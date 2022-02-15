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家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民笑指倒模四年前《再創世紀》

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《家族榮耀》是楊茜堯（前名楊怡）誕女後復出首部劇集，日前播出的第六集，楊茜堯飾演的甄芯，被老公馬耀祖（黃浩然飾）及第三者連番傷害，楊茜堯一場約兩分鐘的坐地呼天痛哭場，令網民看得動容，不過有網民發現呢場戲好「熟口熟面」﹗

家族榮耀｜楊茜堯發現老公有小三、私生女

《家族榮耀》第五集的高潮位是飾演甄芯的楊茜堯發現老公有外遇後，與小三Mandy「講數」﹐最強小三其後再出招，爆出與楊茜堯老公黃浩然早已秘密誕下女兒，令面對正在坐監的老公爆有外遇兼有私生女的楊茜堯大受打擊，本來決意離婚卻發現自己懷孕，情緒連番起伏兼爆煲﹗

楊茜堯在劇中同小三互寸講數﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
楊茜堯在劇中同小三互寸攤牌﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

楊茜堯在娘家困在房內，收埋自己唔肯見人，坐地痛哭一幕近兩分鐘的淚崩戲，由最初的苦腦不堪、到獨自垂淚，到之後痛哭淚崩，再默默抺淚，忍住內心激動情緒去聽電話，一氣呵成﹗完全帶動著觀眾情緒﹗

家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民指原來倒模四年前《再創世紀》
楊茜堯獨自困在房中不願見人，好姊妹李彩華到訪在門外勸她，反令她更傷心﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民指原來倒模四年前《再創世紀》
愈想愈傷心﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民指原來倒模四年前《再創世紀》
喊到揦埋塊臉、眉頭緊皺現八字眉，喊到一發不可收拾﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

被網民激讚並紛紛留言：「果然係視后」、「今屆個視后點同楊怡比？」、「睇到個心實晒﹗」等﹗

家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民指原來倒模四年前《再創世紀》
仰天慟哭，面容扭曲﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民指原來倒模四年前《再創世紀》
楊茜堯演繹約兩分鐘的喊戲﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

網民：同2018年《再創世紀》非常相似

不過亦有網民指楊茜堯這場口「熟口熟面」，更指同四年前《再創世紀》中好相似，只是角色不同。當時還叫楊怡的年代，她和郭晉安在《再創世紀》飾演一對夫婦，二人坐在地上邊講邊喊，楊眉頭緊皺現八字眉，喊到鼻紅紅﹗雖然角色、場景、爆喊的原因都不同，但楊茜堯的演繹及表情，被網民指跟《家族榮耀》中好相似，網民留言：「一套方法演到老呀﹗」、「又係呢堆表情，睇到悶﹗」、「果然係視后，無論咩角色，喊位都可以做番一模一樣嘅﹗」等。

2018年《再創世紀》是1988年《創世紀》續集，郭晉安在《再創世紀》演商界梟雄賀天生與楊怡飾演的章明晞組成夫妻檔強強聯合，縱橫商界。（圖片來源：《再創世紀》截圖）
2018年《再創世紀》是1988年《創世紀》續集，郭晉安在《再創世紀》演商界梟雄賀天生與楊怡飾演的章明晞組成夫妻檔強強聯合，縱橫商界。（圖片來源：《再創世紀》截圖）
當年還叫楊怡的楊茜堯在郭晉安旁邊講邊喊﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
當年還叫楊怡的楊茜堯在郭晉安旁邊講邊喊﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
楊怡演技大爆發，在呢場戲中爆喊，喊到鼻都紅﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
楊怡演技大爆發，在呢場戲中爆喊，喊到鼻都紅﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
一喊就現眉頭緊皺現八字眉﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
一喊就現眉頭緊皺現八字眉﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
喊到掩嘴扯蝦﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）
喊到掩嘴扯蝦﹗（圖片來源：《再創世紀》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》截圖、《再創世紀》截圖

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