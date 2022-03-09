家族榮耀｜續作開拍蓄勢待發 張智霖楊茜堯再談情？ 重溫5大必睇情節
《家族榮耀》收視高促添食
踏入結局周，《家族榮耀》的收視愈來愈好，上周更錄得高達平均25.6點。有見及此，據知總監製梁家樹已積極準備劇本，打算原班人馬開拍另一套家庭題材續作，而男主角張智霖最亦已重口頭上答應！而另一對夫妻主角楊茜堯及羅子溢都表示非常期待，不過他寄語梁家樹寫劇本時將他與太太寫成戰友，唔想成日鬧交喎！
睇返《家族榮耀》五大看點：
由張智霖、李彩華、楊茜堯、羅子溢、熊黛林、黃浩然等主演的話題劇《家族榮耀》於2月7日（星期一）起，逢周一至周五晚上8時半於無綫翡翠台播出。劇集其實早前已於內地及無綫myTV Gold播放完畢，而且掀起了不少話題，當中有五個情節，即使之前睇過亦絕對值得重溫！
注意劇透！！！
故事大綱：
甄芯（楊茜堯飾）、賈洛儀（李彩樺飾）兩位選美姊妹花同日嫁入百年財閥馬氏家族，在盛大的「世紀婚禮」後，馬家三兄弟馬耀宗（郭政鴻飾）、馬耀祖（黃浩然飾）、馬耀堂（羅子溢飾）因涉嫌行賄被帶走調查，堂兄弟馬展鴻（張智霖飾）成爲了馬氏集團的臨時CEO……嫁入豪門後，兩姊妹與大嫂葉彩薇（熊黛林飾）的妯娌之爭開始浮面，衆人為爭奪家族財產和地位各懷盤算，豪門大戰一觸即發。
1)楊茜堯 木偶鼻一度成熱話
楊茜堯雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，近日她在新劇《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注。在《家族榮耀》第三集入面，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。
2) 熊黛林跪地失控爆喊
熊黛林飾演外表高貴的大少奶，她指角色相當有層次，當完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意。當中在第三集，她有如「小說裏的惡毒少奶奶」般向劇中楊茜堯下跪的一網更一度成為微博熱搜，不少網民對她擁有貴麗的外表、卻有心腸狠辣的氣場而吸引：「試問誰不被熊黛林演的大少奶奶迷住呢？萬種風情，氣場太強了！做盡壞事，彷彿就是從小說裏走出來的惡毒少奶奶！」加上接連幾場爆喊戲份，產後復出拍劇的熊黛林可以話係火力全開呀！
3)李彩華 意外流產入院戲
《家族榮耀》第14集入面，馬家二少奶楊茜堯與三少奶李彩華頻頻交手，最終李彩華被跣鑊金，楊茜堯出爾反爾並搶去馬家的慈善基金會主席一位，深感被騙的李彩華在主席就職晚宴當日，向楊茜堯大爆多年怨屈，更以對方的惡行秘密作要脅，最後二人不歡而散。其後李彩華更因穿上楊茜堯借出的高跟鞋出席晚宴而導致流產。及後她因流產入院，甦醒後知道失去腹中骨肉表現激動，再加埋個流產妝，真係好迫真好神似，平時愛靚愛P圖的李彩華，肯以這個樣出鏡實在是豁出去。其實唔止這一集的流產妝，李彩華在劇中的其他妝容亦成為網民熱議的重點。
4)楊茜堯 張智霖 轉8圈激嘴
劇中第22集，楊茜堯與反派張智霖就有一場激烈親熱戲，劇中兩人在飲醉酒的情況下，由門外旋轉8圈激吻到室內走廊，之後兩人更有多次半裸床戲，相信羅子溢應該睇到眼火爆！
5)羅嘉良聲演多集，僅現身30秒
羅嘉良飾演的三叔馬世興其實間唔中都會以聲音「現身」，但原來最後只在最後一集出現30秒唔夠！然而，佢一出現就預告會幫馬家打管馬氏集團生意，似乎若然開拍第二季都會有佢份啵！
劇集最大伏筆
在大結局的最後一場戲中，因為收購馬氏集團的計畫失敗後因以項罪名被判入獄在獄中的楊茜堯原本都安安分分，但在洗衫時突然被劇中黃浩然的小三「Mandy」一模一樣的妹妹（劉悅 飾）用牙刷刺傷，然而她未被傷及要害，目測應該未及致命，似乎除咗羅嘉良「歸位」之外，呢一個被刺傷的楊茜堯都會係「第二季」的關鍵所在。
妒忌心重！熊黛林乜都爭
《家族榮耀》5大看點
1. 《家族榮耀》＝現代版《宮心計》 豪門爭鬥倫理劇
家族榮耀由金牌監製梁家樹及陳德修聯合製作，圍繞香港豪門馬氏家族的故事，著重刻畫每個角色在面對金錢利益和親情時所作出的抉擇。劇中的角色與情節例如富豪被綁架、賄賂大案、兄弟內訌、大房二房惡鬥、囂張小三等，更是有著不少城中有關豪門故事的影子，錯綜複雜卻又條理分明，被譽為「現代版宮心計」，令不少劇迷引頸以待。各個角色為了自身利益各懷鬼胎、高潮迭起的權力爭奪、兄弟姊妹反目等元素均令人目不暇給，節奏緊湊刺激，劇情張力十足，絕對能為觀眾帶來驚喜。
2.《家族榮耀》鑽石級豪華陣容 演技大鬥法
張智霖、郭政鴻、黃浩然和羅子溢均是實力演技與人氣俱備的演員，而今次張智霖更會挑戰演技，飾演表面雲淡風輕，實際步步為營，非常有心計的馬展鴻，角色相當有層次。連場商戰、鬥智鬥勇，高潮迭起，相信四位的演繹將會把馬氏兄弟的複雜糾葛發揮得淋漓盡致。
3. 幾個女人一台戲 大戰一觸即發
由楊茜堯、李彩華與熊黛林飾演的三位馬家闊太，在劇中則是各懷鬼胎，互相「撕逼」，加上飾演馬家二房小姐的梁靖琪，妯娌姑嫂間的明爭暗鬥與拉攏挑撥，為觀眾獻上久違了的家族情仇豪門內鬥劇。
4. 羅子溢、楊茜堯婚後首度合作
楊茜堯婚後大幅減產，誕下子女後首度復出，接拍新劇《家族榮耀》，更與羅子溢夫妻檔演出，二人在劇中飾演叔嫂，兩個角色之間存在不少爭鬥矛盾。兩人的合作在開拍前已引起不少關注，話題性十足。
5. 陳曼娜、于洋、余安安等老戲骨強勢加盟
本劇雲集強勁的演員陣容，除了幾位主演之外，更有不少老戲骨和金牌綠葉加盟，包括久未拍劇的陳曼娜、艾威、于洋、余安安等為人熟悉的臉孔，位位好戲之人，為劇集增添不少戲味，吸引力倍增。
家族榮耀．豪華陣容掀起現代「宮心計」風雲
2022年首炮必睇重頭劇！Chi Lam、楊茜堯、李彩華、羅子溢、熊黛林等大卡士聯手呈獻現代豪門版「宮心計」！楊茜堯、李彩華同熊黛林靚女要宅鬥，Chi Lam、羅子溢同黃浩然就豪門兄弟相殘，上演商場風雲戰！
常見問題
問：《家族榮耀》一共有多少集，將於香港什麼時間播出?
答：《家族榮耀》全劇30集將於農曆年後播出，由2月7日(年初七)起逢星期一至五晚8:30於無線翡翠台開播!…播放詳情
問：《家族榮耀》的看點是？
答：《家族榮耀》至播出以來，無論是劇情或是演員都成功引起多個話題，即睇：楊茜堯新劇鼻樑透光成焦點