家族榮耀｜楊茜堯將黑化變終極反派 一場車禍決定了甄芯的命運？
TVB外購劇《家族榮耀》轉眼間已經播到中段，正當大部分觀眾都認為楊茜堯飾演的甄芯是劇中唯一的大好人，「下周預告」就正式公開，原來《家族榮耀》一個好人都沒有！
《家族榮耀》首十五集聖女上身
由楊茜堯飾演的甄芯由《家族榮耀》一開始至中段，角色上所做的全部都是好人的行為，最近期的包括是揭發大嫂葉彩薇（熊黛林 飾）外家葉氏偷工減料；再早些就發現老公馬耀祖（黃浩然飾）包二奶後，依然繼續「照顧」小三母女二人，更為腹中的馬氏後代而決定不離婚，堅持幫馬氏打理生意業務，撥亂反正。早前三嫂賈洛儀因高踭鞋斷掉跌倒而小產一事，甄芯更是含冤莫白，慘食死貓。甄芯簡直可以話係聖女上身，偉人一名。
－－－－劇透慎入－－－－
相關文章：家族榮耀｜李彩華流產妝冇得P圖出事 網民笑指得罪化妝師 重妝似男扮女裝
（以上是逃生門）
楊茜堯黑化變終極大反派
從預告片中可以看到，楊茜堯的表情與首十五集的她相差甚遠，尤其是在車廂中與黃浩然吵架的時候！及後更有楊茜堯與「背向鏡頭的男子」激情擁吻的畫面，眼利的觀眾一定會發現，那絕對是馬展鴻（張智霖飾）的背影！其實下星期就會交代到，甄芯被阿祖發現傷害了小三Mandy（劉悅 飾）及女兒JoJo，母女二人更在追逐的過程中不慎跌落山身亡。其次阿祖又發現甄芯與馬展鴻原來有私情，雙方爭論之下導致車禍，繼而甄芯為了鞏固自己在馬氏的權力，竟然掉低壓於車廂中阿祖一個人逃離現場，眼白白睇住個老公被炸死！繼而拋下一句「你要攞走我所有嘢，就唔好怪我」！
楊茜堯做奸角攞獎
其實楊茜堯唔係第一次做大反派，2009年《宮心計》中，她飾演的姚金鈴（麗妃）真係奸到出汁！由陷害三好（佘詩曼飾）到最後誅盡死對頭，無所不用其極，最後呢個角色仲助楊茜堯奪得《萬千星輝頒獎典禮2009》中「我最喜愛的電視女角色」獎！
撰文：東方新地圖片來源：《家族榮耀》截圖、TVB (official)影片來源：TVB (official)、TVBUSA
讀者留言