佔內地網劇播放指數第一位

現年42歲的楊茜堯（前名楊怡）自前年開始兩年抱兩，先後為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下一女一子，湊夠一個「好」字，近日開播的中港合拍劇《家族榮耀》是她產後首部復出拍攝的劇集，該劇在內地網劇播放指數更連日霸佔第一位，但日前劇中同黃浩然的一場對手戲中，楊茜堯卻被發現驚現「透光鼻」，引起網民熱議！