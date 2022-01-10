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家族榮耀｜楊茜堯透光鼻引熱議 成功攻佔內地網劇播放指數第一位

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撰文：東方新地

現年42歲的楊茜堯（前名楊怡）自前年開始兩年抱兩，先後為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下一女一子，湊夠一個「好」字，近日開播的中港合拍劇《家族榮耀》是她產後首部復出拍攝的劇集，該劇在內地網劇播放指數更連日霸佔第一位，但日前劇中同黃浩然的一場對手戲中，楊茜堯卻被發現驚現「透光鼻」，引起網民熱議！

文：東方新地｜圖：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯、微博@網劇家族榮耀、《家族榮耀》發相及截圖、[email protected]_yeung、新傳媒照片庫

楊茜堯 木偶鼻再成熱話

楊茜堯雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，近日她在新劇《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注，有不少網民都指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。

楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）
楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）

網友：就嚟似夏蕙姨

在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。

楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
劇中飾演豪門二少奶的楊茜堯發現老公黃浩然有私生子。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
劇中飾演豪門二少奶的楊茜堯發現老公黃浩然有私生子。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
雖然這段戲份不算長，但明顯見到楊茜堯鼻樑中有透光的部分。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
雖然這段戲份不算長，但明顯見到楊茜堯鼻樑中有透光的部分。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
不過亦有網友指只係燈光問題，因為在影到楊茜堯左邊面時，她的鼻樑就冇再透光。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
在影到楊茜堯左邊面時，她的鼻樑就冇再透光，因此有網友指只係燈光問題。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
（圖片來源：IG@tavia_yeung）
楊茜堯2016年與羅子溢結婚，2020年2月和2021年12月先後誕下女兒和兒子，兩人今次首度以夫妻檔同劇演出，但在劇中只是扮演叔嫂角色。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊怡謙謙夫妻檔正在內地拍攝網劇《家族榮耀》，同劇演員還有張智霖、李彩華、黃浩然等。
《家族榮耀》日前於內地首播，在內地網劇播放指數已連日霸佔第一位，其廣東話原聲版亦已於myTV Gold緊貼上架。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀）
《家族榮耀》是內地優酷視頻、寰亞傳媒聯合出品，梁家樹、陳德修監製，洪金潑、蔡晶盛、曾敏珊執導，卡士足以媲美TVB台慶劇陣容。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
劇集由楊茜堯（前名楊怡）、羅子溢（前名羅仲謙）、張智霖、熊黛林與黃浩然主演。（圖片來源：《家族榮耀》發相）
去年尾撐甩囡囡，與老公羅子溢到內地拍劇，劇中楊怡陀住大肚喪跑避開車輛爆炸一幕觸目驚心。（圖片來源：《家族榮耀〉預告片截圖）
楊茜堯對上一部作品已是2018年的《再創世紀》，有網友指她在新劇的喊戲和3年前在《再創世紀》中的表情一樣，獲眾多網友力撐她演技已達巔峰，又指她喊戲好有感染力。（圖片來源：《家族榮耀〉預告片截圖）

重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技

楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。

02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。（圖片來源：新傳媒照片庫）
02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。（圖片來源：新傳媒照片庫）
有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
08年向高空發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
08年向高空發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。（圖片來源：新傳媒照片庫）
呢個係2020年產後成功修身的楊茜堯。（圖片來源：IG@tavia_yeung）
呢個係2020年產後成功修身的楊茜堯。（圖片來源：[email protected]_yeung）
《家族榮耀》在去年3月完成拍攝，楊茜堯在拍這部劇集時再陀上第二胎囝囝。（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
《家族榮耀》在去年3月完成拍攝，楊茜堯在拍這部劇集時再陀上第二胎囝囝。（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
楊茜堯在劇中的鼻形被指再進化，鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄、鼻頭也變得圓潤。（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
楊茜堯在劇中的鼻形被指再進化，鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄、鼻頭也變得圓潤。（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
大家又點睇呢？（圖片來源：《家族榮耀》劇照）
大家又點睇呢？（圖片來源：《家族榮耀》劇照）

即睇《家族榮耀》楊茜堯x李彩華x熊黛林 妯娌鬥餐死：

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