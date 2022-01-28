家族榮耀｜羅子溢被爆要求加戲狂嘴李彩華 報復楊茜堯張智霖旋轉激吻戲

楊茜堯（前名楊怡）和羅子溢（前名羅仲謙）這對真夫妻在婚後首度合作拍劇，在話題劇《家族榮耀》中卻變成叔嫂關係，各自有一個劇中的老公黃浩然和老婆李彩華，此外楊茜堯劇中仲有婚外情人張智霖，早前她與張智霖有一個旋轉多達8圈的激吻戲，睇到觀眾嘩嘩聲！羅子溢可能因此不甘示弱，日前被李彩華踢爆他主動要求加了很多吻戲！