《家族榮耀》無論演員、拍攝同場景都係大製作

家族榮耀｜網民集氣為續集創意改名超爆笑 開拍續作有晒伏線！

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長達30集嘅無綫劇《家族榮耀》，開播首周收視平均22.9點，都算好成績。發生喺有錢大家族嘅故仔，點少得金錢權力鬥爭、勾心鬥角、感情出軌同埋復仇呢啲咁狗血嘅情節，可以話係現代版嘅《宮心計》，劇情亦掀起不少話題，唔怪得監制梁家樹急著想添食啦！劇本就有梁監製，劇名就交畀網民幫吓手啦！

家族榮耀 網民改嘅名太好，所以忍不住成人之美。
網民改嘅名太好，所以忍不住成人之美。（圖片來源：新傳媒集團製圖）

網民發起為第二季改劇名 「暴龍哥」驚喜上身

雖然未知係咪真係有續作，而事實係已經有網民開PO叫大家幫套劇改定名。有人就話睇劇情，要叫《家之慾孽》，睇嚟係抽2004年台慶劇《金枝慾孽》嘅水；又有人想叫《換妻榮耀》，呢位網民好在意真夫妻楊茜堯羅子溢喺劇中唔係演一對噃；亦有人提議叫《家族榮耀II之監獄月圓》，以及《家族榮耀III之羅嘉良話知你》，仲有「暴龍龍」上身提議「家族又/再/仲榮耀」！正所謂「網民創意無限」，無論曲定直都好，唔知梁家樹會唔會參考吓呢？

即睇網民創意留言：

家族榮耀
（圖片來源：環球膠報FB截圖）
家族榮耀 網民暴龍哥上身。
網民暴龍哥上身。（圖片來源：環球膠報FB截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯 有網民已為續作改劇名
有網民已為續作改劇名（圖片來源：環球膠報FB截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯 對於各人嘅提議，劇集監製會否鍾意呢
對於各人嘅提議，劇集監製會否鍾意呢（圖片來源：環球膠報FB截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯
（圖片來源：環球膠報FB截圖）
家族榮耀
（圖片來源：新傳媒集團製圖）
家族榮耀
（圖片來源：新傳媒集團製圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯
（圖片來源：環球膠FB報截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯 網民相當有創意
網民相當有創意（圖片來源：環球膠報FB截圖）

睇埋其它精彩劇名：

家族榮耀開續集 楊茜堯 《家族榮耀》嘅演員陣容、拍攝以及場景都屬大製作
《家族榮耀》嘅演員陣容、拍攝以及場景都屬大製作（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

《家族榮耀》結局篇劇情留伏線

劇集下周嚟到結局篇，由於係合拍劇，所以喺比無綫早播出嘅內地影視平台已經睇到大結局，劇情簡直峰迴路轉，進入黑化成熟期嘅楊茜堯一度以為佢成功復仇，點知就俾老公馬耀祖（黃浩然 飾）生前二奶Mandy（劉悅 飾）嘅姊妹刺傷，又以為佢死得，睇嚟要喺續集先知分曉啵！

家族榮耀開續集 楊茜堯 楊茜堯被老公生前二奶嘅姊妹刺傷
楊茜堯被老公生前二奶嘅姊妹刺傷（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯 劇中嘅楊茜堯為達到目的，不擇手段得令人心寒
劇中嘅楊茜堯為達到目的，不擇手段得令人心寒（圖片來源：《家族榮耀》截圖）

《家族榮耀》主角會係羅嘉良？

據知套劇嘅監製梁家樹已經搞緊個新劇本，想原班人馬開一套家庭題材嘅續作，張智霖口頭答應咗會演出，楊茜堯兩公婆都話期待，但就希望唔好再寫到佢哋係敵對關係，開工要成日鬧交。其實「摩擦力」強嘅觀眾會發現《家族榮耀》好似有留低伏筆，齋講羅嘉良！佢喺劇中扮羅子溢嘅三叔，因為有佢先得以救番馬家財產嘅關鍵人物，但出場時間竟然一分鐘都唔夠，好似嘥咗啲，再加上張智霖講過會等楊茜堯出獄，憑呢兩點都好足夠拍多一套劇。

家族榮耀開續集 楊茜堯 羅嘉良戲份都唔輕，但出場時間極短，網民嗌唔夠喉
羅嘉良戲份都唔輕，但出場時間極短，網民嗌唔夠喉（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
家族榮耀開續集 楊茜堯 羅子溢夫婦盼若然開拍續作，唔再演敵對關係
羅子溢夫婦盼若然開拍續作，唔再演敵對關係（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《家族榮耀》截圖、《家族榮耀》劇照、環球膠報FB截圖、新傳媒集團製圖

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