家族榮耀｜挺巨肚楊茜堯炒車仲跑得郁惹爭議 網民幫手P圖「歌頌」合輯

TVB外購劇《家族榮耀》中段講到主角甄芯（楊茜堯 飾）開始黑化，唔單止睇住老公馬耀祖（黃浩然 飾）見死不救，仲「唔覺意」害死老公情婦Mandy（劉悅 飾）母子，由最初的劇中唯一好人變成最奸嗰位！不過早前劇中腹大便便嘅佢喺一幕炒車情節之後依然見步如飛，仲可以手挺住巨肚速逃爆炸現場全身而退，劇情離地受爭議！