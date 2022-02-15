家族榮耀｜楊茜堯兩分鐘淚崩戲被激讚 網民笑指倒模四年前《再創世紀》

《家族榮耀》是楊茜堯（前名楊怡）誕女後復出首部劇集，日前播出的第六集，楊茜堯飾演的甄芯，被老公馬耀祖（黃浩然飾）及第三者連番傷害，楊茜堯一場約兩分鐘的坐地呼天痛哭場，令網民看得動容，不過有網民發現呢場戲好「熟口熟面」﹗