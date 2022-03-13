家族榮耀｜網民集氣為續集創意改名超爆笑 開拍續作有晒伏線！

長達30集嘅無綫劇《家族榮耀》，開播首周收視平均22.9點，都算好成績。發生喺有錢大家族嘅故仔，點少得金錢權力鬥爭、勾心鬥角、感情出軌同埋復仇呢啲咁狗血嘅情節，可以話係現代版嘅《宮心計》，劇情亦掀起不少話題，唔怪得監制梁家樹急著想添食啦！劇本就有梁監製，劇名就交畀網民幫吓手啦！