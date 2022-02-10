家族榮耀｜羅子溢楊茜堯被踢爆分房瞓成功「造人」：係咪婚姻有啲問題？

有「港版Penthouse」之稱的《家族榮耀》近日於無綫翡翠台開播，再度掀起一陣家族鬥爭熱潮。而劇中主角除了金錢瓜葛錯綜複雜之外，就連感情關係都一樣亂七八糟！當中羅子溢與李彩華飾演甜蜜夫妻，但其現實中的太太楊茜堯卻在劇中與黃浩然及張智霖先後激烈親熱，而最估唔到係，羅楊夫妻被踢爆拍劇期間二人居然係分開瞓，仲要成造「造人」！