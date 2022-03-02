家族榮耀｜挺巨肚楊茜堯炒車仲跑得郁惹爭議 網民幫手P圖「歌頌」合輯
TVB外購劇《家族榮耀》中段講到主角甄芯（楊茜堯 飾）開始黑化，唔單止睇住老公馬耀祖（黃浩然 飾）見死不救，仲「唔覺意」害死老公情婦Mandy（劉悅 飾）母子，由最初的劇中唯一好人變成最奸嗰位！不過早前劇中腹大便便嘅佢喺一幕炒車情節之後依然見步如飛，仲可以手挺住巨肚速逃爆炸現場全身而退，劇情離地受爭議！
挺巨肚炒車全身而退
《家族榮耀》第十六集的劇情講到，黃浩然發現楊茜堯與張智霖（飾 馬展鴻）有私情，醋意大發，駕車中途二人不斷發生爭執，而黃浩然亦非常激動。但原來最令浩然氣憤的，是他發現楊茜堯傷害了小三Mandy（劉悅 飾）及女兒JoJo，母女二人更在追逐的過程中不慎跌落山身亡。正當黃浩然激動之際，前方突然駛出一輛大貨車，黃浩然情急之下急扭軚後剷上水馬意外翻車。車子著地後，黃浩然被困車廂昏迷，反而挺住巨肚的楊茜堯明顯只擦傷有瘀痕，但非常清醒，及後還有閒情逸致「嘗試」救出老公，不過最後她見勢色不妙，挺巨肚成功趕及在爆炸發生之前全身而退，兼且 保得住腹中塊肉！
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網民發功「歌頌」
由於上述一段劇情太過不合理，網民都紛紛表示劇情太過離地，表示楊茜堯炒車後還可以完好無缺，保得住個胎並無小產，更加戥最幾集李彩華（飾 賈洛儀）斷鞋踭倒地後立即小產一事而唔抵！不過正所謂講故唔好駁故，楊茜堯有神功護體，日前就有網民發起為她「挺巨肚速逃」的畫面進行P圖加以歌頌，網民即時發揮無限創意，將「挺巨肚楊茜堯」安置到不同場景，例如被恐龍、喪屍追殺；在疫情下的超巿趕入貨；被《進擊的巨人》追趕等等畫面，逗得其它網民非常歡樂！