家族榮耀｜熊黛林孖欣宜開Live唱主題曲 勾起「小三」畫面

《家族榮耀》已於本周一（2月7日）晚8時半起在無綫翡翠台開播，分別獻唱劇集主題曲《分岔路》和片尾曲《我們都是這樣長大的》的歌手鄭欣宜（Joyce）及樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），日前與劇中「馬家大少奶」熊黛林（Lynn）和她劇中兩位囡囡「招娣」劉沛蘅（Hillary）和「來娣」潘藝桐（Pearl），在IG開LIVE唱歌和玩遊戲。