家族榮耀｜熊黛林孖欣宜開Live唱主題曲 勾起「小三」畫面
文：東方新地｜圖：寰亞發相、《家族榮耀》劇照
欣宜即場獻唱《家族榮耀》主題曲
《家族榮耀》中馬家上下各懷鬼胎，恩怨情仇一觸即發。日前熊黛林與劇中兩位囡囡，於網上開LIVE分享拍攝趣事，還邀請了主唱《家族榮耀》主題曲及片尾曲的欣宜、Van以及歌曲監製Edmond Tsang做嘉賓，並即場演唱兩曲。
熊黛林 想起黃浩然與小三畫面
熊黛林大讚Joyce完全唱出了劇中各人的感情，她說：「每次我聽到首歌都好有畫面，尤其是你唱『情感散落路邊野花』嘅時候，我個腦就會出現黃浩然（戲中二少爺）同個小三一齊嘅畫面、仲諗起佢老婆阿怡（楊茜堯），心情都好激動！」
而欣宜就手舞足蹈地分享她錄音時的心情，她笑言：「我唱呢首歌嘅時候，係諗返細細個成日睇呢類劇集，嗰啲掌摑呀、開開吓會成杯水撥去對面嗰個人塊面度嘅情景，我將嗰啲感覺全部放入首歌度。」
Van唱片尾曲壓力大
Hillary大讚Van唱的片尾曲《我們都是這樣長大的》與鄭秀文（Sammi）唱的版本感覺很不一樣，令她很喜歡 。Van即分享說：「欣宜唱主題曲時要諗啲好激動嘅情節，我唱呢首歌反而要冷靜啲，收起我平時Band仔嗰種激動。其實我好大壓力，Sammi原唱版本太好聽，好彩有監製Edmond幫我做心理輔導，又指導我點樣唱。呢首歌無抖氣位，真係好難唱，Sammi真係好犀利！」
熊黛林則點評：「欣宜唱嘅主題曲就好似我哋劇中角色，喺出面打仗、針鋒相對咁，好刺激，而聽到Van唱嘅片尾曲就好似返到屋企，有種好平靜、好舒服嘅感覺。」欣宜亦非常認同，直言：「所以話呢兩首歌嘅擺位係經過悉心安排、係絕配，追劇時聽埋我哋嘅歌最完美！」
Hillary唱歌助慶 Lynn歌癮起玩清唱
之後Hillary和Pearl合唱非常好意頭的《你最紅》助慶，二人表示在兩位專業歌手表演之後出場，感覺有很大壓力，Joyce和Van就為她們拍掌打氣。而熊黛林亦歌癮起，清唱了一段《分分鐘需要你》，欣宜亦加入合唱了幾句。最後他們再玩了一個用Emoji估賀詞和人名的遊戲，爭相搶答，全場笑聲，非常熱鬧，LIVE在歡樂氣氛下圓滿結束。
欣宜新年逃避食糕
接受訪問時，Van表示這個農曆新年期間吃了五盆蘿蔔糕，欣宜聞言O咀大叫「What？」又得戚說：「我好叻，忍到口，一啖都無食過，去拜年就不停剝開心果迴避，只係飲咗好多功夫茶同咖啡，哈哈！」她還分享錄《分岔路》時的趣事，說：「錄音當日，我帶咗雪糕同薯片慰勞現場工作人員，點知個個都話等我錄埋歌一齊食，其實我都唔食得，結果雪糕溶晒，好彩用薯片蘸嚟食都好好味！」熊黛林、Hillary和Pearl都表示新年假期都甚少出外，Pearl索性跟家人視像拜年。