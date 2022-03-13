家族榮耀｜網民集氣為續集創意改名超爆笑 開拍續作有晒伏線！
長達30集嘅無綫劇《家族榮耀》，開播首周收視平均22.9點，都算好成績。發生喺有錢大家族嘅故仔，點少得金錢權力鬥爭、勾心鬥角、感情出軌同埋復仇呢啲咁狗血嘅情節，可以話係現代版嘅《宮心計》，劇情亦掀起不少話題，唔怪得監制梁家樹急著想添食啦！劇本就有梁監製，劇名就交畀網民幫吓手啦！
網民發起為第二季改劇名 「暴龍哥」驚喜上身
雖然未知係咪真係有續作，而事實係已經有網民開PO叫大家幫套劇改定名。有人就話睇劇情，要叫《家之慾孽》，睇嚟係抽2004年台慶劇《金枝慾孽》嘅水；又有人想叫《換妻榮耀》，呢位網民好在意真夫妻楊茜堯羅子溢喺劇中唔係演一對噃；亦有人提議叫《家族榮耀II之監獄月圓》，以及《家族榮耀III之羅嘉良話知你》，仲有「暴龍龍」上身提議「家族又/再/仲榮耀」！正所謂「網民創意無限」，無論曲定直都好，唔知梁家樹會唔會參考吓呢？
即睇網民創意留言：
睇埋其它精彩劇名：
《家族榮耀》結局篇劇情留伏線
劇集下周嚟到結局篇，由於係合拍劇，所以喺比無綫早播出嘅內地影視平台已經睇到大結局，劇情簡直峰迴路轉，進入黑化成熟期嘅楊茜堯一度以為佢成功復仇，點知就俾老公馬耀祖（黃浩然 飾）生前二奶Mandy（劉悅 飾）嘅姊妹刺傷，又以為佢死得，睇嚟要喺續集先知分曉啵！
《家族榮耀》主角會係羅嘉良？
據知套劇嘅監製梁家樹已經搞緊個新劇本，想原班人馬開一套家庭題材嘅續作，張智霖口頭答應咗會演出，楊茜堯兩公婆都話期待，但就希望唔好再寫到佢哋係敵對關係，開工要成日鬧交。其實「摩擦力」強嘅觀眾會發現《家族榮耀》好似有留低伏筆，齋講羅嘉良！佢喺劇中扮羅子溢嘅三叔，因為有佢先得以救番馬家財產嘅關鍵人物，但出場時間竟然一分鐘都唔夠，好似嘥咗啲，再加上張智霖講過會等楊茜堯出獄，憑呢兩點都好足夠拍多一套劇。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《家族榮耀》截圖、《家族榮耀》劇照、環球膠報FB截圖、新傳媒集團製圖
讀者留言