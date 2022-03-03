家族榮耀｜「自閉妹」潘藝桐拍相睇真人騷上位 名校出身仲係CEO

現年26歲的潘藝桐（Pearl）在正於無綫翡翠台播放的劇集《家族榮耀》中，飾演熊黛林患有自閉症的細女來娣，原來現實中她是熊黛林在模特兒公司的師妹，亦是一間婚禮策劃公司的CEO，擁有高學歷，仲曾經拍過一個人氣相睇真人騷！