家族榮耀｜羅子溢被爆要求加戲狂嘴李彩華 報復楊茜堯張智霖旋轉激吻戲
楊茜堯（前名楊怡）和羅子溢（前名羅仲謙）這對真夫妻在婚後首度合作拍劇，在話題劇《家族榮耀》中卻變成叔嫂關係，各自有一個劇中的老公黃浩然和老婆李彩華，此外楊茜堯劇中仲有婚外情人張智霖，早前她與張智霖有一個旋轉多達8圈的激吻戲，睇到觀眾嘩嘩聲！羅子溢可能因此不甘示弱，日前被李彩華踢爆他主動要求加了很多吻戲！
文：東方新地｜圖：《家族榮耀》劇照及截圖、微博@網劇家族榮耀
《家族榮耀》2月7日翡翠台開播
由張智霖、李彩華、楊茜堯、羅子溢、熊黛林、黃浩然等主演的話題劇《家族榮耀》，除了在內地及無綫myTV Gold播出外，亦將由2月7日起接棒《青春不要臉》，逢周一至周五晚上8時半於無綫翡翠台播出。
李彩華爆羅子溢主動加吻戲
《家族榮耀》集合了妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等劇情，成功引起不少熱爆話題，日前李彩華聯同張智霖、羅子溢和黃浩然在微博開Live時，就大爆羅子溢主動要求加吻戲！
先婚後愛愈來愈Sweet
羅子溢與李彩華在劇中先婚後愛，但隨着劇情發展，兩人愈來愈恩愛，也愈來愈多Sweet吻戲，不過在Live中，張智霖就大爆原本劇本沒有這麼多吻戲，李彩華即時踢爆是羅子溢主動要求加戲，她說：「他加的，不是我，他加了很多吻戲！」
羅子溢解釋劇情需要：做夫妻不會太客氣
羅子溢就尷尬解釋自己要求加吻戲純粹是為了劇情需要，他表示：「因為我看別人的作品的時候，我特別留意他們的關係，如果是做夫妻的話不會太客氣，會吻她的這裡（額頭）、這裡（臉頰），應該是多親嘴代表愛意，所以我跟彩華就是因為我很愛你，所以會常常想去親你。」
楊茜堯激嘴張智霖
而楊茜堯除了同劇中老公黃浩然有吻戲外，同劇中的反派張智霖亦有一場激烈親熱戲，劇中兩人在飲醉酒的情況下，由門外旋轉8圈激吻到室內走廊，之後兩人更有多次半裸床戲，相信羅子溢應該睇到眼火爆！